David Fincher imzalı "The Killer"dan ilk fragman geldi

Fight Club, Seven, Gone Girl ve The Social Network gibi kült filmlerin yönetmeni David Fincher'ın yeni filmi The Killer'dan (Katil) ilk fragman geldi. Merakla beklenen yapım 28 Ekim'de bazı sinemalarda gösterime girecek. 10 Kasım'dan itibaren Netflix'te yayınlanacak.

Alexis Nolent'in aynı adlı Fransız çizgi roman serisine dayanan The Killer'ın başrolünde Michael Fassbender var. Ünlü aktör filmde bir suikast görevinin ters gitmesinin ardından uluslararası bir insan avına karışan tetikçiyi canlandırıyor.

Daha önce posteri yayınlandı

Yardımcı rollerde Arliss Howard, Charles Parnell, Kerry O'Malley, Sala Baker, Sophie Charlotte ve Tilda Swinton yer alıyor. Netflix daha önce The Killer'ın posterini de yayınlamıştı. Yayın platformu ayrıca ikonik çizgi roman Scott Pilgrim'in anime uyarlaması üzerinde çalışıyor.

