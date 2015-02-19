Mükemmel akıllı saat nasıl olmalı? özel video

Genel Yayın Yönetmeni
Hali hazırda piyasada bir çok alınabilir akıllı saat mevcut. Yuvarlak ekranlısı, sim kartlısı, elektronik mürekkep kullananı, uykuyu takip edeni derken kullanıcılar açısından seçim yapmak her geçen gü
Video metni:
Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda iyi bir akıllı saatte olması gerekli 5 ana unsur üzerinde duracağız.
Hali hazırda piyasada bir çok alınabilir akıllı saat mevcut. Yuvarlak ekranlısı, sim kartlısı, elektronik mürekkep kullananı, uykuyu takip edeni derken kullanıcılar açısından seçim yapmak her geçen gün zorlaşıyor.
Aslına bakılırsa evet denemek isteyeceğimiz bir çok saat var ama hali hazırda sürekli kolunuzda taşımaya değer bulacağınız bir model üretilmemiş durumda.
Özellikle bu dijital oyuncakların sınırlı batarya ömürleri deneyimi kötü etkilediği için kullanıcılar bir süre sonunda akıllı saatleri takmayı bırakıyorlar.
Pil
Bir akıllı saatte olması gereken en önemli unsur batarya. Şu anda dijital ekran taşıyan modeller içinde pili en fazla gideni ise Sharp’ın Memory LCD ismini verdiği özel bir ekran kullanan Pebble.
Bir kickstarter projesi olarak doğan ve modern rakiplerinin aksine dokunmatik bir ekran yerine tuşlarla kontrol edilen saat, bir çok teknoloji tutkunu taradından şimdiye kadar üretilen en iyi akıllı saat olarak tanımlanıyor.
Geliştirici kiti sayesinde 3. parti firmalar tarafından geliştirilen yazılımları da çalıştırma kabiliyetine sahip saat, cep telefonu ile bluetooth üzerinden haberleşiyor ve 5 ile 7 gün arası açık kalabiliyor.
İlk başlardaki plastik kasasıyla daha çok teknoloji meraklılarını hedefliyor olsa da daha sonra piyasaya sürülen çelik kasalı sürümüyle genele hitap eden bir hale bürünen saat, içindeki 3 yönlü ivme ölçer, ışık sensörü ve manyometre sesnsörlere de sahip.
Spor esnasında adım sayar olarak da kullanılabiliyor fakat nabız ölçme fonksiyonuna sahip değil. Bunun yanında renksiz bir ekrana sahip olması, dokunmatik kontrolleri desteklememesi de onu mükemmel bir saat olmaktan alı koyuyor.
Tabi Pebble’ın ekranının sürekli açık halde durmasına rağmen 5 günden fazla pil ömrü sunan bir saat olduğunu da vurgulamak gerekli. Zira günümüzde akıllı saatler için aşılması gereken bir diğer engel de ekranlar.
Ekran
Saatler zamanı göstermeleri yanında giyimine önem veren insanlar için aksesuar niteliği de taşıyorlar ve iyi görünmeleri gerekiyor.
İlk başlardaki kare ekranlarıyla tasarımsal açıdan çok etkileyici modeller göremiyor olsa da günümüzde yaygın kullanıma başlayan kavisli veya dairesel ekranlar sayesinde klasik rakiplerine görünüm açısından daha fazla yaklaşmış durumdalar.
Tabi görünümlerinin tamamlanabilmesi için ekranlarının açık olması gerekiyor. Çünkü ekranları kapalıyken saatten çok kötü görünümlü bileklik havası taşıyorlar.
Kısacası bir akıllı saatin iyi bir akıllı saat olabilmesi için sürekli açık kalan iyi bir ekrana sahip olması gerekli. Sony SmartWach 2’de 2 farklı ekranı bir araya getirerek güzel bir ürün ortaya çıkartmıştı fakat sürekli açık kalan ekranın renksiz oluşu deneyimi istenen seviyeye çıkartamadı.
Günümüzde bir akıllı saatte görmek isteyebileceğimiz en iyi ekran teknolojisi ise Qualcomm’un geliştirdiği Mirasol ekranlar diyebiliriz. Renkli ve sabit görüntü gösterdiği durumlarda enerji tüketmeyen ekranda en basit mantıkla her bir piksel, voltaj ile kapatılıp açılabilen küçük yansıtıcılardan oluşan kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellere sahip.
Bu alt pikseller çok düşük voltaj değerler ile kontrol edilebildikleri için önemsenmeyecek kadar az enerji tüketen ve sürekli açık kalan renkli ekranlar elde edilebiliyor. Aynı zamanda gün ışığını yansıtıcı olarak kullandığı için güneş altında çok daha iyi görünür oluyor.
Fakat üretiminin çok maliyetli olması nedeniyle Qualcommm’un Toq isimli prototip akıllı saat modeli haricinde kullanım alanı bulabilmiş değil. Yakın gelecekte de bir akıllı saat üzerinde görebilecekmişiz gibi görünmüyor.
Umarız ekran sorununa benzer ölçüde etkileyici ve uygun maliyetli bir çözüm bulunur. Zira kolumuzdaki şeye gerçek anlamda bir saat diyebilmemiz için her baktığımızda ekranın hizmete hazır olması, bakmadığımız zamanlarda da diğer insanlar için ilgi çekici durması gerekli.
Tabi bir cihaz hazır kolumuzdayken, sürekli aktivite takibi yaparak bizi uyarsa hiç de fena olmaz.
Aktivite takibi
Nike’ın Fuelband aktivite takip bilekliği ile başlayan çılgınlık bugün cep telefonları ve akıllı saatler ile devam ediyor. Fuelband basit bir şekilde hareketlilik oranı hesabına yoğunlaşmışken, günümüzdeki akıllı saatler nabız ölçümü, konum saptama ve barometre gibi özellikleri sayesinde gerçek anlamda katedilen mesafe ve çıkılan yükseklik gibi değerleri raporlayabiliyor.
Fakat saatlerdeki en önemli sorun bir çok gelişmiş özellik aynı anda yürütüldüğünde kısa olan pil sürülerinin daha da kısalması. Withings Activite, pil sorunana farklı bir çözüm bulmuş durumda. Eğer akıllı bir saati sadece aktivite takibi için istiyorsanız size analog saat içinde gizlenmiş sensörlerin yeterli olacağını düşünen firma belki de en güzel görünen aktivite odaklı akıllı saati piyasaya sürmüş durumda.
Özellikle 8 ay pil süresiyle de şu anda rakipsiz diyebiliriz. Fakat akıllı saatleri bir çok kişi sadece aktivite takibi değil aynı zamanda bildirimleri göstermesi ek programlar yardımıyla farklı işleri de yürütebilmesi için istiyor.
Samsung, kendi geliştirdiği Tizen, Google ise Android’in saat versiyonu Android Wear ile bu konuya bir standart getirmeyi amaçladı. Yakın zamanda çıkacak Apple’ın akıllı saatiyle 3. bir akıllı saat işletim sistemi de hayatımıza girmiş olacak.
Akıllı saat işletim sisteminde bir kaç önemli nokta var. Bunlardan en önemlisi tabi ki arayüz ve sonrasında geliştiricilere sağlanan imkanlar.
Kimse yüzlerce dolar verip sahip olduğu akıllı saatinin kutudan çıkan programlarla sınırla kalmasını istemez. Bu küçük oyuncaklara dilersek tarayıcı bile yükleyebilmeliyiz. Kim ne yapsın demeyin, bir teknoloji tutkunu için işe yaramasından sa açıldığını görmek bile farklı bir deneyim anlamına geliyor.
Şu an için Tizen ve Wear’ın bu saydığımız konularda çok da parlak profiller çizdiklerini söylemek zor. Kullanıcılar arayüz konusunda şikayetçi ve 3. parti firmaların desteği henüz istenen seviyede değil.
Bu konuda noktayı Apple koymaya hazırlanıyor ki bu saatin büyük olasılıkla sadece iOS cihazlarla birlikte çalışabilecek olması farklı akıllı cihazlar kullanacaklar için problem yaratacaktır.
Bir akıllı saatin evrensel olması gerekli ki kolumuzda bir kelepçeye dönüşmesin.
Evrensellik
Hiç kuşkusuz biraz evvel saydığımız her özellik önemli ama alınan bir saatin her akıllı cihazla konuşabiliyor olması belki de en önemli unsur. Zira bizi sadece bir telefona veya bir markaya mahkum eden cihazlar aslen modern kelepçeler olarak da düşünülebilirler.
İşin kötü yanı akıllı saat pazarının “akıllı kelepçe“ üretimine doğru gidiyor. Google, insanları Android’e, Samsung ise kendi cihazlarına mahkum etme peşinde. Apple’ı saymaya zaten gerek yok firmanın zihniyeti başından beri belli :)
Bu konuda en büyük potansiyele Microsoft sahip diyebiliriz. Firmanın büyük ilgiyle karşınan fakat ergonomik bası sıkıntılar nedeniyle eleştiriler alan akıllı bilekliğinin her telefonla çalışıyor olması da politikasını net bir şekilde ortaya koyuyor.
Firma önümüzdeki dönemde, akıllı cihazlar için geliştirdiği ortak bir işletim sistemini bütün üreticilerin kullanımına sunarsa özellikle ünlü klasik saat üreticilerini yanına çekebilir.
Zira şu bir gerçek ki hiç bir klasik saat üreticisi üreteceği orta üst sınıfta yer alacak ve fiyatı biraz can yakacak akıllı saatiyle sadece Android ve Windows kullanıcılarını hedeflemek istemez. Para harcamaya en yatkın kitle Apple’ın elinde ve bu kitleyi yakalamalarına yardımcı olacak her güçle severek ortaklık kuracaklardır.
Söz sizde
Evet bir akıllı saatte olması gereken detayları şu anki pazar koşulları ile değerlendirmeye çalıştık. Siz bir akıllı saatten neler bekliyorsunuz lütfen paylaşın. Böylece takipçi kitlemiz ne istiyor hep birlikte görmüş oluruz.
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Bence saatlerde en önemli şey sensörler. Özellikle tıbbi sensörlerin doğru çalışması önemli. Yani sadece kendimiz için düşünmemek lazım. Annemizin Babamızın (belki de bizim) kalp problemi olup takip etmek ve doğru ölçüm almak isteyebiliriz. Zaten doğru ölçüm vermiyorsa o sensör çöptür. Adım sayar, uyku kalitesi, nabız gibi sensörleri takip edilebilir bir doğrulukta olmalı.
İkinci konu tabi ki batarya. Bence LCD ve e-ink kullanılan modeller başarılı. Ya da sadece renkli e-ink ekran da kullanılabilir. Önemli olan ekranı sürekli açık tutmak sonuçta. Bir de hareket ve ekstra solar panel ile bataryanın uzaması sağlanabilir. Tıpkı hareketten kurmalı otomatik saatler gibi hareketten biraz enerji üretilebilir. Şarj etmekten ne kadar uzaklaştırırsan saati o kadar başarılısın demektir.
Ve tabi saatin kasa rijit bir yapıda olmalı ve su da geçirmemeli, saat mümkünse kablosuz şarj olmalı.
Bence saat dediğin üzerinde kamerası olmasa da hoparlör ve mikrofon barındırmalı. Harici ses kaydı da yapabilmeli.
Saatin 3 görevi var:
1. saat olmak, tasarım yansıtmak
2. bildirimleri göstermek
3. sensörler ile ekstra bilgiler sunmak
Nabzi koldan olcmek mumkun olsa polar olsun garmin olsun yillarin spor saat ureticileri salak mi bunca yildir gogus kemeri kullaniyorlar :)
Ölçüm Mio'nun sensörü ile yapılıyor, DCrainmaker incelemelerinde nabız bantlarından kötü görünmüyor...
Dikkat ettiyseniz Casio, akıllı saatler konusun da sessiz. Akıllı adamlar. Bence akıllı saatler de pil sorunu çözülmediği için, Casio bu alana girmiyor. Yoksa akıllı saatler konusunu yakından takip ettiklerine eminim. Ne diye bu alana yatırım yapsınlar ki, nasıl olsa şu anda peynir ekmek gibi satıyorlar.
Yazın bir kenara, pil teknolojisi geliştiğin de, Casio akıllı saat üretimi yapacaktır.
Bildiğim ilk akıllı özellikli saatlerin üreticisi casio, hakkını yememek lazım ☺ 1990'ların başında isim ve telefon numarası kayıt, dünya saatleri, hesap makinesi gibi hayranlık uyandıran özelliklere sahip kol saatleri dönemin en gözde saatleri arasındaydı. İki ayrı modelinden satın alıp koluma taktığımda ne çok sevinmiştim. Hey gidi günler hey ☺
Son çıkan saatlerde su geçirmezlik var ve gorilla glass kullanmışlar, yani drop tester var belli bir aşamaya kadar çizilmiyor fakat üztüne tuğla atıyorlar saat camı kırılıyor
Bende şu kızılötesi heart rate monitörü merak ediyorum, spor esnasında anlık doğru veriyi verebiliyor mu diye..
Öte yandan şarj mevzusunda haklısınız. onu şarj et bunu şarj et yakında bizi de takacaklar makineye :D
Zaten bu forum ürün tanıtmıyor ki; reklam yapıyor. Hatta tüketiciyi aldatıyor ve yanlış yönlendiriyor. Bu kadar günahın vebalini düşünen yok.
Senin markayı inceledim, süper. 400usd civarında, sim takıldığı için kayıt derdi de var. Belki haberin vardır ama linkteki saati de incelemeni tavsiye ederim.
triwa.com/...
Senin saat satışa fakat benimki konsept.
ekranı siyah mürekkep saat gibi olmalı
namaz saatlerini
kıbleyi
pusula
nabızı
vücüt sıcaklığını
ortam sıcaklığını
adım sayar
basıncı
nemi
yükseklik ölçer
titreşimi
alarm
hesap makinesi
olursa solar
olmazasa pili en az 6 ay gitmeli
su geçirmez
telefonla bağlantısı olmamalı telefondan bağımsız olsun işe yarayacak ahret kazandıracak gerçekten işe yarar olsa ben alırım hiç kolumdanda çıkarmam
Ayrıca üniversite de öğrendiğim tek ve en önemli şey "Fırsat Maliyeti" Türkiye gibi yerde insanlar zaten ev kredi, kredi kartları ile geleceğe yönelik alım güçlerini sınırlanmış birde 1000 1500 2000 telefonlar almış. Gidip bu insanlara biz saat ürettik 500-1000tl arası, bunları da size satacağız derseniz o masal olur. Akıllı saat bir zümreye satılır ama öyle telefonlar gibi yaygınlaşması imkansız herkesin kolunda görmeniz mümkünsüz. Ayrıca bu cihazlar telefonlar kadar kullanılıp statü ve gösteriş de getirmeyecek. Kimse bunlara 1000tl para vermez, almayı da aklına getirmez. İster kalp atışına baksın, ister tansiyon ölçsün, bu özellikleri bile kaç kişi telefonunda arıyor ki.
Saat bir aksesuardır, zaman dolayısıyla ajanda, özellikleri, telefonu cepten çıkarmadan bildirim veya mesajları görme, çağrılara cevap verme gibi yardımcı özellikler temel özellikleri olmalıdır. Fiyatı da buna göre olmalı tabi ki.
Her ürünün pazarlamasındaki kilit unsur fiyattır, özellikle genel kitlelere ulaşmak isteyen büyük satışa girmek isteyen ürünler için. Bu piyasanın rahat bir iki senesi var.
işte size GERÇEK ÇOK AKILLI SAAT. (consept)
thecoolector.com/...
triwa.com/...