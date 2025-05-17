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    Yeni Rambo filmi yolda: Çekimler Ekim'de başlıyor

    Efsanevi aksiyon serisi Rambo, yeni bir filmle geri dönüyor. Önümüzdeki aylarda çekimlerine başlanacak yapım, genç Rambo'nun Vietnam Savaşı’ndaki hikayesini anlatacak.

    Yeni Rambo filmi yolda: Çekimler Ekim'de başlıyor Tam Boyutta Gör
    Efsanevi aksiyon serisi Rambo, genç John Rambo'nun hikayesini anlatacak bir "prequel filmiyle" geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak bu kez ikonik karakteri canlandıran Sylvester Stallone kamera karşısına geçmiyor. Deadline'ın haberine göre, her şey planlandığı gibi giderse 1982 yapımı First Blood (İlk Kan) filminin öncesini konu alacak yapımın çekimlerine Ekim ayında Tayland'da başlanacak.

    Hikayenin detayları gizli tutulsa da yeni film, Rambo'nun Vietnam Savaşı dönemindeki gençlik yıllarına odaklanacak. Başrol için oyuncu seçmeleri başlamış durumda. Sylvester Stallone ise projeden haberdar ancak henüz dahil değil. Yine de yapımcıların usta aktöre küçük ama anlamlı bir rol teklif etmeyi planladığı gelen haberler arasında.

    Yeni Rambo filmi yolda: Çekimler Ekim'de başlıyor Tam Boyutta Gör

    Yeni Rambo adayı Ryan Gosling

    Filmin yapımcılığını, daha önce The Hitman's Bodyguard (Belalı Tanık) ve The Expendables (Cehennem Melekleri) gibi aksiyon dolu yapımlara imza atan Millennium Media üstleniyor. Senaryo, Black Adam'ın senaristlerinden Sohrab Noshirvani ve Rory Haines'in kaleminden çıkacak. Yönetmen koltuğunda ise Big Game (Büyük Oyun) filmiyle bilinen Finlandiyalı yönetmen Jalmari Helander oturacak.

    Yeni Rambo filmi yolda: Çekimler Ekim'de başlıyor Tam Boyutta Gör
    Filmin vizyon tarihi henüz belli değil. Serinin son filmi Rambo: Last Blood (Rambo: Son Kan), 2019'da seyirciyle buluşmuştu. Bu arada geçtiğimiz yıl Stallone, genç Rambo'yu kimin oynamasını istediğine dair fikirlerini de paylaşmıştı. Stallone'a göre bu rol için en uygun isim Ryan Gosling. Usta oyuncu, Gosling’in bu rol için biçilmiş kaftan olduğunu söylüyor.
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    Evren7 21 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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