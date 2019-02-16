Müjde! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Netflix’te yayınlandı

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Yapımcılar ile sinema salon işletmecileri arasındaki ‘mısır’ tartışması nedeniyle gecikmeli olarak 1 Şubat tarihinde vizyona giren Organize İşler Sazan Sarmalı filmi sürpriz bir şekilde Netflix’te yayınlandı.

Organize İşler Sazan Sarmalı, vizyona girişinin yalnızca 2 hafta sonrasında dijital olarak Netflix’te yayınlandı. Hollywood’a karşı büyük bir rekabet içinde olan Netflix, Türk sineması için de önemli bir adım attı. Netflix, sadece satın aldığı içeriklerle değil orijinal yapımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Netflix yapımı Roma filmi 10 dalda adaylık ile Oscar 2019’a damga vurdu. Yılın En İyi Filmi elde etmesi muhtemel görünüyor.

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Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Yılmaz Erdoğan, ‘mısır’ tartışmasındaki başrollerden birisiydi. “Sinema salonları ile anlaşamazsak, filmleri Netflix’te yayınlayabiliriz” demişti. 2 haftada 2 buçuk milyon izlenmeye ve 39 milyon lira hasılata ulaşan film, şu andan itibaren Netflix’te izlenebiliyor.

Türkiye dahil, ABD'den İngiltere'ye, Kanada'dan Danimarka'ya, 190'dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul'un altını üstüne getiren Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek.

Organize İşler Sazan Sarmalı'nın kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut ve Erdem Baş gibi isimler yer alıyor.

Netflix’e Şubat ayının başında Ayla, Aile Arasında, Çalgı Çengi İkimiz, Yol Arkadaşım ve önemli birkaç yerli film daha eklenmişti.