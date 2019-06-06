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Avrupa Birliği kendi işlemcisine çok yakın

Yakın gelecekte Avrupa ülkeleri kendi işlemcilerini geliştirmiş olacak. EPI girişimi ilk mimari örneğini hazırlamış durumda. 2021 yılında ilk işlemci piyasada olacak.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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28
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün işlemci dediğimiz zaman akla hemen AMD ve Intel geliyor. Pazarın hemen tümüne hâkim olan bu iki devin yanında bazı küçük çaplı özel amaçlı işlemci üreticileri de var. Bununla birlikte global anlamda iş yapmak isteyen herkes AMD ve Intel’e muhtaç. Son dönemde yaşanan gelişmeler ise bağımlılık konusunu masaya yatırdı.

Çok önemli adım

Avrupa Komisyonu bu anlamda bağımlılıktan kurtulmak için European Processor Initiative(EPI) adıyla bir işlemci tasarlama girişimi başlatmıştı. Geçen Aralık ayında başlayan ve 10 ülkeden 23 katılımcıyı bir araya getiren girişim ilk örnekleri ortaya çıkardı.

Ayrıca Bkz. "Yeni bir kripto borsa dolandırıcılığı daha"

Horizon 2020 programı kapsamında fonlanan ve ilk etapta 3 yıllık bir geliştirme süreci planlayan girişim ana akım işlemci, mobil işlemci, performans odaklı işlemci, yapay zekâ birimleri ve otomotiv sistemi işlemcileri şeklinde geniş bir alanı hedefliyor.

Girişim ilk mimari tasarımını Avrupa Komisyonuna sunmuş durumda. Henüz geliştirme aşamasında olan mimarinin 2021 yılında nihai sürüme ulaşması bekleniyor. Sonraki yıllarda ikinci ve üçüncü nesil mimarilerle projenin çok daha geniş bir alana yayılması sağlanacak.

 

https://www.techpowerup.com/256286/the-epi-announces-successful-first-steps-towards-a-made-in-europe-high-performance-microprocessor Yorum Yaz
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Buffon The Legend 5 gün en beğenilen WB
Otomotivden (Henry Ford) her türlü iletişim teknolojisine, robotiğe, rafineri sistemlerine, sağlığa (bin bir türlü ilaç ve tedavi protokolü - bugün birisi zatüre olsa ne aşamada nasıl tedavi göreceği, hangi ilaçları alacağı, ne işlemler göreceği tamamen amerikan protokollerine göre uygulanıyor çünkü en iyi sonucu veren yöntemleri onlar geliştirmiş. Diş ağrısına çözüm için koştuğun doktor amerikan protokollerini uygulayıp iyileştiriyor seni), internet ve PC teknolojilerine, bankacılığa, tarımsal verim sistemlerine, hayatı kolaylaştıran bin bir çeşit kimyasal ve onların üretim yöntemlerine, ekonomi biliminin temel kavramlarına, metalurjiye, inşaat sistemlerine, uydu-uzay teknolojisine adamlar her şeyi düşünmüş çabalamış geliştirmiş ve insanlığın hizmetine sunmuş. Onlar güçlü olmayacakta başkası mı güçlü olacak?
Bu çağda ekmek su gibi olmuş elektrik ve elektrik dağıtım sistemlerini bile ilk onlar tasarladı kurdu ve yaydı dünyaya. Telefonu şarj için taktığın prizde bile bir mühendislik ve tasarım var. Muhtemelen ilk orada tasarlandı
Hala kendi vatandaşı bile olmayan dünyanın en yetenekli adamlarını (mesela çinli hintli gençleri) kendi üniversitelerinde eğitip diğer ülkelere ücretsiz bilgi aktarımı yapıyorlar. Ulan biz niye en zeki Çinli gençlere Yale'de Harvard'da dünyanın en iyi elektronik eğitimini veriyoruz sonra da kendi ülkesine geri dönmesine ses etmiyoruz bile demiyorlar. Çin yüksek teknoloji sanayisini ve bilgi birikimini bile bu gençlerle kurdu. Adamlar yüzlerce yılda elde ettikleri ter döktükleri en ileri teknik bilgileri bir ekonomisinden metalurji bilimine kimyasına elektroniğine bakmadan dünya ile paylaşıyor. Çin Hindistan Rusya Kuzey Kore böyle bir şey yapar mıydı?
Bu çağda kusursuz eksiksiz bağımsızlık maalesef olası değil. Bu yazdıklarımın tümünü kendin geliştirmediysen ama bu nimetlerden sonuna kadar yararlanıyorsan bağımsızlık demek tek başına fayda etmiyor. Amerika'da başka konularda başkalarına bağlı. Karşılıklı fayda var ortada.
Amerika'ya bağlı olmayalım o halde işlemcileri ve bunun gibi binlerce şeyi çöpe atalım? Daha mı iyi oldu hayatlarımız şimdi? İnat ettik Amerika'yı çıkardık hayattan başka ülkeye bağlı olmak zorunda kalacağız. Gerçekler bazen ağırdır ama kaçınılmazdır. Adamlar binlerce mühendisiyle çalışmış çabalamış X86'yı geliştirmiş tabi ekmeğini yiyecek. O işlemciler ve bunun gibi yüzbinlerce şey sayesinde sayesinde hayatlarımız güzelleşiyor, kolaylaşıyor, değer katılıyor. Adamlar gücünü yaratıcılıktan, teknikten ve gösterdikleri çalışkanlıktan alıyor. Holywood film sanayisine "kültür emperyalizmi bu" diyerek laf etmek ama hafta sonu güzel vakit geçirmek için Marvel filmine gitmek dışında bir şey bulamamak gibi bu. Sen-ben yaratsaydık Marvel evrenini de biz yapsaydık 'kültür emperyalizmini' ve onun ekmeğini yeseydik. Elimizi tutan yoktu. Kimse Rusya'ya internet'i facebook'u whatsapp'ı sakın bulma tasarlama geliştirme bunu biz yapacağız demedi. Amerikalılar tasarladı çabaladı hizmete sundu. Ama öyle ama böyle işle yarıyor günlük hayatta. Başkası çabalayıp başkası bulsaydı ekmeğini o yeseydi. Gerçekler bazen ağırdır ama kaçınılmazdır maalesef
Otomotivden (Henry Ford) her türlü iletişim teknolojisine, robotiğe, rafineri sistemlerine, sağlığa (bin bir türlü ilaç ve tedavi protokolü - bugün birisi zatü...
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4 Yanıt Yanıtla +61
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S.Vettel 5 gün
AMD Intel rekabetinde ne kadar fanboyluk yaparsanız yapın kazanan her zaman Amerika oluyor gördüğünüz gibi :D
1 Yanıt Yanıtla +27
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Buffon The Legend 5 gün _turbo_
Ben sana başım ağrıyor diye doktora gittiğin andan itibaren sorunu bulmak için prosedür haline getirilmiş hangi testlere girmen gerektiğinden, o testlere göre alacağın ilaca hangi durumda ameliyat gerektiğine yatağa kaç derece açıyla yatman gerektiğine dair tanımlanmış protokoller var diyorum sen bana ilaç şirketi diyorsun ağrı kesici diyorsun kansere çözüm bulsalar yok ederler diye komplo teorisi kasıyorsun.
Ben TIP BİLİMİ yenidoğan bebeğe ilk andan itibaren ne nasıl yapılır, doğum hangi şartlarda olmalıdır, doğum anından itibaren bebek nasıl taşınır, 2 yaşına kadar neler yapılır, nasıl beslenilire kadar protokoller oluşturmuş diyorum bunlar hayat kurtarıyor diyorum sen ilaç şirketi komplo kuruyor ağrı kesici falan diyorsun
Ben tarihsel olarak amerikan sağlık araştırmalarının insanlığa kazandırdıklarından bahsediyorum sen bana para kazanıyorlar ama diyorsun. Ben TIP BİLİMİNİ küçük bir örnek olarak yaratılmış diğer onlarca değere ek olarak söylüyorum sen arkada oyunlar dönüyor diyorsun. 35-40 yıl olan ortalama insan ömrü neredeyse 80'e çıktı bu sayede diyorum sen gizli planlar var diyorsun. Eskiden babalar analar 7 çocuklarından 4 ünü toprağa veriyordu daha büyümeden, bu gayet normaldi diyorum, bu araştırmalar ve protokoller sayesinde bebek ölümleri çocuk ölümleri dünyada çok azaldı diyorum sen bana ama ilaç firmaları çok kötü diyorsun. Hiçbir kaynak ortaya sunmadan Amerika'da 1,5 yılda kafalarına göre insanlar üzerinde ilaç test edip piyasaya salıyorlar diye her hangi bir doktorun güleceği iddialardan bahsediyorsun
Ben ilaç firmalarından bile bahsetmiyorum. Sağlık araştırmacılarından, bilim adamlarından, hastalıkların çözümü için ayrılan devasa kaynaklar sayesinde tüm dünyada artan ömürden bahsediyorum anlamıyor musun hala?
TIP BİLİMİNDEN bahsettim, ilaç firmalarını konuşan kim?
Lütfen benim dediklerimi anlamak için kaç defa okuman gerekiyorsa o kadar oku ama bana mesaj atma artık. Ne komplo teorileriyle ilgileniyorum ne ilaç şirketlerinin aslında ne kadar şeytan olduğu ile ilgili bir şey okumak istiyorum. Aşıların aslında zararlı olduğunu gibi şeyleri de duymak istemiyorum izin verirsen. Birde bu adamlar bu kadar kötü ise eminim hasta olduğunda ne hastaneye gidiyorsun ne de ne eczaneye. İyi akşamlar.
Ben sana başım ağrıyor diye doktora gittiğin andan itibaren sorunu bulmak için prosedür haline getirilmiş hangi testlere girmen gerektiğinden, o testlere göre ...
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Serdar 1 gün
Google bağımlılığından kurtaracak bir platform geliştirseler daha bir makbule geçer sanki...
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DH Misafiri 1 gün
Yalnız O firma japonlara satıldı
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L.J 4 gün
Ticaret savaslari kizisti AB mecbur geri kaldigi kisimlarda toparlanmaya calisiyor. ABD'nin altyapisina cok guvendiler, yarin Trump sattirtmiyorum yasak dese Avrupa'da internete giremeyiz. Kullandigimiz arama motorundan, girdigimiz web sitelerinin serverlarina(hepsi Intel Xeon), telefonlarin isletim sistemlerine her sey Amerikan mali. O nedenle istedikleri sekilde dunyanin geri kalanini yonetebiliyorlar, rest cekene de Cin ve Huawei'ya yaptiklarini yapiyorlar. ARM de X86 da Amerikan. Butun internet ABD tabanli. Biraz iyi oldu bunun farkina varmasi dunyanin Trump sayesinde. Artik herkes kendi malini uretmeye odaklaniyor tekrar, kuresellesme yavasladi. Eskiden Nokia, Philips, Electrolux falan kendi ulkesinde uretilirken Avrupa gucluydu. Simdi tum bunlar Cin'de ABD yazilim ve donanim altyapisi ile uretiliyor.
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KaleyDeskop 4 gün
Amerika ne zamandan beri insanlığı düşünmüş? adamların tek istediği teknolojilerine bağımlı etmek para kazanmak ve kontrol etmek. Sakın bana bir ilaç firmasının tek amacının hastaları iyileştirmek olduğunu söylemeyin, para yoksa ölümünüz onlar için hiç bir şey ifade etmez.
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huseyincarnege 4 gün
4 yada 5 tane işlemci firması olsa bize yarardı negüzel
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oly1786 4 gün
Kendi işlemcileri mi? İyi de işlemci mimarisinde en büyük şirket ARM İngiltere'de. çok zor olmasa gerek.
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Askaparta 5 gün
A'lar B'ler bir gün kapışacak.
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expressimo 5 gün
Geç bile kalındı.
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serafon 5 gün
Sanırım tekellik bitecek yavaş yavaş. Biraz da standartlık adına tekellik destekleniyordu. Çok fazla platform olması sıkıntı idi. Ama farklı katmanlarda standartlaşma, akıllı cihazların bilgisayardan küçük cihazlara kadar inmesi ve yaygınlaşması, çok farklı ihtiyaçlar ve uygulamalar bildiğimiz bilgisayar devrinin sonunu getirecek sanırım. Özellikle yapay zeka gelişir de ekran, klavye vb bağımlılıklar azalır, iş yapma biçimleri de değişirse olay iyice değişecek.
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Plyra 5 gün
Aman Fordum! (Cesur Yeni Dünya okuyun.)
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