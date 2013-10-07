Mushkin'den dünyanın en hızlı USB belleği: Ventura Ultra

Önemli dosyalarımızı yanımızda kolayca taşımamıza olanak tanıyan USB bellekler gerek kapasite gerekse performans bakımından gelişmeye devam ediyor. ABD merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Mushkin, dünyanın en hızlı USB belleği Ventura Ultra'nın lansmanını yaptı.



73.36 mm x 19.88 mm x 9.07 mm boyutlarında tasarlanan ve gövdesinde alüminyum materyal kullanılan Ventura Ultra'nın ihtiyaca göre 60 GB, 120 GB ve 240 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 60 GB'lık model saniyede 455 MB'a varan okuma hızına, saniyede 430 MB'a varan yazma hızına; 120 GB'lık model saniyede 445 MB'a varan okuma hızına, saniyede 440 MB'a varan yazma hızına ve son olarak 240 GB'lık model saniyede 450 MB'a varan okuma hızına, saniyede 440 MB'a varan yazma hızına ulaşabiliyor. Sekiz kanallı mimari ve LSI SandForce üretimi kontrolcü desteğini arkalarına alan USB bellekleri, taşınabilir SSD olarak nitelendirmek mümkün.



Mushkin, USB 3.0 arayüzünü kullanan Ventura Ultra serisinin bugünden itibaren sevkiyatına başladı. Ancak firma, USB belleklerin fiyatına dair herhangi bir açıklama yapmamış.



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