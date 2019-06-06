Avrupa Birliği kendi işlemcisine çok yakın

Bugün işlemci dediğimiz zaman akla hemen AMD ve Intel geliyor. Pazarın hemen tümüne hâkim olan bu iki devin yanında bazı küçük çaplı özel amaçlı işlemci üreticileri de var. Bununla birlikte global anlamda iş yapmak isteyen herkes AMD ve Intel’e muhtaç. Son dönemde yaşanan gelişmeler ise bağımlılık konusunu masaya yatırdı.

Çok önemli adım

Avrupa Komisyonu bu anlamda bağımlılıktan kurtulmak için European Processor Initiative(EPI) adıyla bir işlemci tasarlama girişimi başlatmıştı. Geçen Aralık ayında başlayan ve 10 ülkeden 23 katılımcıyı bir araya getiren girişim ilk örnekleri ortaya çıkardı.

Ayrıca Bkz.

"Yeni bir kripto borsa dolandırıcılığı daha"

Horizon 2020 programı kapsamında fonlanan ve ilk etapta 3 yıllık bir geliştirme süreci planlayan girişim ana akım işlemci, mobil işlemci, performans odaklı işlemci, yapay zekâ birimleri ve otomotiv sistemi işlemcileri şeklinde geniş bir alanı hedefliyor.

Girişim ilk mimari tasarımını Avrupa Komisyonuna sunmuş durumda. Henüz geliştirme aşamasında olan mimarinin 2021 yılında nihai sürüme ulaşması bekleniyor. Sonraki yıllarda ikinci ve üçüncü nesil mimarilerle projenin çok daha geniş bir alana yayılması sağlanacak.