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NEC'den profesyonellere özel 27-inç monitör: MultiSync Reference 271

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
1
4
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC, profesyoneller için hazırladığı 27-inç boyutundaki yen monitörünü tanıttı. MultiSync serisi altında hazırlanan Reference 271 model isimli LCD monitör, 10-bit IPS panel kullanıyor ve Adobe RGB renk paletinin %98'ini yeniden üretebiliyor. Hem dikey hem de yatay da sunduğu 178 derecelik görüş açısı ile dikkat çeken monitör, özel standı ile hem döndürülebiliyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlük desteğine sahip olan ve 5ms tepki süresi ile gelen monitörün karşıtlık oranı 1000:1, parlaklık seviyesi ise 360 cd/m2 olarak açıklandı.

NEC'in üç yıllık garanti ile satışa sunacağı MultiSync Reference 271, yurt dışıda 1800 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.


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vidoko 9 yıl
kontrostı ve 5ms olması normal mi sadece fark 10 bit panel kullanmasımı yetiyormu acaba ?
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Formel 9 yıl
Onlar kağıt üzerinde. Bu kadar para etmesinin sebebi 10-bit IPS panel kullanıyor ve Adobe RGB renk paletinin %98'ini göstermesi.Profosyoneller en doğru renk ister onun için bu paneller onlar için vazgeçilmezdir.Unutmayın bu 50000:1 kontrast olan TN monitorlerin gerçek kontrastları da 1000:1'dir.

Bakın mesela;
HP DreamColor LP2480zx
---->>>>>> galeri.pclabs.com.tr/...

Linkteki monitor 24" fullhd ama Türkiye fiyatı: 4078$ + KDV

Bu monitörü bu denli pahalı yapan şey, Adobe sRGB uzayındaki renkleri %100 kapsayan renkler üretebilmesi. Bildiğimiz kadarıyla Eizo'nun en üst modellerinde bile bu oran %98.
Bir de tabi RGB-Led olması
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helsloot 9 yıl
vay vay işte monitor bu
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