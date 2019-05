Müzik Albümleri Korsandan Bile Ucuz

Turkcell ile daha az korsan, daha fazla hayat, daha fazla yasal müzik!

Turkcell’den sadece 2 TL’ye müzik albümü

Turkcell’in dijital müzik platformu gnçPlay’den müzikseverlere müthiş teklif… gnçPlay üyeleri artık piyasada 15-20 TL’ye satılan albümlere sadece 2 TL’ye sahip olabiliyor. Üstelik dilediği albümü cebine, MP3 çalarına taşıyor, sınırsızca keyfini çıkarabiliyor.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell’den müzikseverlere müjde! Türkiye’nin sosyal müzik platformu www.gnçplay.com üyesi olan Turkcell’liler artık yerli-yabancı 100 binden fazla albüm içinden dilediği albümü sadece 2 TL’ye anında bilgisayar ve cep telefonlarına indirebiliyor. Dileyenler, MÜYAP ve Sony kataloglarından MP3 formatında indirebildikleri albümleri hiçbir kısıtlama olmadan cep telefonlarına, MP3 çalarlarına taşıyabiliyor, CD’ye yazabiliyor, her an her yerden sınırsız müzik dinlemenin tadını çıkarıyor.

2 TL’ye albüm indirmek için www.gncplay.com üyesi olmak ve yanında “Albüm indir” etiketi olan herhangi bir albüme tıklamak yeterli. gnçPlay’den indirilen her bir albüm faturalı hatlara 2 TL olarak yansıtılıyor, HazırKart’lıların da TL bakiyesinden 2 TL olarak düşüyor. gnçPlay’a üye olmak ise tamamen ücretsiz.

“Korsandan bile daha ucuz!”

Bu uygulamayla dijital müziği yasal platformlarda tutmayı ve pazarın büyümesine öncülük etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar, şunları söyledi:

“Turkcell olarak 2005 yılından bu yana dijital müziğe en büyük desteği veriyor, korsana karşı mücedeleye liderlik ediyor ve ilklere imza atıyoruz. Şimdi ayda 2 TL’ye albüm indirme hizmetimizle hem korsana karşı mücadelede yeni bir dönemin kapılarını açıyor hem de müzikseverlere en uygun fiyata en zengin içeriği ve en iyi müzik deneyimi sunuyoruz. Piyasada 15-20 TL’ye satılan albümleri, 2 TL gibi, korsan albümlerden bile daha ucuz bir fiyata sunuyor olmamız, bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor. "Daha fazla hayat, daha fazla müzik" sloganıyla müzikseverlere en zengin, en güncel ve en kaliteli içeriği en uygun fiyata sunmaya ve en son teknolojileri kullanarak en iyi deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Bir seferde albüm indirmeye ek olarak Turkcell’liler isterlerse istedikleri şarkıları MP3 formatında tek tek de indirebiliyor. Sevdikleri şarkıları indirmek isteyenlere Turkcell avantajlı müzik paketleri de sunuyor. Süper Müzik Paketi ile ayda sadece 1 TL’ye 50 şarkıyı MP3 formatında indirebilirken, daha fazla müzik isteyenler Mega Müzik Paketi ile ayda 8 TL’ye tam 500 şarkıyı indirebiliyor.

Turkcell Süper Müzik Paketi için MUZIK; Mega Müzik Paketiiçin MEGA yazıp 2222’ye ücretsiz kısa mesaj göndermek yeterli.

