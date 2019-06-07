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NASA’nın Mars helikopteri bir testi daha başarıyla geçti

NASA'nın Mars 2020 görevinde gösterim ve test amaçlı kullanacağı Mars helikopteri, bir test serisini daha başarıyla geçti. Araç, Temmuz 2020 yılında kara aracıyla birlikte fırlatılacak.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Uzay
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Adından da anlaşılacağı üzere tam olarak Mars’ta hareket edecek bir helikopter olan proje, bir testi daha başarıyla geçti. Mars 2020 aracı üzerine entegre edilecek bu helikopter, yaz içerisinde son testleri de geçecek.
Atmosferinin Dünya’ya kıyasla inceliği yüzünden bir şey uçurmanın çok zor olduğu Mars’a bir helikopter göndermek, büyük bir mühendislik problemiydi. Bu yılın başlarında Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından simüle edilmiş bir Mars ortamında yürütülen testlerde -90 santigrat derecede ve Mars’ın hava yoğunluğuna ayarlanmış bir vakum tüpünde uçuşlar yapıldı.
Şimdi JPL’e geri dönen helikopter, güneş panellerine sahip oldu. NASA’nın açıklamasına göre helikoptere kamera dışında bilimsel bir ekipman yerleştirilmeyecek. Bu araç, teknoloji gösterisi olarak kullanılacak ve Dünya’ya NASA’nın Mars’ta yer alan bir hava aracını uçurabildiğini gösterecek.
Temmuz 2020'de fırlatılması planlanan Mars 2020 görevi, 18 Şubat 2021’de Mars’a ulaşacak.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7417 Yorum Yaz
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