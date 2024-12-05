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    IMDb, 2024'ün en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı

    IMDb, geride bırakmaya hazırlandığımız 2024 yılının en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı. İşte 250 milyon IMDb ziyaretçisinin etkileşimlerine göre şekillenen listeler.

    IMDb, 2024'ün en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Dünyaca ünlü sinema sitesi IMDb, her yıl olduğu gibi bu yıl da "IMDb Best Of 2024" listeleriyle geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en çok ilgi gören filmlerini, dizilerini ve oyuncularını açıkladı. Listeler, platformun MOVIEmeter ve STARmeter sistemleriyle oluşturuldu. Yani 250 milyondan fazla IMDb ziyaretçisinin, sayfa görüntülemelerini temel alıyor.

    IMDb, 2024'ün en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı Tam Boyutta Gör

    2024'ün En Popüler Filmleri

    1. Deadpool & Wolverine
    2. Dune: Part Two
    3. Furiosa: A Mad Max Saga
    4. Joker: Folie à Deux
    5. Alien: Romulus
    6. The Substance
    7. Civil War
    8. Beetlejuice Beetlejuice
    9. Kingdom of the Planet of the Apes
    10. Longlegs

    IMDb, 2024'ün en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı Tam Boyutta Gör

    2024'ün En Popüler Dizileri

    1. True Detective
    2. The Boys
    3. The Penguin
    4. Fallout
    5. House of the Dragon
    6. Shōgun
    7. Bridgerton
    8. The Lord of the Rings: The Rings of Power
    9. The Gentlemen
    10. 3 Body Problem

    IMDb, 2024'ün en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı Tam Boyutta Gör

    2024'ün En Popüler Yıldızları

    • Sydney Sweeney
    • Ella Purnell
    • Cristin Milioti
    • Eiza González
    • Glen Powell
    • Barry Keoghan
    • Nicola Coughlan
    • Eve Hewson
    • Dafne Keen
    • Rebecca Ferguson

    2024 yılının "Best Of" listeleri, hem sinema hem de dizi dünyasında izleyicilerin tercihlerini anlamak açısından oldukça önemli. Bu listeler, aynı zamanda gelecekte hangi tür yapımların öne çıkabileceğine dair önemli ipuçları veriyor.
     

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