TCL, devasa 57 inç boyuta ve çift 4K çözünürlüğe sahip kavisli monitörünü tanıttı

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Tam Boyutta Gör TCL, 57 inçlik devasa kavisli monitörü 57R94'ü resmi olarak duyurdu. Çift 4K çözünürlüğe ve QD-Mini LED teknolojisine sahip bu ekran şu anda Fransa’da satışta ve önümüzdeki aylarda küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

TCL 57R94 Monitör özellikleri

57R94, 32:9 ultra geniş en-boy oranı ve 7680 x 2160 çözünürlüğü ile iki adet 4K ekranı yan yana kullanıyormuş hissi veriyor. Monitörün 1000R kavisli panel tasarımı, kullanıcıyı saran 120 derecelik görüş alanı sunarak daha yüksek bir sürükleyicilik sağlıyor. Fast HVA panel türünü kullanan monitör, 120 Hz yenileme hızını destekliyor ve 1ms tepki süresi sunuyor.

Tam Boyutta Gör TCL’in kendi geliştirdiği QD-Mini LED arka aydınlatma sistemi, 2.304 bölgesel karartma alanına sahip. Bu da daha yüksek kontrast ve daha gelişmiş HDR deneyimi anlamına geliyor. Monitör, 1200 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve DisplayHDR 1000 standardını karşılıyor. Renk doğruluğu açısından Delta E < 1 değeri ile öne çıkıyor ve %98 DCI-P3, %99 sRGB renk gamı kapsamı sunuyor. Ayrıca Pantone onaylı olan cihaz, 8-bit + FRC ile 10-bit renk derinliği sağlıyor.

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Monitör, -5° ila +20° eğim, -30° ila +30° döndürme ve 110 mm’ye kadar yükseklik ayarını destekleyen ayarlanabilir bir standa sahip. Ayrıca 100×100 mm VESA montaj desteği sunuyor. Stand ile birlikte monitörün toplam ağırlığı 18.3 kg.

Bağlantı noktaları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, 90W şarj destekli bir USB-C girişi, dört USB-A 3.0 portu ve bir USB-B portu yer alıyor. Monitör, KVM anahtarlama, Picture-in-Picture (PIP) ve Picture-by-Picture (PBP) modlarını destekliyor. Ayrıca 10W gücünde iki adet hoparlör de barındırıyor.

TCL, 57R94 modelini hem profesyoneller hem de oyuncular için çok yönlü bir seçenek olarak konumlandırıyor. Monitörde karanlık alan kontrolü, özelleştirilebilir nişangah, gerçek zamanlı FPS sayacı gibi oyun odaklı özelliklerin yanı sıra FreeSync Premium ve G-Sync desteği de bulunuyor.

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