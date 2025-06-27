TCL, devasa 57 inç boyuta ve çift 4K çözünürlüğe sahip kavisli monitörünü tanıttı

TCL 57R94 Monitör özellikleri
57R94, 32:9 ultra geniş en-boy oranı ve 7680 x 2160 çözünürlüğü ile iki adet 4K ekranı yan yana kullanıyormuş hissi veriyor. Monitörün 1000R kavisli panel tasarımı, kullanıcıyı saran 120 derecelik görüş alanı sunarak daha yüksek bir sürükleyicilik sağlıyor. Fast HVA panel türünü kullanan monitör, 120 Hz yenileme hızını destekliyor ve 1ms tepki süresi sunuyor.
Monitör, -5° ila +20° eğim, -30° ila +30° döndürme ve 110 mm’ye kadar yükseklik ayarını destekleyen ayarlanabilir bir standa sahip. Ayrıca 100×100 mm VESA montaj desteği sunuyor. Stand ile birlikte monitörün toplam ağırlığı 18.3 kg.
Bağlantı noktaları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, 90W şarj destekli bir USB-C girişi, dört USB-A 3.0 portu ve bir USB-B portu yer alıyor. Monitör, KVM anahtarlama, Picture-in-Picture (PIP) ve Picture-by-Picture (PBP) modlarını destekliyor. Ayrıca 10W gücünde iki adet hoparlör de barındırıyor.
TCL, 57R94 modelini hem profesyoneller hem de oyuncular için çok yönlü bir seçenek olarak konumlandırıyor. Monitörde karanlık alan kontrolü, özelleştirilebilir nişangah, gerçek zamanlı FPS sayacı gibi oyun odaklı özelliklerin yanı sıra FreeSync Premium ve G-Sync desteği de bulunuyor.Kaynakça https://www.tcl.com/global/en/monitors/57r94 https://www.gizmochina.com/2025/06/26/tcl-57r94-qd-mini-led-curved-monitor-launched-specs-price/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: