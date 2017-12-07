Müşteri hizmetlerin platformu Blinger, şimdi Türkiye'de!

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve WhatsApp, Viber, Facebook gibi mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, markalar da müşteri hizmetleri iletişimini yeniden şekillendirmeye başladı. Rusya merkezli Blinger.io'da bu alandaki potansiyeli erken gören girişimlerden biri ve artık Türkiye’de de hizmet veriyor.

Şubat 2016'da kurulan Blinger (Evgeny Besschastnov (CEO), Vitaly Mikhailouski (CTO)), popüler anlık mesajlaşma uygulamalarını ve sosyal medya mecralarını tek noktada topluyor. E-posta iletişimi de dahil olmak üzere müşterileri/ziyaretçi iletişimini tek merkezden yönetmenizi sağlıyor. WhatsApp, Telegram, BİP ya da Vkontakte gibi 10’dan fazla platform Blinger tarafından destekleniyor. Blinger’i kullanmak için tek yapmanız gerekense, ilgili Javascript kodunu sitenize eklemek ve anında yönetime başlamak.

Değişen kullanıcı alışkanlılarına cevap verme fırsatı

Teknolojiyle birlikte, kullanıcı alışkanlıkları da değişiyor. Tüketiciler artık, alışveriş yaptıkları siteyle kolayca iletişime geçebilmek ve bunu e-mail ya da telefon yerine, online olarak WhatsApp ya da sosyal medya üzerinden mesajlaşarak yapmayı tercih ediyor.

Markalar için de Blinger tam bu noktada devreye giriyor. Tüm bu süreci tek bir panelden, en kolay ve hızlı şekilde kontrol etme imkanı sağlayarak, müşteri hizmetleri kanalına ekstra bir güç katıyor.

Müşterilerinizi ve ziyaretçilerinizi daha iyi tanıyın

Müşterilerine çok kanallı bir iletişim altyapısı sunan Blinger, kontrol paneli yanında, bu iletişimlere dair istatistikleri de tutuyor. Örneğin müşteriler/ziyaretçiler hangi mesajlaşma platformlarını daha çok kullanıyor, ne kadar mesaj gönderiyor, ortalama cevap verilme süresi ne kadar ya da operatörler gün içerisinde ortalama ne kadar diyalog içinde bulunuyor gibi bir çok farklı istatistiği görmeyi mümkün kılıyor. Markalar da hem müşteri/satış ekiplerini optimize etmek hem de farklı pazarlama çalışmaları için bu istatistikleri kullanabiliyor.

“Türkiye’nin potansiyeli cazip”

Toplamda 46 kişinin çalıştığı Blinger, Türkiye’ye 3 kişilik bir ekiple adım attı. Blinger Türkiye Ülke Müdürü Ferhat Özden, gerek Rusya’daki Türk markaları gerekse Türkiye’deki potansiyelin kendileri için cazip olduğunu söylüyor. Türkiye’deki Blinger benzeri çözümlere göre çok daha kapsamlı bir altyapı sunduklarını paylaşan Özden, Blinger’in Rusya’da 100’ün üzerinde, küresel pazarda ise Avrupa’dan Arabistan’a, Amerika’dan, Asya’ya kadar farklı bölgelerde 50 civarında firma tarafından kullanıldığını sözlerine ekliyor.

Detaylı bilgileri Blinger.io adresinde görebilir ve aylık 50 dolardan başlayan fiyatlarla Blinger platformunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

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