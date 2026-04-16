NASA'nın yol haritası netleşti: Sadece Ay değil, Mars yolu da nükleerle açılıyor

Tam Boyutta Gör Uzayda enerji üretimi, özellikle Ay ve Mars gibi uzak hedeflerde kalıcı üs kurma planlarının en kritik parçalarından biri olarak görülüyor. NASA, bu enerji ihtiyacını karşılamak için bir süredir Ay yüzeyine nükleer reaktör kurma planları yapıyor. Geçtiğimiz yıl detaylandırılan bu planlar, şimdiyse çok daha geniş kapsamlı bir programa dönüşüyor.

ABD yönetimi tarafından yayımlanan yeni yol haritasına göre, NASA önümüzdeki birkaç yıl içinde uzayda kullanılacak orta güçte nükleer reaktörler geliştirmek için resmi bir program başlatacak. Bu program kapsamında geliştirilecek sistemlerin, Ay yüzeyinde çalışacak bir "fisyon tabanlı yüzey enerji sistemi" (FSP) versiyonunun da olması planlanıyor. Hedef ise bu reaktörlerin 2030’a kadar fırlatmaya hazır hâle getirilmesi. Bu da daha önce gündeme gelen Ay’da nükleer reaktör kurma planlarının artık somut mühendislik adımlarına dönüştüğünü gösteriyor.

NASA, Nükleer Elektrikli İtki Sistemleri İçin de Reaktör Geliştiriyor

NASA’nın üzerinde çalıştığı bu sistemler sadece Ay yüzeyiyle sınırlı değil. Uzay ajansı aynı zamanda “nuclear electric propulsion” (NEP) olarak adlandırılan nükleer elektrikli itki sistemlerine uygun bir reaktör versiyonu da geliştirmeyi planlıyor. NEP sistemleri, geleneksel roket motorlarından farklı olarak nükleer reaktörden elde edilen enerjiyi elektrik üretmek için kullanıyor ve bu elektrikle çalışan itki sistemleri sayesinde uzay araçlarının çok daha verimli ve uzun süreli görevler gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Özellikle Mars ve ötesine yapılacak görevler için bu tür sistemler kritik öneme sahip.

Son yıllarda uzay programı için özel sektöre bel bağlayan NASA, bu projeyi de tek başına yürütmeyecek. Amerikan uzay ajansı, reaktör tasarımı ve enerji dönüşüm sistemleri için birden fazla özel sektör şirketiyle iş birliği yapacak. Bu iş birlikleri kapsamında hem ön tasarım çalışmaları hem de donanım performansını gösterecek yer testleri gerçekleştirilecek. Ayrıca ABD yönetimi, NASA ile savunma kurumlarının paralel şekilde yürüttüğü tasarım yarışmalarıyla bu süreci hızlandırmayı ve kısa vadede hem yörüngede hem de Ay yüzeyinde çalışabilecek reaktörlerin demonstrasyonunu yapmayı hedefliyor.

Hedef En Az Üç Yıl Boyunca 20 Kilovat Elektrik Üretecek Reaktörler

Geliştirilecek orta güçteki reaktörlerin teknik hedefleri de oldukça net çizilmiş durumda. Bu sistemlerin uzayda en az üç yıl boyunca, Ay yüzeyinde ise en az beş yıl boyunca kesintisiz olarak en az 20 kilovat elektrik üretmesi bekleniyor. Bunun yanında daha düşük maliyetli ve daha hızlı geliştirilebilecek bir seçenek olarak, en az 1 kilovat güç üretebilen düşük güçlü bir reaktör tasarımının da değerlendirilmesi isteniyor. Öte yandan seçilecek tasarımlardan en az birinin gelecekte 100 kilovat seviyesine ölçeklenebilir olması şartı da aranıyor. Bu da aslında uzun vadede çok daha güçlü nükleer sistemlerin önünü açacak bir altyapı kurulmak istendiğini gösteriyor.

Bu reaktörlerin tasarımında dikkat edilen önemli kriterlerden biri de fırlatma uyumluluğu. NEP sistemleriyle birlikte kullanılacak reaktörlerin, 2029 yılına kadar hazır olması beklenen roketlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanması isteniyor. Aynı zamanda enerji sisteminin, projenin genel maliyetini ya da takvimini riske atmayacak şekilde optimize edilmesi gerektiği de özellikle vurgulanıyor. Yani sadece güçlü değil, aynı zamanda pratik ve uygulanabilir çözümler ön planda tutuluyor.

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi Direktörü Michael Kratsios tarafından duyurulan bu strateji, doğrudan ABD’nin uzaydaki uzun vadeli hedefleriyle bağlantılı. Kratsios’a göre uzayda nükleer enerji kullanımı; Ay’da, Mars’ta ve daha uzak hedeflerde kalıcı robotik ve insanlı varlık kurmanın önünü açacak. Sürekli elektrik üretimi, ısıtma ve gelişmiş itki sistemleri olmadan bu tür görevlerin sürdürülebilir olması neredeyse imkânsız görünüyor.

Tüm bu gelişmeler, daha önce gündeme gelen Ay’a nükleer reaktör kurma planlarının artık sadece bir konsept olmaktan çıkıp, daha geniş bir uzay altyapısının parçası hâline geldiğini gösteriyor. Üstelik ABD bu konuda yalnız değil. Çin de benzer projelerde önemli adımlar atılıyor. Ortaya çıkan bu tablo, hem Ay'a hem de Mars'a uzanan yolda nükleerin kilit bir rol oynayacağını gösteriyor.

NASA, Ay ve Mars için nükleer reaktörler geliştiriyor

