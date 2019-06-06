Avrupa Birliği kendi işlemcisine çok yakın

Bugün işlemci dediğimiz zaman akla hemen AMD ve Intel geliyor. Pazarın hemen tümüne hâkim olan bu iki devin yanında bazı küçük çaplı özel amaçlı işlemci üreticileri de var. Bununla birlikte global anlamda iş yapmak isteyen herkes AMD ve Intel’e muhtaç. Son dönemde yaşanan gelişmeler ise bağımlılık konusunu masaya yatırdı.
Çok önemli adım
Avrupa Komisyonu bu anlamda bağımlılıktan kurtulmak için European Processor Initiative(EPI) adıyla bir işlemci tasarlama girişimi başlatmıştı. Geçen Aralık ayında başlayan ve 10 ülkeden 23 katılımcıyı bir araya getiren girişim ilk örnekleri ortaya çıkardı.Ayrıca Bkz. "Yeni bir kripto borsa dolandırıcılığı daha"
Horizon 2020 programı kapsamında fonlanan ve ilk etapta 3 yıllık bir geliştirme süreci planlayan girişim ana akım işlemci, mobil işlemci, performans odaklı işlemci, yapay zekâ birimleri ve otomotiv sistemi işlemcileri şeklinde geniş bir alanı hedefliyor.
Girişim ilk mimari tasarımını Avrupa Komisyonuna sunmuş durumda. Henüz geliştirme aşamasında olan mimarinin 2021 yılında nihai sürüme ulaşması bekleniyor. Sonraki yıllarda ikinci ve üçüncü nesil mimarilerle projenin çok daha geniş bir alana yayılması sağlanacak.
https://www.techpowerup.com/256286/the-epi-announces-successful-first-steps-towards-a-made-in-europe-high-performance-microprocessor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu çağda ekmek su gibi olmuş elektrik ve elektrik dağıtım sistemlerini bile ilk onlar tasarladı kurdu ve yaydı dünyaya. Telefonu şarj için taktığın prizde bile bir mühendislik ve tasarım var. Muhtemelen ilk orada tasarlandı
Hala kendi vatandaşı bile olmayan dünyanın en yetenekli adamlarını (mesela çinli hintli gençleri) kendi üniversitelerinde eğitip diğer ülkelere ücretsiz bilgi aktarımı yapıyorlar. Ulan biz niye en zeki Çinli gençlere Yale'de Harvard'da dünyanın en iyi elektronik eğitimini veriyoruz sonra da kendi ülkesine geri dönmesine ses etmiyoruz bile demiyorlar. Çin yüksek teknoloji sanayisini ve bilgi birikimini bile bu gençlerle kurdu. Adamlar yüzlerce yılda elde ettikleri ter döktükleri en ileri teknik bilgileri bir ekonomisinden metalurji bilimine kimyasına elektroniğine bakmadan dünya ile paylaşıyor. Çin Hindistan Rusya Kuzey Kore böyle bir şey yapar mıydı?
Bu çağda kusursuz eksiksiz bağımsızlık maalesef olası değil. Bu yazdıklarımın tümünü kendin geliştirmediysen ama bu nimetlerden sonuna kadar yararlanıyorsan bağımsızlık demek tek başına fayda etmiyor. Amerika'da başka konularda başkalarına bağlı. Karşılıklı fayda var ortada.
Amerika'ya bağlı olmayalım o halde işlemcileri ve bunun gibi binlerce şeyi çöpe atalım? Daha mı iyi oldu hayatlarımız şimdi? İnat ettik Amerika'yı çıkardık hayattan başka ülkeye bağlı olmak zorunda kalacağız. Gerçekler bazen ağırdır ama kaçınılmazdır. Adamlar binlerce mühendisiyle çalışmış çabalamış X86'yı geliştirmiş tabi ekmeğini yiyecek. O işlemciler ve bunun gibi yüzbinlerce şey sayesinde sayesinde hayatlarımız güzelleşiyor, kolaylaşıyor, değer katılıyor. Adamlar gücünü yaratıcılıktan, teknikten ve gösterdikleri çalışkanlıktan alıyor. Holywood film sanayisine "kültür emperyalizmi bu" diyerek laf etmek ama hafta sonu güzel vakit geçirmek için Marvel filmine gitmek dışında bir şey bulamamak gibi bu. Sen-ben yaratsaydık Marvel evrenini de biz yapsaydık 'kültür emperyalizmini' ve onun ekmeğini yeseydik. Elimizi tutan yoktu. Kimse Rusya'ya internet'i facebook'u whatsapp'ı sakın bulma tasarlama geliştirme bunu biz yapacağız demedi. Amerikalılar tasarladı çabaladı hizmete sundu. Ama öyle ama böyle işle yarıyor günlük hayatta. Başkası çabalayıp başkası bulsaydı ekmeğini o yeseydi. Gerçekler bazen ağırdır ama kaçınılmazdır maalesef
Ben TIP BİLİMİ yenidoğan bebeğe ilk andan itibaren ne nasıl yapılır, doğum hangi şartlarda olmalıdır, doğum anından itibaren bebek nasıl taşınır, 2 yaşına kadar neler yapılır, nasıl beslenilire kadar protokoller oluşturmuş diyorum bunlar hayat kurtarıyor diyorum sen ilaç şirketi komplo kuruyor ağrı kesici falan diyorsun
Ben tarihsel olarak amerikan sağlık araştırmalarının insanlığa kazandırdıklarından bahsediyorum sen bana para kazanıyorlar ama diyorsun. Ben TIP BİLİMİNİ küçük bir örnek olarak yaratılmış diğer onlarca değere ek olarak söylüyorum sen arkada oyunlar dönüyor diyorsun. 35-40 yıl olan ortalama insan ömrü neredeyse 80'e çıktı bu sayede diyorum sen gizli planlar var diyorsun. Eskiden babalar analar 7 çocuklarından 4 ünü toprağa veriyordu daha büyümeden, bu gayet normaldi diyorum, bu araştırmalar ve protokoller sayesinde bebek ölümleri çocuk ölümleri dünyada çok azaldı diyorum sen bana ama ilaç firmaları çok kötü diyorsun. Hiçbir kaynak ortaya sunmadan Amerika'da 1,5 yılda kafalarına göre insanlar üzerinde ilaç test edip piyasaya salıyorlar diye her hangi bir doktorun güleceği iddialardan bahsediyorsun
Ben ilaç firmalarından bile bahsetmiyorum. Sağlık araştırmacılarından, bilim adamlarından, hastalıkların çözümü için ayrılan devasa kaynaklar sayesinde tüm dünyada artan ömürden bahsediyorum anlamıyor musun hala?
TIP BİLİMİNDEN bahsettim, ilaç firmalarını konuşan kim?
Lütfen benim dediklerimi anlamak için kaç defa okuman gerekiyorsa o kadar oku ama bana mesaj atma artık. Ne komplo teorileriyle ilgileniyorum ne ilaç şirketlerinin aslında ne kadar şeytan olduğu ile ilgili bir şey okumak istiyorum. Aşıların aslında zararlı olduğunu gibi şeyleri de duymak istemiyorum izin verirsen. Birde bu adamlar bu kadar kötü ise eminim hasta olduğunda ne hastaneye gidiyorsun ne de ne eczaneye. İyi akşamlar.