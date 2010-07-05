NEC'den profesyonellere özel 27-inç monitör: MultiSync Reference 271

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
NEC, profesyoneller için hazırladığı 27-inç boyutundaki yen monitörünü tanıttı. MultiSync serisi altında hazırlanan Reference 271 model isimli LCD monitör, 10-bit IPS panel kullanıyor ve Adobe RGB renk paletinin %98'ini yeniden üretebiliyor. Hem dikey hem de yatay da sunduğu 178 derecelik görüş açısı ile dikkat çeken monitör, özel standı ile hem döndürülebiliyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlük desteğine sahip olan ve 5ms tepki süresi ile gelen monitörün karşıtlık oranı 1000:1, parlaklık seviyesi ise 360 cd/m2 olarak açıklandı.
NEC'in üç yıllık garanti ile satışa sunacağı MultiSync Reference 271, yurt dışıda 1800 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.
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Bakın mesela;
HP DreamColor LP2480zx
---->>>>>> galeri.pclabs.com.tr/...
Linkteki monitor 24" fullhd ama Türkiye fiyatı: 4078$ + KDV
Bu monitörü bu denli pahalı yapan şey, Adobe sRGB uzayındaki renkleri %100 kapsayan renkler üretebilmesi. Bildiğimiz kadarıyla Eizo'nun en üst modellerinde bile bu oran %98.
Bir de tabi RGB-Led olması