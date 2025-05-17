Yeni Rambo filmi yolda: Çekimler Ekim'de başlıyor

Hikayenin detayları gizli tutulsa da yeni film, Rambo'nun Vietnam Savaşı dönemindeki gençlik yıllarına odaklanacak. Başrol için oyuncu seçmeleri başlamış durumda. Sylvester Stallone ise projeden haberdar ancak henüz dahil değil. Yine de yapımcıların usta aktöre küçük ama anlamlı bir rol teklif etmeyi planladığı gelen haberler arasında.
Yeni Rambo adayı Ryan Gosling
Filmin yapımcılığını, daha önce The Hitman's Bodyguard (Belalı Tanık) ve The Expendables (Cehennem Melekleri) gibi aksiyon dolu yapımlara imza atan Millennium Media üstleniyor. Senaryo, Black Adam'ın senaristlerinden Sohrab Noshirvani ve Rory Haines'in kaleminden çıkacak. Yönetmen koltuğunda ise Big Game (Büyük Oyun) filmiyle bilinen Finlandiyalı yönetmen Jalmari Helander oturacak.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.