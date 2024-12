IMDb, 2024'ün en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı

Onur Seven

Dünyaca ünlü sinema sitesi IMDb, her yıl olduğu gibi bu yıl da "IMDb Best Of 2024" listeleriyle geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en çok ilgi gören filmlerini, dizilerini ve oyuncularını açıkladı. Listeler, platformun MOVIEmeter ve STARmeter sistemleriyle oluşturuldu. Yani 250 milyondan fazla IMDb ziyaretçisinin, sayfa görüntülemelerini temel alıyor.

2024'ün En Popüler Filmleri

Deadpool & Wolverine Dune: Part Two Furiosa: A Mad Max Saga Joker: Folie à Deux Alien: Romulus The Substance Civil War Beetlejuice Beetlejuice Kingdom of the Planet of the Apes Longlegs

2024'ün En Popüler Dizileri

True Detective The Boys The Penguin Fallout House of the Dragon Shōgun Bridgerton The Lord of the Rings: The Rings of Power The Gentlemen 3 Body Problem

2024'ün En Popüler Yıldızları

Sydney Sweeney

Ella Purnell

Cristin Milioti

Eiza González

Glen Powell

Barry Keoghan

Nicola Coughlan

Eve Hewson

Dafne Keen

Rebecca Ferguson

2024 yılının "Best Of" listeleri, hem sinema hem de dizi dünyasında izleyicilerin tercihlerini anlamak açısından oldukça önemli. Bu listeler, aynı zamanda gelecekte hangi tür yapımların öne çıkabileceğine dair önemli ipuçları veriyor.



