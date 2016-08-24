Muharrem Taç ile konuştuk: Yazılımcı olmak isteyen gençlere tavsiyeler

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilen Hack'n Break etkinliğinde birbirinden değerli katılımcı ve konuşmacılar var. İşte o isimlerden biri olan Muharrem Taç hocamızla sohbet ettik.

Hack'n Break etkinliği kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Muharrem Taç ile sohbet ettik. Yazılım dünyasının tanıdığı isim, gençlere tavsiyelerde bulundu ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.