Muharrem Taç ile konuştuk: Yazılımcı olmak isteyen gençlere tavsiyeler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilen Hack'n Break etkinliğinde birbirinden değerli katılımcı ve konuşmacılar var. İşte o isimlerden biri olan Muharrem Taç hocamızla sohbet ettik.
Hack'n Break etkinliği kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Muharrem Taç ile sohbet ettik. Yazılım dünyasının tanıdığı isim, gençlere tavsiyelerde bulundu ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
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Tamam, üniversitede kendimi geliştiririm, MSP olurum, bunun gibi etkinliklere giderim, freelancer işler yaparım, yabancı dilimi geliştiririm diye düşünürken ailemin bana destek değil köstek olacağını, giderimi çıkartmak için belki okurken çalışmam gerekeceğini, üniversiteyi bitirdikten sonra belki kardeşlerime yardım etmem gerekeceğini, yurtdışına belki asla gidemeyecek, çalışmayı, yüksek lisansı bırak, turistik olarak gitmeyi hayal dahi edemeyeceğimi, bu kadar çileli bir üniversite macerasının sonunda onun bunun maskarası olup devlet kapısında sürünmek zorunda olacağımı düşünüyorum.
Sonra bunları nasıl hayal ettiğimi, hedefim olan İzmir'de üniversite kazanıp kazanamayacağımın bile belli olmadığını, ders başarımın yeterli olmadığını, kazanamazsam mezuna kalma şansım olmadığını düşünüyorum.
Zaten şansım bu gibi konularda genelde yaver gitmez, bunları buraya neden yazdım bilmiyorum, herhalde bana kısa süre de olsa umut verdiği için galiba.
Herkes zengin olmak ister, ama bana geliştirme ortamı, kendimi gösterme fırsatı ve birkaç hobimi yapacak kadar ücret yeterdi, Anadolu topraklarında doğmuş biri olarak burada çok şey istiyorum galiba.
Öyle işte. Acaba kaç azimli insan eğitim sistemi ve fırsatsızlıktan dolayı heba oluyor...
Hack'n Break etkinliği gibi etkinlikler ve şu anda içinde bulunduğumuz teknolojinin yükselme evresinde geri kaldığımızdan ve yeterli ölçüde gelişme sağlayamadığımızdan bahsediyoruz ki burası doğru fakat bana kalırsa bu gelişmenin hızlanması için yeterli etkinlikler yapılmıyor. MEB, üniversite yönetimleri ve sektörde önde gelen firmaların veya gelecek vaadeden start up şirketlerin birlikte hareket ederek bu ve bunun gibi etkinlikleri tüm halkın sıklıkla erişebileceği bir olay haline getirmesi gerekiyor. Eventbrite veya meetup gibi ortamlarda evet sürekli workshop veya konferans etkinlikleri, eğer takip ederseniz yeni ve ses getirecek ürünlerin lansmanları yapılıyor fakat bu bilgiler sınırlı bir kitle ile kalıyor ve bu kitle asla yeterli olmayacak.
Muharrem Hocamın değindiği başka bir konu ise küçük yaşta bu işe belirli kurslar eşliğinde başlayan küçük kardeşlerimizin bu işleri hızlıca kavradığı ve yaşlarından ötürü gelen o yaratıcılıklarını bu işe rahatlıkla yansıtabilmeleriydi. Bu kurslar bildiğiniz gibi belirli bir ücret karşılığı ve çoğunlukla ailelerimiz bilmedikleri veya tam anlamı ile kavrayamadıkları bir iş için çocuklarını bu kurslara vermek istemiyorlar. Devlet eli ile belirli dönemlerde çocuklar için hatta büyükler için bu tarz etkinliklerin yapılması, basının ilgisini bu etkinlikler üzerine yoğunlaştırması hem aileleri, hem çocukları, hemde teknolojik gelişmemizi uzun vadede olumlu bir şekilde etkiler.
Umarım gün geldiğinde bu etkinlikleri çok rahat yapan ve sektöre yön verebilen bir ülke oluruz.