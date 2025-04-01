Michael Mann, Heat 2'nin senaryo çalışmalarını tamamladı

Sinema dünyasının en önemli yönetmenlerinden biri olan Michael Mann, senaryonun ilk taslağını Warner Bros. yöneticilerinin masasına koyduğunu ve sürecin nasıl ilerleyeceğini merakla beklediğini söyledi. Filmin hikayesi, Michael Mann'in Meg Gardiner ile birlikte yazdığı "Heat 2: A Novel" adlı romanı temel alacak.
Üç farklı zaman diliminde geçecek
Heat 2, orijinal filmdeki karakterlerin hem geçmişine hem de geleceğine ışık tutacak. Hikayenin 1988, 1995-1996 ve 2000 olmak üzere üç farklı zaman diliminde geçeceği belirtiliyor. Mann, geçen Aralık ayında Heat 2'nin bir sonraki projesi olacağını ve senaryonun bitmek üzere olduğunu açıklamıştı.
Senaryonun tamamlanmasıyla birlikte, yapım sürecinin hızlanması ve filmin çekimlerinin başlaması bekleniyor. Henüz resmi bir duyuru olmasa da, başroller için Austin Butler ve Adam Driver'ın isimleri geçiyor. Henüz filmin vizyon tarihi açıklanmış değil ancak gidişat, sürecin hız kazandığını açık bir şekilde gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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