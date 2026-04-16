Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA'nın yol haritası netleşti: Sadece Ay değil, Mars yolu da nükleerle açılıyor

    NASA, Ay ve derin uzay görevleri için nükleer reaktör geliştirme planını hızlandırıyor. 2030’a kadar hazır olması hedeflenen bu sistemler, uzayda kesintisiz enerji ve yeni nesil itki sağlayacak.

    NASA'nın yol haritası netleşti: Sadece Ay değil, Mars yolu da nükleerle açılıyor Tam Boyutta Gör
    Uzayda enerji üretimi, özellikle Ay ve Mars gibi uzak hedeflerde kalıcı üs kurma planlarının en kritik parçalarından biri olarak görülüyor. NASA, bu enerji ihtiyacını karşılamak için bir süredir Ay yüzeyine nükleer reaktör kurma planları yapıyor. Geçtiğimiz yıl detaylandırılan bu planlar, şimdiyse çok daha geniş kapsamlı bir programa dönüşüyor.

    ABD yönetimi tarafından yayımlanan yeni yol haritasına göre, NASA önümüzdeki birkaç yıl içinde uzayda kullanılacak orta güçte nükleer reaktörler geliştirmek için resmi bir program başlatacak. Bu program kapsamında geliştirilecek sistemlerin, Ay yüzeyinde çalışacak bir "fisyon tabanlı yüzey enerji sistemi" (FSP) versiyonunun da olması planlanıyor. Hedef ise bu reaktörlerin 2030’a kadar fırlatmaya hazır hâle getirilmesi. Bu da daha önce gündeme gelen Ay’da nükleer reaktör kurma planlarının artık somut mühendislik adımlarına dönüştüğünü gösteriyor.

    NASA, Nükleer Elektrikli İtki Sistemleri İçin de Reaktör Geliştiriyor

    NASA’nın üzerinde çalıştığı bu sistemler sadece Ay yüzeyiyle sınırlı değil. Uzay ajansı aynı zamanda “nuclear electric propulsion” (NEP) olarak adlandırılan nükleer elektrikli itki sistemlerine uygun bir reaktör versiyonu da geliştirmeyi planlıyor. NEP sistemleri, geleneksel roket motorlarından farklı olarak nükleer reaktörden elde edilen enerjiyi elektrik üretmek için kullanıyor ve bu elektrikle çalışan itki sistemleri sayesinde uzay araçlarının çok daha verimli ve uzun süreli görevler gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Özellikle Mars ve ötesine yapılacak görevler için bu tür sistemler kritik öneme sahip.

    Son yıllarda uzay programı için özel sektöre bel bağlayan NASA, bu projeyi de tek başına yürütmeyecek. Amerikan uzay ajansı, reaktör tasarımı ve enerji dönüşüm sistemleri için birden fazla özel sektör şirketiyle iş birliği yapacak. Bu iş birlikleri kapsamında hem ön tasarım çalışmaları hem de donanım performansını gösterecek yer testleri gerçekleştirilecek. Ayrıca ABD yönetimi, NASA ile savunma kurumlarının paralel şekilde yürüttüğü tasarım yarışmalarıyla bu süreci hızlandırmayı ve kısa vadede hem yörüngede hem de Ay yüzeyinde çalışabilecek reaktörlerin demonstrasyonunu yapmayı hedefliyor.

    Hedef En Az Üç Yıl Boyunca 20 Kilovat Elektrik Üretecek Reaktörler

    Geliştirilecek orta güçteki reaktörlerin teknik hedefleri de oldukça net çizilmiş durumda. Bu sistemlerin uzayda en az üç yıl boyunca, Ay yüzeyinde ise en az beş yıl boyunca kesintisiz olarak en az 20 kilovat elektrik üretmesi bekleniyor. Bunun yanında daha düşük maliyetli ve daha hızlı geliştirilebilecek bir seçenek olarak, en az 1 kilovat güç üretebilen düşük güçlü bir reaktör tasarımının da değerlendirilmesi isteniyor. Öte yandan seçilecek tasarımlardan en az birinin gelecekte 100 kilovat seviyesine ölçeklenebilir olması şartı da aranıyor. Bu da aslında uzun vadede çok daha güçlü nükleer sistemlerin önünü açacak bir altyapı kurulmak istendiğini gösteriyor.

    Bu reaktörlerin tasarımında dikkat edilen önemli kriterlerden biri de fırlatma uyumluluğu. NEP sistemleriyle birlikte kullanılacak reaktörlerin, 2029 yılına kadar hazır olması beklenen roketlerle uyumlu olacak şekilde tasarlanması isteniyor. Aynı zamanda enerji sisteminin, projenin genel maliyetini ya da takvimini riske atmayacak şekilde optimize edilmesi gerektiği de özellikle vurgulanıyor. Yani sadece güçlü değil, aynı zamanda pratik ve uygulanabilir çözümler ön planda tutuluyor.

    Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi Direktörü Michael Kratsios tarafından duyurulan bu strateji, doğrudan ABD’nin uzaydaki uzun vadeli hedefleriyle bağlantılı. Kratsios’a göre uzayda nükleer enerji kullanımı; Ay’da, Mars’ta ve daha uzak hedeflerde kalıcı robotik ve insanlı varlık kurmanın önünü açacak. Sürekli elektrik üretimi, ısıtma ve gelişmiş itki sistemleri olmadan bu tür görevlerin sürdürülebilir olması neredeyse imkânsız görünüyor.

    Tüm bu gelişmeler, daha önce gündeme gelen Ay’a nükleer reaktör kurma planlarının artık sadece bir konsept olmaktan çıkıp, daha geniş bir uzay altyapısının parçası hâline geldiğini gösteriyor. Üstelik ABD bu konuda yalnız değil. Çin de benzer projelerde önemli adımlar atılıyor. Ortaya çıkan bu tablo, hem Ay'a hem de Mars'a uzanan yolda nükleerin kilit bir rol oynayacağını gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polo tutulan motor dacia sandero 1.2 ambiance yorum şanzıman yağı ne zaman değişir normal polis trafik cezası yazabilir mi egea 1.3 multijet yakıt tüketimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum