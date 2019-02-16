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Müjde! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Netflix’te yayınlandı

Organize İşler serisinin ikinci filmi Organi İşler: Sazan Sarmalı filmi Netflix'te yayınlandı. Filmin vizyona girişinin yalnızca 2 hafta sonrasında Netflix'te yayınlanması büyük sürpriz oldu.
3 ay
15,3b
1
41
Dijital Perde
Yusuf Akbaş
Yazar
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Müjde! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Netflix’te yayınlandı
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Yapımcılar ile sinema salon işletmecileri arasındaki ‘mısır’ tartışması nedeniyle gecikmeli olarak 1 Şubat tarihinde vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı filmi sürpriz bir şekilde Netflix’te yayınlandı.

Organize İşler Sazan Sarmalı, vizyona girişinin yalnızca 2 hafta sonrasında dijital olarak Netflix’te yayınlandı. Hollywood’a karşı büyük bir rekabet içinde olan Netflix, Türk sineması için de önemli bir adım attı. Netflix, sadece satın aldığı içeriklerle değil orijinal yapımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Netflix yapımı Roma filmi 10 dalda adaylık ile Oscar 2019’a damga vurdu. Yılın En İyi Filmi elde etmesi muhtemel görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Organize İşler: Sazan Sarmalı Nasıl? İlk Filmden İyi mi?"
Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Yılmaz Erdoğan, ‘mısır’ tartışmasındaki başrollerden birisiydi. “Sinema salonları ile anlaşamazsak, filmleri Netflix’te yayınlayabiliriz” demişti. 2 haftada 2 buçuk milyon izlenmeye ve 39 milyon lira hasılata ulaşan film, şu andan itibaren Netflix’te izlenebiliyor.

 

Türkiye dahil, ABD'den İngiltere'ye, Kanada'dan Danimarka'ya, 190'dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul'un altını üstüne getiren Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek.

Organize İşler Sazan Sarmalı'nın kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut ve Erdem Baş gibi isimler yer alıyor.

Netflix’e Şubat ayının başında Ayla, Aile Arasında, Çalgı Çengi İkimiz, Yol Arkadaşım ve önemli birkaç yerli film daha eklenmişti.



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Sipihrz 3 ay en beğenilen
Ve vizyondan kaldırılması konuşmuyormuş. Bu arada filme gitmedim fakat fragman çok kötü olmuş. Son zamanların dandik Türk komedi filmlerinin fragmanları gibi bol tokat atmalı basit bir fragman olmuş.
Ve vizyondan kaldırılması konuşmuyormuş. Bu arada filme gitmedim fakat fragman çok kötü olmuş. Son zamanların dandik Türk komedi filmlerinin fragmanları gibi bo...
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ozankardes 3 ay
Sinema da izleyene niye tokat olsun. Adam gitmiş paşalar gibi dev ekranda izlemis. Sinema o filmi izleyebilmenin yanısıra sosyal ve kültürel bir olay. 3 5 kişi toplanıp gideceksin. Ayrıca dev ekran iyi bir müzik sistemi. Mesela avangers ilk gün internete düşse kimse gidip sinemada izlemeyecek mi? Kimse 4d ye gitmeyecek mi? Titanic tekrar gelse sinemada gidip izleyecek milyonlarca kişi bulabilirsiniz.
Not: filmi izlemedim.
Sinema da izleyene niye tokat olsun. Adam gitmiş paşalar gibi dev ekranda izlemis. Sinema o filmi izleyebilmenin yanısıra sosyal ve kültürel bir olay. 3 5 kişi ...
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CWaRRioR 3 ay
Böylece vizyondaki filme korsan kapısı da açılmış, filmi yakın zamanda sinemada izleyen seyircilere de tokat gibi bir hareket olmuş. Sazan sarmalı adı buradan mı geliyor acaba
Böylece vizyondaki filme korsan kapısı da açılmış, filmi yakın zamanda sinemada izleyen seyircilere de tokat gibi bir hareket olmuş. Sazan sarmalı adı buradan m...
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1 Avatar
ilkerinanç 3 ay
Filmin adını verirken izleyicilerini kastettiklerini kimse düşünmemiştir sanırım.
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Meturas 3 ay
Filme gitmeyi düşünmedim ama Netflix'de yayınlanınca izledim ve izlediğime pişman oldum
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sistemli adam 3 ay
Kendimi sazan gibi hissediyorum !!!
Hem de ne sazan...
Patlamış mısır promosyonu yüzünden sinema seyircisinin soyulup yapımcıların hakkının yendiği günlerde bu sütunlarda avazım çıktığı kadar duruma isyan etmiş, ama mesele 'sözde' çözüldükten sonra 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmini sinema salonunda izlemek için iki kişi tam 61 lira para ödemiştim.
Filmin kritiğini yaptığım yazıyı da şöyle bağlamıştım:
"Yeni yasa çıktı ama olan yine benim cüzdana oldu.
Üstelik hem onca para verdim, hem de filmin başında tam 25 dakika reklam izlemek zorunda kaldım.
'Sarmal'ı bilmem ama 'Sazan'ın kim olduğunu anladım maalesef..." Meğer benim 'sazanlık' mesaim bitmemiş.
Beterin de beteri varmış.
Film, henüz vizyondayken dijital platform Netflix'de yayınlandı. Bu, Türkiye'de ilk kez yaşanıyor. BKM, bunu salon sahipleri ve dağıtımcılardan 'intikam almak' için mi yaptı, yoksa tekeli kırmaya yönelik, aba altından sopa gösterme adına 'organize' bir işe mi girişti bilemem. Ama bu girişime karşılık, salon sahipleri, filmi vizyondan kaldırmaya hazırlanıyorlarmış. Görünen o ki; tam da barışa bu denli yaklaşılmışken, yapımcılarla salon sahipleri ve dağıtımcılar arasında savaş baltaları yeniden topraktan çıkacak.
Ayrıca artık kimse vizyon haftası filme gitmeyecek.
Herkes o filmin 'Netflix'e düşmesini' bekleyecek.
İşte kendimi 'sazan' gibi hissetmeme sebep olan durum da bu.
Evimin rahatlığında, üstelik 25 dakikalık reklam kuşağına da katlanmadan filmi Netflix'den bedava izlemek dururken, ben niye gidip de 61 lira bayıldım?
Filmi bedava izlemek varken, gişede 'ütülen' benim gibi saf vatandaşlara soruyorum: Siz de kendinizi 'sarmalanmış sazan' gibi hissetmiyor musunuz yahu?
sabah.com.tr/...
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selodonanımhaber 3 ay
Netflix Recep İvedik 6 nın yayın hakkı için 3,7 m€ teklif etmiş . Vizyon tarihi ile aynı gün yayınlanması için . Togan ve Şahan Gökbakar buna olumlu bakıyormuş bu haftaiçi anlaşma sağlanması bekleniyor.
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fixriterzi 3 ay
Sinemada işitme engelliler için alt yazı yoktu netflix sağ olsun
ilkkez vizyon flimini altyazılı olarak gere gere seyrettik sayesinde.
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Mr. Jingles 3 ay
Umarım Netflix Cinemaximum’un çanına ot tıkar. Netflix tekel olursa bu kan emicilerden kurtuluruz.
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BlackLead 3 ay Mr. Jingles
film yapımcıları birliğinden hemen tepki gelmiş

dua edelim cumhurbaşkanı yerli-milli zırvasıyla bu işe de el atmasın
"Maalesef yaşanan gelişmeler benzer sınırlama ve düzenleme konusunda ülkemizde kanun yapıcının acilen devreye girmesi gerektiğini göstermektedir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımızın Türk Sinemasının gelişimi için bizzat tam destek verdiği bu dönemde yaşanan durum, sadece gişe kaybı değil ülke sinemasına vereceği hasar nedeni ile milli menfaatlerimiz açısından bir yapımcının kar-zarar perspektifini çok aşan boyutta, büyük bir risktir."
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selfmachine 3 ay
Bu filmi ne sinemada izlerim ne de Netflix'te. Zevkler ve renkler tartışılmaz tabii ama yılın en iyi filmi muamelesi yapılması da garip geliyor. Netflix'in bu tarz ''piyasa'' filmleri yerine bağımsız yapımları desteklemesini tercih ederim.
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Xiaomiseverim 3 ay
Netflixten çok güzel bir hareket. Film çok mükemmel mi çok mu izlemek istediğim bir filmdi, hayır. Ama sinemadan çıkmamış bir filmi görmek çok güzel bir sürpriz oldu. Diğer filmler için de yapmaya başlarsa çok büyük bir gelir artışı yakalar.
Hollywood ile rekabetine gelince, her filmine siyahi ve homo insanlar koymak için bir taraflarını yırtmak için uğraşmak yerine filmlerin içeriğine dikkat etse eminim ki çok daha başarılı işler çıkarabilir. Gerçekten ciğerim soldu her filmde, dizide başrolde sinir bozucu siyahi bir kadın ve hemen bir yerden çıkıveren homoseksül kadın/adam olması üstüne bunların cinselliğini de bir şekilde konuya dahil etmesi. Ne bileyim ya biraz fazla ilerideler ya da fazla geri kaldım.
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system electronıc 3 ay
Bende dün akşam netflix den izleyeyim dedim ama görüntü kalitesi 240 p resmen, bütün gece düzelmedi, şimdi baktım, tabii sabah saati, görüntü düzelmiş. Neden böyle oldu acaba, çok fazla izlendiği için mi bir anda.
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BlackLead 3 ay system electronıc
akşam yoğun saatlerde iss'ler den bazıları(özellikle en çok şikayet türk telekom'da) özel kısıtlama yapıyor netflix'e. Bunun adı bandwith throltting diye geçiyor.
kısacası erişim kısıtlanıyor ve yüksek mb veri çekemiyorsunuz ve leş kalite oluyor.
ben kablonet kullanıcıyım yoğun saatler dahil bir sıkıntı yok, işyerinde ise 8 mbps superonline yine hiç bir sıkıntısız çalışıyor yoğun saatler dahil
böyle şikayet çok var maalesef türk telekomda
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-MoDeStUs- 3 ay
torrente 1080p versiyon düştü izledim ve kusuyordum nerdeyse.Böyle iğrenç bir film olamaz.Kalite yerlerde.
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film, sinema ve
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