IMDb, 2024'ün en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı

Dünyaca ünlü sinema sitesi IMDb, her yıl olduğu gibi bu yıl da "IMDb Best Of 2024" listeleriyle geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en çok ilgi gören filmlerini, dizilerini ve oyuncularını açıkladı. Listeler, platformun MOVIEmeter ve STARmeter sistemleriyle oluşturuldu. Yani 250 milyondan fazla IMDb ziyaretçisinin, sayfa görüntülemelerini temel alıyor.
2024'ün En Popüler Filmleri
- Deadpool & Wolverine
- Dune: Part Two
- Furiosa: A Mad Max Saga
- Joker: Folie à Deux
- Alien: Romulus
- The Substance
- Civil War
- Beetlejuice Beetlejuice
- Kingdom of the Planet of the Apes
- Longlegs
2024'ün En Popüler Dizileri
- True Detective
- The Boys
- The Penguin
- Fallout
- House of the Dragon
- Shōgun
- Bridgerton
- The Lord of the Rings: The Rings of Power
- The Gentlemen
- 3 Body Problem
2024'ün En Popüler Yıldızları
- Sydney Sweeney
- Ella Purnell
- Cristin Milioti
- Eiza González
- Glen Powell
- Barry Keoghan
- Nicola Coughlan
- Eve Hewson
- Dafne Keen
- Rebecca Ferguson
2024 yılının "Best Of" listeleri, hem sinema hem de dizi dünyasında izleyicilerin tercihlerini anlamak açısından oldukça önemli. Bu listeler, aynı zamanda gelecekte hangi tür yapımların öne çıkabileceğine dair önemli ipuçları veriyor.
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