NEC'den profesyonellere özel 27-inç monitör: MultiSync Reference 271

NEC, profesyoneller için hazırladığı 27-inç boyutundaki yen monitörünü tanıttı. MultiSync serisi altında hazırlanan Reference 271 model isimli LCD monitör, 10-bit IPS panel kullanıyor ve Adobe RGB renk paletinin %98'ini yeniden üretebiliyor. Hem dikey hem de yatay da sunduğu 178 derecelik görüş açısı ile dikkat çeken monitör, özel standı ile hem döndürülebiliyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlük desteğine sahip olan ve 5ms tepki süresi ile gelen monitörün karşıtlık oranı 1000:1, parlaklık seviyesi ise 360 cd/m2 olarak açıklandı.

NEC'in üç yıllık garanti ile satışa sunacağı MultiSync Reference 271, yurt dışıda 1800 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.