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Mushkin'den dünyanın en hızlı USB belleği: Ventura Ultra

5 yıl
1,6b
1
19
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Mushkin'den dünyanın en hızlı USB belleği: Ventura Ultra
Önemli dosyalarımızı yanımızda kolayca taşımamıza olanak tanıyan USB bellekler gerek kapasite gerekse performans bakımından gelişmeye devam ediyor. ABD merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Mushkin, dünyanın en hızlı USB belleği Ventura Ultra'nın lansmanını yaptı.
73.36 mm x 19.88 mm x 9.07 mm boyutlarında tasarlanan ve gövdesinde alüminyum materyal kullanılan Ventura Ultra'nın ihtiyaca göre 60 GB, 120 GB ve 240 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 60 GB'lık model saniyede 455 MB'a varan okuma hızına, saniyede 430 MB'a varan yazma hızına; 120 GB'lık model saniyede 445 MB'a varan okuma hızına, saniyede 440 MB'a varan yazma hızına ve son olarak 240 GB'lık model saniyede 450 MB'a varan okuma hızına, saniyede 440 MB'a varan yazma hızına ulaşabiliyor. Sekiz kanallı mimari ve LSI SandForce üretimi kontrolcü desteğini arkalarına alan USB bellekleri, taşınabilir SSD olarak nitelendirmek mümkün.
Mushkin, USB 3.0 arayüzünü kullanan Ventura Ultra serisinin bugünden itibaren sevkiyatına başladı. Ancak firma, USB belleklerin fiyatına dair herhangi bir açıklama yapmamış.
Mushkin'den dünyanın en hızlı USB belleği: Ventura Ultra

http://poweredbymushkin.com/catalog/33-ventura-ultra Yorum Yaz
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Godolphin 5 yıl en beğenilen
250-350 Dolar arasında çıkar eğer daha yüksek çıkarsa da kimse almaz çünkü ssd daha mantıklı olur.Böyle bir belleğe windows oyun vs herşey kurulur bunlardan iki adet alıp raid bile yapılır :D
250-350 Dolar arasında çıkar eğer daha yüksek çıkarsa da kimse almaz çünkü ssd daha mantıklı olur.Böyle bir belleğe windows oyun vs herşey kurulur bunlardan iki...
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alito 5 yıl
Fiyatını hiç söylemesenizde olur.
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Paroksetin 5 yıl alito
alito

Fiyatını hiç söylemesenizde olur.




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Mr.Loney 5 yıl
carnador
Batuist benim sabit disklerimden daha hızlı. bunlara windows kurabilseydik keşke.. ssdlerden ucuz oluyorlar genelde..
Windows to Go diye bir olay vardı sanırım oluyor.

sadece enterprise sürümde mi ne oluyor o :(
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Piêr Dé Sans 5 yıl
Abi yapmışsın birşey bari tipine de özen. O ne öyle Allah aşkına çin malı oyuncaklar gibi. Bu kadar yüksek hızlı bir bellek yapıyorsun tipini şu sandisk gibi toshiba nın u3 leri gibi daha düzgün birşey yapsana.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Godolphin 5 yıl en beğenilen
250-350 Dolar arasında çıkar eğer daha yüksek çıkarsa da kimse almaz çünkü ssd daha mantıklı olur.Böyle bir belleğe windows oyun vs herşey kurulur bunlardan iki adet alıp raid bile yapılır :D
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fth-bsky 5 yıl
windows değilde oyun için alabilirim eğer işe yarayacaksa çılgın fikirler geldi aklıma biri beni aydınlatsa işe yarayıp yaramayacağı hakında süper olur
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programmer_onur 5 yıl
O tür yüksek hızlı Usb 3.0 aygıtlara STABİL şekilde ayak uydurabilen Usb 3.0 host sayısı yok denecek kadar az.
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by__metallica 5 yıl
100 mb/s hızında daha uygun fiyatlara verilse ya şunlar.
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Doanc4n 5 yıl
Almak isterim ama fiyatı ederinden çok daha fazlasına satılacak yine.
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Psydia 5 yıl
Ssd mubarek... Omru ve 2-3 sene sonra yazma hizi ne durumda olur acaba.
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fukox 5 yıl
Benim ssd den bile daha hizli
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Batuist 5 yıl
benim sabit disklerimden daha hızlı. bunlara windows kurabilseydik keşke.. ssdlerden ucuz oluyorlar genelde..
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Guest-F8946C419 5 yıl Batuist
Batuist

benim sabit disklerimden daha hızlı. bunlara windows kurabilseydik keşke.. ssdlerden ucuz oluyorlar genelde..

Windows to Go diye bir olay vardı sanırım oluyor.
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