NASA, Mars'a güvenli iniş için geliştirdiği süpersonik paraşüt teknolojisinin testlerine başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olarak kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, kızıl gezegen Mars'a yapılacak gelecek sevkiyatların çok daha güvenli gerçekleşmesi için hazırladığı düşük yoğunluklu süpersonik yavaşlatma veya kısaca LDSD adı verilen paraşüt sistemini Dünya üzerinde test etmeye başladı.

Dünya dışı görevlerde uzay araçlarının belirlenen gezegene güvenli şekilde inmesi için paraşüt kullanan NASA, en yakından örnek vermek gerekirse Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki robotu Curiosity'i de paraşüt ile kızıl gezene indirmişti. Bu süreci çok daha geliştirerek gelecek Mars sevkiyatlarında oldukça ağır ürünlerin güvenli şekilde indirilmesi için düşük yoğunluklu süpersonik yavaşlatma adını verdiği yeni bir paraşüt sistemi geliştiren kurum, paraşütün testleri için büyük boyut nedeniyle standart rüzgar tünellerini kullanamadı ve Night Hawk helikopter modelinden de yardım alarak gerçek zamanlı bir iniş testi gerçekleştirdi. Curiosity'nin inişinde kullanılandan çok daha büyük olduğu belirtilen LDSD, yapılan bu test sonucunda da söylediği kadarıyla gelecek vaat eden başarılı sonuçlar ortaya koydu.

Tahmini olarak 2018 yılından sonra yapılacak gerçek atmosfer dışı görevler öncesi büyük önem arz eden LDSD denemesi hakkında NASA tarafından hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2014/04/11/nasa-mars-parachute-test/?ncid=rss_truncated