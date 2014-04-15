Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, Mars'a güvenli iniş için geliştirdiği süpersonik paraşüt teknolojisinin testlerine başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
587
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA, Mars'a güvenli iniş için geliştirdiği süpersonik paraşüt teknolojisinin testlerine başladı
Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olarak kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, kızıl gezegen Mars'a yapılacak gelecek sevkiyatların çok daha güvenli gerçekleşmesi için hazırladığı düşük yoğunluklu süpersonik yavaşlatma veya kısaca LDSD adı verilen paraşüt sistemini Dünya üzerinde test etmeye başladı.
Dünya dışı görevlerde uzay araçlarının belirlenen gezegene güvenli şekilde inmesi için paraşüt kullanan NASA, en yakından örnek vermek gerekirse Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki robotu Curiosity'i de paraşüt ile kızıl gezene indirmişti. Bu süreci çok daha geliştirerek gelecek Mars sevkiyatlarında oldukça ağır ürünlerin güvenli şekilde indirilmesi için düşük yoğunluklu süpersonik yavaşlatma adını verdiği yeni bir paraşüt sistemi geliştiren kurum, paraşütün testleri için büyük boyut nedeniyle standart rüzgar tünellerini kullanamadı ve Night Hawk helikopter modelinden de yardım alarak gerçek zamanlı bir iniş testi gerçekleştirdi. Curiosity'nin inişinde kullanılandan çok daha büyük olduğu belirtilen LDSD, yapılan bu test sonucunda da söylediği kadarıyla gelecek vaat eden başarılı sonuçlar ortaya koydu.
Tahmini olarak 2018 yılından sonra yapılacak gerçek atmosfer dışı görevler öncesi büyük önem arz eden LDSD denemesi hakkında NASA tarafından hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 
(EG) / (NASA)  


http://www.engadget.com/2014/04/11/nasa-mars-parachute-test/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
qwerty94 5 yıl en beğenilen
Uzay mekiği indirmeyi Nasadan öğrenecek değiliz
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Bizde yasaklarla uğraşıyoruz... Bu ülkeden bundan sonra bir tok olmaz.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virtual Reality 5 yıl
Paraşütü bile üretemeyip yurt dışından ithal edilmesine göz yuman TBMM içinde ki canlılar, teknolojik işlerin önünü nasıl açacaklar veya bu işleri nasıl yapmayı düşünüyorlar çok merak ediyorum.
Arap Telekom dışında ki şirketlerin, mahallelerde kendi fiber optik alt yapısını döşemelerinin önüne koydukları, kazı izni saçmalığından kurtararak başlayabilirler mesela
Yaşadığınız eve fiber optik gelmiyorsa, bu Arap Telekom' a geçilen kıyak yüzünden, bu kıyağı geçenler ve geçilmesine müsaade edenlerde TBMM nin içinde ki canlılar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serhat_ps3 5 yıl
Youtube ne zaman açılacak ya :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tsunami155 5 yıl
@qwerty94 ; sen çıkarda sonrasını bırak nasadan öğrenelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr_Unknown 5 yıl
İnceden inceden "Dunya'yi terkediyoruz." mesaji veriyorlar. Daha agir teslimatlar deyince benim aklima orada kurulacak "Biyosistem - Mars" icin gerekli techizatlar geliyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qwerty94 5 yıl en beğenilen
Uzay mekiği indirmeyi Nasadan öğrenecek değiliz
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 5 yıl qwerty94
qwerty94
Uzay mekiği indirmeyi Nasadan öğrenecek değiliz


Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Bizde yasaklarla uğraşıyoruz... Bu ülkeden bundan sonra bir tok olmaz.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi Android uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim