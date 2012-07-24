Neden iPad Mini?









Ryan Jones, uzun süredir konuşulan ve hakkında birçok dedikodu çıkan iPad Mini'nin Apple için neden mantıklı bir adım olacağı konusunda yaptığı kapsamlı analizi yayınladı.





Kişisel Blog'u I Am Concise'da analizini yayınlayan Jones, iPad Mini'nin 199$ - 399$ arasında kalan fiyat aralığını doldurmak için oldukça doğru bir karar olacağını belirtti. Tim Cook'un ''fiyat şemsiyesi oluşturmak istemiyoruz'' sözüne de gönderme yapan analizde, Cook'un sözü Jones tarafından Apple'ın alt seviye cihazlar için çok geniş bir alan bırakmak istemeyeceği şeklinde yorumlandı.





Şu an piyasada bulunan iPad, iPhone ve iPod modellerinin fiyatlarını göz önüne alarak, Apple'ın farklı değişkenler üzerinde belirlediği düşük fiyat oluşturma politikasını inceleyen Jones, şirketin operatörlerle anlaşarak en ucuzu 399$'dan satılan iPad fiyatlarının aşağı çekmesi gerektiğini belirtti.





The Wall Street Journal ve Bloomberg gibi kaynaklara göre çıkmasına kesin gözüyle bakılan daha küçük bir iPad'ın çıkış yapıp yapmayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ancak, iPad Mini öngörüldüğü gibi çıkış yapacak olursa, bulunacağı segmentte Google'ın Nexus 7'si ve Amazonun Kindle Fire'ı gibi güçlü rakiplerle karşılaşacağını de belirtmekte fayda var.

http://www.iamconcise.com/main/the-reason-for-the-ipad-mini.html