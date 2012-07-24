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Neden iPad Mini?

6 yıl
5,7b
1
68
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Ryan Jones, uzun süredir konuşulan ve hakkında birçok dedikodu çıkan iPad Mini'nin Apple için neden mantıklı bir adım olacağı konusunda yaptığı kapsamlı analizi yayınladı.

Kişisel Blog'u I Am Concise'da analizini yayınlayan Jones, iPad Mini'nin 199$ - 399$ arasında kalan fiyat aralığını doldurmak için oldukça doğru bir karar olacağını belirtti. Tim Cook'un ''fiyat şemsiyesi oluşturmak istemiyoruz'' sözüne de gönderme yapan analizde, Cook'un sözü Jones tarafından Apple'ın alt seviye cihazlar için çok geniş bir alan bırakmak istemeyeceği şeklinde yorumlandı.

Şu an piyasada bulunan iPad, iPhone ve iPod modellerinin fiyatlarını göz önüne alarak, Apple'ın farklı değişkenler üzerinde belirlediği düşük fiyat oluşturma politikasını inceleyen Jones, şirketin operatörlerle anlaşarak en ucuzu 399$'dan satılan iPad fiyatlarının aşağı çekmesi gerektiğini belirtti. 

The Wall Street Journal ve Bloomberg gibi kaynaklara göre çıkmasına kesin gözüyle bakılan daha küçük bir iPad'ın çıkış yapıp yapmayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ancak, iPad Mini öngörüldüğü gibi çıkış yapacak olursa, bulunacağı segmentte Google'ın Nexus 7'si ve Amazonun Kindle Fire'ı gibi güçlü rakiplerle karşılaşacağını de belirtmekte fayda var. 
  

http://www.iamconcise.com/main/the-reason-for-the-ipad-mini.html Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 6 yıl en beğenilen
7nbitirdin
Kim ne derse desin APPLE!

kimse bişi demiyor merak etme
1 Yanıt Yanıtla +34
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Illuminn 6 yıl
199-399$ = 900-1500TL
2 Yanıt Yanıtla +13
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Nirvana.. 6 yıl
Apple Fan boylarını yolmak için yeni yollar arıyorlar...
Bulmuşlar.
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3 Avatar Avatar Avatar
rockerboy-h 6 yıl
Bana hep iPad buyuk gelmiştir taşınması falan iPod'un büyüğü seklinde olabilirse çok satar bence.
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Capt. Awesome 6 yıl
Apple haberlerini görünce haberi değil de yorumları okumadan geçemiyorum.


Neden böyle bir tartışma içine giriyorsunuz anlaşım değilim; isteyen gitsin Apple alsın isteyen Sony isteyen bilmem ne markayı, isteyen gitsin 3 bin Lira versin isteyen 500 Lira...
Bırakın isteyen istediğini alsın ama birbiriniz ile böyle saçma tartışmalara da girmeyin bence.
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minivipers 6 yıl
1992 de bende 386 dx pc'im varken defterime mac resimleri çizerdim...ilk apple ımı "ipad 2" yi 2 ay önce aldım. 3 hafta önce de sony xperia S aldım...Açıkça şunu söyleyim ki apple ürünlerinin malzemesi, tasarımı hemde menuleri çok basit ve güzel...adnroid güzel ama biraz karışık geldi...Bir tasarımcı olarak apple hayranı olmamak mümkün değil... işim gereği imac 3.4 ghz 27" mi alırsın yoksa HP Z1 mı dersen HP alırım. Grafik işiyle uğraşsam imac alırım...
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7nbitirdin 6 yıl
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Eksileyenlere soruyorum, NİYE?
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OverClocK1ng 6 yıl 7nbitirdin
7nbitirdin

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Eksileyenlere soruyorum, NİYE?

İşte eyle.
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kaan4554 6 yıl
Illuminn
199-399$ = 900-1500TL

199 dolarlık ürün 700 TL gibi bir fiyata gelirse Apple dışında pek tablet kullanılmaz gibi.
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vitor reis 6 yıl
android fakir'ios' udur. Problem ?
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Master_Evil 6 yıl
çıksın çıksın
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Mr.Alp 6 yıl
Yine görgüsüz insanımız gidip bunu da alır... Ne de olsa çok zengniz ya (!)

Hem mac i hem iphone u hemde ipod u olan insandan ne beklersinki
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Mobile Prof. 6 yıl
Hoşgeldin, Mavit
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Legendery 6 yıl
Kahrolsun fahiş fiyatlar!
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fthkn 6 yıl
MrPerFormance
Şu apple ürünlerini kullanmayan arkadaşlar bir kere yorum yapmasınlar. Apple ürünü kullanmayan arkadaşların büyük çoğunluğu andrid li telefon. Bilgisayarında da windows kullanıyorlar. Biz onlara microsoft fanboy diyormuyuz!!! Yada android fanboy diyormuyuz!! İnsanlar fiyatları ne olursa olsun memnun oldukları ürünleri alıyorlar ve yorumlarını ona göre yapıyorlar. Ben macbook kullanıyrum ve memnunum. Cihaz kalite olarak bütün pc üreticilerininkinden daha iyi. 1 senedir 7/24 kullandığım cihazın ne monitör menteşelerinde bir boşluk/gevşeme mevcut, ne de gıcırdayan çatırdayan bir yeri var. İşletim sisteminden bahsetmiyorum bile. Apple yaptığı ve yapacağı ürünlerden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi ben bunları buraya yazdım diye apple fanboy muyum???Tekrar yeniliyorum! Apple ürünü kullanmayan rkadaşlar yorum yapsınlar..

Ben de sıklıkla apple kullanıyorum ama senin gibilere ben de fanboy diyorum. GÖzünüze perde inmiş sizin.
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fthkn 6 yıl
CooL_ROMEO
7nbitirdin Kim ne derse desin APPLE!
kimse bişi demiyor merak etme

Ben diyorum!
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MrPerFormance 6 yıl
Erchamion
MrPerFormanceŞu apple ürünlerini kullanmayan arkadaşlar bir kere yorum yapmasınlar. Apple ürünü kullanmayan arkadaşların büyük çoğunluğu andrid li telefon. Bilgisayarında da windows kullanıyorlar. Biz onlara microsoft fanboy diyormuyuz!!! Yada android fanboy diyormuyuz!! İnsanlar fiyatları ne olursa olsun memnun oldukları ürünleri alıyorlar ve yorumlarını ona göre yapıyorlar. Ben macbook kullanıyrum ve memnunum. Cihaz kalite olarak bütün pc üreticilerininkinden daha iyi. 1 senedir 7/24 kullandığım cihazın ne monitör menteşelerinde bir boşluk/gevşeme mevcut, ne de gıcırdayan çatırdayan bir yeri var. İşletim sisteminden bahsetmiyorum bile. Apple yaptığı ve yapacağı ürünlerden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi ben bunları buraya yazdım diye apple fanboy muyum???Tekrar yeniliyorum! Apple ürünü kullanmayan rkadaşlar yorum yapsınlar..
Apple ürünü kullanıyorum ve tam bir fanboysun.

O zaman sizde microsoft un fanboy u oluyorsunuz. Tanıştığıma memnun oldum.
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Zuko 6 yıl MrPerFormance
MrPerFormance
Erchamion
Orijinalden alıntı: MrPerFormanceŞu apple ürünlerini kullanmayan arkadaşlar bir kere yorum yapmasınlar. Apple ürünü kullanmayan arkadaşların büyük çoğunluğu andrid li telefon. Bilgisayarında da windows kullanıyorlar. Biz onlara microsoft fanboy diyormuyuz!!! Yada android fanboy diyormuyuz!! İnsanlar fiyatları ne olursa olsun memnun oldukları ürünleri alıyorlar ve yorumlarını ona göre yapıyorlar. Ben macbook kullanıyrum ve memnunum. Cihaz kalite olarak bütün pc üreticilerininkinden daha iyi. 1 senedir 7/24 kullandığım cihazın ne monitör menteşelerinde bir boşluk/gevşeme mevcut, ne de gıcırdayan çatırdayan bir yeri var. İşletim sisteminden bahsetmiyorum bile. Apple yaptığı ve yapacağı ürünlerden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi ben bunları buraya yazdım diye apple fanboy muyum???Tekrar yeniliyorum! Apple ürünü kullanmayan rkadaşlar yorum yapsınlar..
Apple ürünü kullanıyorum ve tam bir fanboysun.

O zaman sizde microsoft un fanboy u oluyorsunuz. Tanıştığıma memnun oldum.

Hayırdır, Microsoft kullandığımı nereden biliyorsun?

Hem ben senin gibi daha çıkmamış olan ürünler için Microsoft'u tebrik etmiyorum.
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