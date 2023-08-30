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    Anlık Bildirim

    David Fincher imzalı "The Killer"dan ilk fragman geldi

    Usta yönetmen David Fincher imzalı psikolojik aksiyon gerilim filmi The Killer'ın ilk fragmanı yayınlandı. Bir suikastçinin hikayesini konu alan filmn başrolünde Michael Fassbender var.

    David Fincher imzalı 'The Killer'dan ilk fragman geldi Tam Boyutta Gör

    Fight Club, Seven, Gone Girl ve The Social Network gibi kült filmlerin yönetmeni David Fincher'ın yeni filmi The Killer'dan (Katil) ilk fragman geldi. Merakla beklenen yapım 28 Ekim'de bazı sinemalarda gösterime girecek. 10 Kasım'dan itibaren Netflix'te yayınlanacak.

    Alexis Nolent'in aynı adlı Fransız çizgi roman serisine dayanan The Killer'ın başrolünde Michael Fassbender var. Ünlü aktör filmde bir suikast görevinin ters gitmesinin ardından uluslararası bir insan avına karışan tetikçiyi canlandırıyor.

    David Fincher imzalı 'The Killer'dan ilk fragman geldi Tam Boyutta Gör

    Daha önce posteri yayınlandı

    Yardımcı rollerde Arliss Howard, Charles Parnell, Kerry O'Malley, Sala Baker, Sophie Charlotte ve Tilda Swinton yer alıyor. Netflix daha önce The Killer'ın posterini de yayınlamıştı. Yayın platformu ayrıca ikonik çizgi roman Scott Pilgrim'in anime uyarlaması üzerinde çalışıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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