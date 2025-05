Yeni Rambo filmi yolda: Çekimler Ekim'de başlıyor

Onur Seven

Tam Boyutta Gör Efsanevi aksiyon serisi Rambo, genç John Rambo'nun hikayesini anlatacak bir "prequel filmiyle" geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak bu kez ikonik karakteri canlandıran Sylvester Stallone kamera karşısına geçmiyor. Deadline'ın haberine göre, her şey planlandığı gibi giderse 1982 yapımı First Blood (İlk Kan) filminin öncesini konu alacak yapımın çekimlerine Ekim ayında Tayland'da başlanacak.

Hikayenin detayları gizli tutulsa da yeni film, Rambo'nun Vietnam Savaşı dönemindeki gençlik yıllarına odaklanacak. Başrol için oyuncu seçmeleri başlamış durumda. Sylvester Stallone ise projeden haberdar ancak henüz dahil değil. Yine de yapımcıların usta aktöre küçük ama anlamlı bir rol teklif etmeyi planladığı gelen haberler arasında.

Yeni Rambo adayı Ryan Gosling

Filmin yapımcılığını, daha önce The Hitman's Bodyguard (Belalı Tanık) ve The Expendables (Cehennem Melekleri) gibi aksiyon dolu yapımlara imza atan Millennium Media üstleniyor. Senaryo, Black Adam'ın senaristlerinden Sohrab Noshirvani ve Rory Haines'in kaleminden çıkacak. Yönetmen koltuğunda ise Big Game (Büyük Oyun) filmiyle bilinen Finlandiyalı yönetmen Jalmari Helander oturacak.

Tam Boyutta Gör Filmin vizyon tarihi henüz belli değil. Serinin son filmi Rambo: Last Blood (Rambo: Son Kan), 2019'da seyirciyle buluşmuştu. Bu arada geçtiğimiz yıl Stallone, genç Rambo'yu kimin oynamasını istediğine dair fikirlerini de paylaşmıştı. Stallone'a göre bu rol için en uygun isim Ryan Gosling. Usta oyuncu, Gosling’in bu rol için biçilmiş kaftan olduğunu söylüyor.

