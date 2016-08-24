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Muharrem Taç ile konuştuk: Yazılımcı olmak isteyen gençlere tavsiyeler

2 yıl
32,5b
1
Diğer Yazılım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilen Hack'n Break etkinliğinde birbirinden değerli katılımcı ve konuşmacılar var. İşte o isimlerden biri olan Muharrem Taç hocamızla sohbet ettik.
Hack'n Break etkinliği kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Muharrem Taç ile sohbet ettik. Yazılım dünyasının tanıdığı isim, gençlere tavsiyelerde bulundu ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. 

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oKsyqeN 2 yıl en beğenilen
"Lise, Ünv yıllarında çocuklarımızda bu isteği öldürüyoruz bir şekilde. Nedenini bilmiyorum" dedi. Ben hemen o kısma açıklama getireyim. Liseye gidiyosunuz öğretmenlerinize yaptığınız hiçbişeyi anlatamıyosun, herifler anlamıyorlar. Staja gidiyosunuz, çay taşıyosunuz. Ünv gidiyosunuz, sınav sorusu programını istedikleri kodlarla yapmadığınız için dersten bırakılıyorsunuz. İş görüşmesine gidiyosunuz, projelerini gösteriyosunuz hepsinin çöp olduğunu söylüyorlar. Bunlarla para kazanamayacağınızı söylüyor hevesinizi kırıyorlar. Ben ilkokul yıllarımdan beri programlamaya çok hevesli birisiyim. Ve insanlar benim hevesimi kırmaya çalıştıkları süre direndim. Hiçbir zaman bu aşktan vazgeçmedim. Benim için meslek değildi bir oyundu her zaman. Ama birgün geliyo arkadaşlar, aileniz artık para kazanmanızı bekliyor. İşte o son damla. Malesef öyle. Kpss zorluyorum artık tamamen bıraktım sayılır. Çok üzgünüm memur olmak istemiyorum programcı olmak istiyorum ama yapabileceğim birşey kalmadı. Hayat.
"Lise, Ünv yıllarında çocuklarımızda bu isteği öldürüyoruz bir şekilde. Nedenini bilmiyorum" dedi. Ben hemen o kısma açıklama getireyim. Liseye gidiyosunuz öğre...
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Infinitum 2 yıl
Neredeyse ortaokuldan beri hayalim yazılımlarla, arayüzlerle uğraşmak ama Türkiye'de kime bilgisayar mühendisliği desem kötü bir fikirleri var. Böyle insanları dinledikçe, okudukça bir an umutlanıyorum ama bu sektörün bu kadar mezun verdiğini, yazılımla, tasarımla çok alakası olmayan Fizik, Biyoloji, Türkçe çözenleri, bölümüne PC Mühendisliği diyenleri (Kişisel Bilgisayar Mühendisliği ne demekse?!), "okuduk sakın okumayın asgari ücret alıyoruz, KPSS'ye talim", "ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi kazanmadan olmaz" diyenleri gördükçe kafamı monitörlere vuruyorum.

Tamam, üniversitede kendimi geliştiririm, MSP olurum, bunun gibi etkinliklere giderim, freelancer işler yaparım, yabancı dilimi geliştiririm diye düşünürken ailemin bana destek değil köstek olacağını, giderimi çıkartmak için belki okurken çalışmam gerekeceğini, üniversiteyi bitirdikten sonra belki kardeşlerime yardım etmem gerekeceğini, yurtdışına belki asla gidemeyecek, çalışmayı, yüksek lisansı bırak, turistik olarak gitmeyi hayal dahi edemeyeceğimi, bu kadar çileli bir üniversite macerasının sonunda onun bunun maskarası olup devlet kapısında sürünmek zorunda olacağımı düşünüyorum.

Sonra bunları nasıl hayal ettiğimi, hedefim olan İzmir'de üniversite kazanıp kazanamayacağımın bile belli olmadığını, ders başarımın yeterli olmadığını, kazanamazsam mezuna kalma şansım olmadığını düşünüyorum.

Zaten şansım bu gibi konularda genelde yaver gitmez, bunları buraya neden yazdım bilmiyorum, herhalde bana kısa süre de olsa umut verdiği için galiba.

Herkes zengin olmak ister, ama bana geliştirme ortamı, kendimi gösterme fırsatı ve birkaç hobimi yapacak kadar ücret yeterdi, Anadolu topraklarında doğmuş biri olarak burada çok şey istiyorum galiba.

Öyle işte. Acaba kaç azimli insan eğitim sistemi ve fırsatsızlıktan dolayı heba oluyor...
Neredeyse ortaokuldan beri hayalim yazılımlarla, arayüzlerle uğraşmak ama Türkiye'de kime bilgisayar mühendisliği desem kötü bir fikirleri var. Böyle insanları...
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Astekiv 2 yıl
Muharrem Taş'ı tanıma zamanım arduino ve IoT kısmına ilgi duymamla başladı. Açıkçası android kısmıyla ilgilendiğini bilmiyordum ve bunu öğrenmek güzel oldu.
Değerli bir hocamızdır.

Hack'n Break etkinliği gibi etkinlikler ve şu anda içinde bulunduğumuz teknolojinin yükselme evresinde geri kaldığımızdan ve yeterli ölçüde gelişme sağlayamadığımızdan bahsediyoruz ki burası doğru fakat bana kalırsa bu gelişmenin hızlanması için yeterli etkinlikler yapılmıyor. MEB, üniversite yönetimleri ve sektörde önde gelen firmaların veya gelecek vaadeden start up şirketlerin birlikte hareket ederek bu ve bunun gibi etkinlikleri tüm halkın sıklıkla erişebileceği bir olay haline getirmesi gerekiyor. Eventbrite veya meetup gibi ortamlarda evet sürekli workshop veya konferans etkinlikleri, eğer takip ederseniz yeni ve ses getirecek ürünlerin lansmanları yapılıyor fakat bu bilgiler sınırlı bir kitle ile kalıyor ve bu kitle asla yeterli olmayacak.

Muharrem Hocamın değindiği başka bir konu ise küçük yaşta bu işe belirli kurslar eşliğinde başlayan küçük kardeşlerimizin bu işleri hızlıca kavradığı ve yaşlarından ötürü gelen o yaratıcılıklarını bu işe rahatlıkla yansıtabilmeleriydi. Bu kurslar bildiğiniz gibi belirli bir ücret karşılığı ve çoğunlukla ailelerimiz bilmedikleri veya tam anlamı ile kavrayamadıkları bir iş için çocuklarını bu kurslara vermek istemiyorlar. Devlet eli ile belirli dönemlerde çocuklar için hatta büyükler için bu tarz etkinliklerin yapılması, basının ilgisini bu etkinlikler üzerine yoğunlaştırması hem aileleri, hem çocukları, hemde teknolojik gelişmemizi uzun vadede olumlu bir şekilde etkiler.

Umarım gün geldiğinde bu etkinlikleri çok rahat yapan ve sektöre yön verebilen bir ülke oluruz.
Muharrem Taş'ı tanıma zamanım arduino ve IoT kısmına ilgi duymamla başladı. Açıkçası android kısmıyla ilgilendiğini bilmiyordum ve bunu öğrenmek güzel oldu.
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emregök 2 yıl
Apple donanımlarıyla bileklik jelim yoksa yazamam.
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Paroksetin 2 yıl
Öncelikle programcı demek sadece program yapan kişi demek değildir. Yanlış anlaşılmasın ben üst paragrafta sadece masaüstü/mobil platformu için program yapma kısmı ile ilgili bir açıklama yapıyorum. Mobil/Masaüstü yazacak program kalmadı. Hemen hepsi birbirinin alternatifi ve bir çoğu gereksiz. Kodlama tabii ki öğretilmeli fakat masaüstü/mobil program yazmaya yönelik değil de daha çok robotik sistemlere yazılım geliştirilme amacıyla yazılmalıdır. Bıktık artık hep aynı mokun lacivertlerini görmekten..

Olan değil, olmayan üzerine geliştirin beaa

Yazılım/kodlama her zaman gerekli olan/olacak olandır. Dünyamızın yakın gelecekte "Star Wars" ortamı gibi olacağını düşünürsek programlamanın ne kadar önemli olduğu ve her zaman gerekli olduğunu belirtmek isterim. Bu saatten sonra programlama okuyup android uygulama/oyun yapacam diyen gelmesin.


NOT:Konuyu okumadım
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Drakoid 2 yıl Paroksetin
Oyle demeyin. Adamin teki flappy birds'u yapti. Gunde 50Bin dolar kazanmaya basladi reklamlardan. Eger iyi ozgun bir fikriniz varsa mobilde her halukarda koseyi donersiniz.
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Drysdale 2 yıl
Hocam soru sormuş arada, bu çocuklara ne oluyor da kaybediyoruz?
Bir idareci ile olan sohbetimi aktarayım;
-Hocam okulumuzda programcılık ile ilgili bir bölümün açılması için gerekli yerlere başvuruda bulunalım.
-Gerek yok hocam. O tür vasıfsız(!) bölümlerin ticaret liseleri gibi yerlerde açılması daha makul.
Başka ülkeler, programcılığın temellerini ilkokulda atmak için çaba sarfediyor ancak ülkemizde ise yeri geldiğinde çok kurcalamayın işin içinden bir daha çıkamazsınız deniliyor.
Hal böyle olunca, geleceğimizi 3 5 kişinin dar vizyonuna bırakırsak daha çok kaybederiz iş yapacak, ülkemize değer kazandıracak gençliği...
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vonderplanitz 2 yıl
Bazen konuşmak yetersiz kalıyor. Resim koyup kenara cekileyim:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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next.gen 2 yıl
Arkadaşlar bence ilk başta önemli olan bilgisayarların nasıl çalıştığını anlamak ve programlamanın mantığını kapmak.
Temel mantığı anladıktan sonra programlama dilini bir araç olarak kullanıyorsunuz.
Geliştireceğiniz şeyin bilgisayar ortamında nasıl çalışması gerektiğini anladıktan sonra gerisi kolay.
Ben profosyonel programcı değilim bunlar kendi düşüncem.
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tobepeople 2 yıl
Çocukluğumdan beri her zaman teknolojiye meraklı bir oyun tutkunuydum kontrol edilebilen her cihaza hala aşırı ilgim var misal arabaların tüm aksamını öğrenmek isterim robotların hareketlerini öğrenmek ve kontrol etmek isterim akıllı telefonların ekran kartlarının parçalarını söküp daha iyileri ile modifiye etmek isterim evimdeki elektriği kendim üretmek isterim yağmur suyundan güneş enerjisinden rüzgardan faydalanmak isterim ancak bunların hepsi sadece ya beklentiniz olarak kalır ya da hobiniz olur ancak hepsi para ve zaman ister mesela elektrik üretmek için bile önce kendi evinizin olması gerekir.

Bir gün ''Bu zamana kadar okuttuk artık sıra sende'', diyecekler ve her şeyi bırakıp çalışacaksınız. Ne sevdiğiniz mesleği yapmanıza ne de maddi imkanlara sahip olacaksınız hayat acımasızdır gardınızı asla indiremezsiniz , birileri sizin o beğenmediğiniz işte bile size köstek olmak için kendi akrabasını yerleştirmek için çabalayacak. Yalakalık yapmak zorunda kalacaksınız çünkü çalışanların çoğu böyle reddederseniz işinizden olacaksınız. En yakın okul arkadaşlarınız sizi rakip olarak görecek bazı iş fırsatlarında karşılaşacaksınız gerçi çok görmemek gerek siz de aramadınız sonuçta hayat böyle bir koşturmaca ve yalan dolanlar bütünü.

Özel de iş ararken ve çalışırken gerçeklerin farkına varacaksınız, en sonunda kendinize Kamuya girmek son çare diyeceksiniz ama genelde iş işten geçmek üzere olacak yaş yüzünden tabii ki.

Ben ODTÜ mezunuyum yinede birkaç defa şans güldü bana , hayatta elinize bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar şans güler bunları yanlış tercihler yaparsanız teker teker elinizin altından kayar gider. Ben izledim hepsini kayarken bazen dibe vurursunuz çıkmak istersiniz ancak bunun için çok fazla çaba gerekir çabalamayı bırakmak ile az çabalamak arasında kalırsınız ben az çabalamayı tercih ettim son bir şansım kaldı bu KPSS ile de o fırsatın kaçıp kaçmadığını göreceğim.

Eğitim sistemi berbat, özel sektör içler acısı, sevdiğiniz meslekler para gerektiriyorsa da sevmediğiniz bir işte çalışsanız da biriktirip yine de o kursu ya da eğitimi alın, yurt dışına gitmek istiyorsanız para biriktirip gidin görün mümkün ise eğitim görün oralarda çalışarak da olsa ve istediğiniz mesleği yapmaya çalışın ancak geleceği parlak olmasına da bakın geç kalmayın yoksa...

Etkinliklere gelince olması gereken , düzenli ve çok sayıda yazılım firmasının katılması ve ödüllü yarışmalar ile teşvik edilmeleri. Ayrıca okulların birbiri ile sürekli yarışmalarla rekabet içinde olmaları ,kazananların teşvik edici ödül almaları gerekir. Misal oyun yapımı için ücretsiz eğitim verilmeli aynı zamanda yüksek potansiyeli olanlara ücretli kurslar için ücretsiz burs verilmeli. Bu kurslarda da başarılı olanların prestijli yarışmalara ekip kurup yarışabilmesi sağlanmalı çeşitli türlerde misal robot teknolojisi, araç teknolojisi ,oyun veya yazılım yaratma ve geliştirme katılımcılara çeşitli yardımlar yapılmalı sıralamaya girenlere o bölüm ile alakalı ödüller verilmeli daha iyi gelişmeleri için misal ücretli geliştirme programları verilmeli ve bir miktar para ödülü olmalı araç gereç alabilmeleri için vs. Yurt dışında bu işler böyle yürüyor ve bazılarına çeşitli okullarda eğitim almalarına imkan tanınıyor bazı yarışmaların derece sahiplerine okullar kontenjan veriyor vs. biz de daha sportif anlamda bile işler böyle yürümüyor doğru dürüst spor akademileri bile yok ülkemizde olimpiyat sonuçları; 1 altın madalya, 3 gümüş ve 4 bronz sahibiyiz rezalet resmen. Hollanda 8 ,Macaristan 8, Hırvatistan 5, Yeni zelanda 4 ,Küba 5, Yunanistan 3 altın madalya almışlar bu ülkelerin hepsi 5-10-15 milyon nüfuslu ülkeler biz yaklaşık 80 milyon nüfus ile 1 altın madalya alıyoruz...
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vonderplanitz 2 yıl tobepeople
tobepeople
<-- --> doğru dürüst spor akademileri bile yok ülkemizde olimpiyat sonuçları; 1 altın madalya, 3 gümüş ve 4 bronz sahibiyiz rezalet resmen. Hollanda 8 ,Macaristan 8, Hırvatistan 5, Yeni zelanda 4 ,Küba 5, Yunanistan 3 altın madalya almışlar bu ülkelerin hepsi 5-10-15 milyon nüfuslu ülkeler biz yaklaşık 80 milyon nüfus ile 1 altın madalya alıyoruz...



Spor alanından Wikipedia alanında da benzer manzara var: 279 bin Türkçe makale ile Türkiye'den ileride şu ülkeler var:

Vietnam, Ukrayna, İran, Polonya Norveç, Arabistan, Hırvatistan, Endonezya, Sırbistan, Malezya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan...

Türkçe Wikipedia , teknoloji konularını en iyi anlatabilecek ortam fakat örneğin Ruby dilinin tasarımcısı Japon Yukihiro Matsumoto veya Rails Framework'ün tasarımcısı Danimarkalı David Heinemeier 'ın sayfaları 3'er satırdan ibaret iken Bouba, Daouda, Lubambo, , Mongongu gibi afrikalı futbolculara sayfalar dolusu makaleler hibe edilmiş. Saysan futbol basketbol üzerine belki 100bin makale cıkar. Fransız futbolcu Jerome Rothen için yazılan en uzun ve kapsamlı Wikipedia sayfası Türkçe'de (bakınız) Jerome Rothen kimdir, bize ne faydası vardır, hangi sorunumuzu çözmüştür? Futbolcular ilah gibi görülüyor ancak ülkede bir savaş, bir eko kriz çıksa ilk terkedecekler de onlar, gemiyi ilk terkeden fareler misali.
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SONEKTRA 2 yıl
Zaten ülkede eğitim doğru düzgün seviyede olsa herkes yeteğini meslek edinse Türkiye uçar ama öğrenci olan herkes eğitimin ne durumda olduğunu görüyor işte malesef
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Matheson 2 yıl
milletçe geri kafalı olduğumuz için bu tür şeylere yönelemiyoruz.
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pc332 2 yıl
Muharrem hocam çok çok mütevazi ve çok sempatik bir insan. Kendisini facebook'tan takip ediyorum size de tavsiye ederim. Açıkçası kendisiyle tanışmak isterdim.
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DH Misafiri 2 yıl
bizler çabuk heveslenen aynı şekildede vazgeçen insanlarız.
şahsım adına çok tembel olduğumu itiraf etmeliyim.
asıl ihtiyaç kendi kendimizi dürtmemimz birini bunu yapmasını beklememek.
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i3e 2 yıl
yazılımcı olmak isteyen genclere tavsiyeler kısmında "yeteneksizseniz uzak durun" dışında bir şey bulamadım. gençler hangi trende yönelsinler sorusunda ise soruya cevap hariç hertürlü şeyi söylemiş. bi hevesle açtım.
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alemburda34 2 yıl
Su isle ugrasip kpss girmeye calismayani daha gormek nasip olmadi sanirim aile baskisi agir geliyor. Ama hak veriyorum bu isleri yapabilmek icin xaman gerekli ve bu surede ailenizin sizi sık bogaz etmemeleri icin oncelikle ailenizin gelir duzeyi cok iyi olmali ana baba doktor, muhendis yada avukat gibi bir isleri olmali.
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