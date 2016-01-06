Netflix Türkiye pazarına giriş yaptı

Uzun zamandır ülkemize geleceği yönünde bilgiler gelen Netflix, CES 2016 kapsamında sonunda aralarında Türkiye'nin de olduğu 130 yeni ülkeye giriş yaptı.

Bu müjdeli haber bugün düzenlenen toplantı kapsamında Netflix CEO’su Reed Hastings tarafından verildi. Bildiğiniz üzere internet üzerinden film ve dizi izleme denildiği zaman akıllara gelen ilk isimler arasında yer alan Netflix, yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de aylık ödemeye dayalı üç farklı paket ile kullanılabilecek.

En düşük temel paketi 7,99 Euro (26 TL), Standart paketi 9,99 Euro (32 TL), Premium paket ise 11,99 Euro (39 TL) şekilde fiyatlandıran Netflix, üç pakete de kişilerin içerikleri dizüstü bilgisayarları, telefonları ve tabletleri üzerinden izleyebilmesine imkan tanıyacak. HD çözürlük desteğini Standart paket içerisinde, Ultra HD çözünürlük desteğini ise Premium paket içeriside veren servis, aynı anda izlenebilen ekran sayısını ise pakete göre 1, 2 ve 4 ekran olarak sınırlandırıyor.

İlk ay ücretsiz olarak kullanılabilen Netflix'e buradan abone olabilirsiniz. Platformun global açılım ile çok daha büyük kitlelere ulaşması bekleniyor. Servisin oldukça sevilen kendi dizileri ve filmler için Türkçe dil ya da altyazı desteği verip vermeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

http://thenextweb.com/insider/2016/01/06/netflix-officially-arrives-in-vietnam-india-turkey-singapore-and-more/