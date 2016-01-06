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Netflix Türkiye pazarına giriş yaptı

Dizi tutkunlarının çok uzun zamandır beklediği gelişme sonunda gerçeğe dönüştü. Dünyaca ünlü medya devi Netflix Türkiye operasyonuna başladı. Fiyatlar ve detaylar haberimizde.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Netflix Türkiye pazarına giriş yaptı

Uzun zamandır ülkemize geleceği yönünde bilgiler gelen Netflix, CES 2016 kapsamında sonunda aralarında Türkiye'nin de olduğu 130 yeni ülkeye giriş yaptı.
Bu müjdeli haber bugün düzenlenen toplantı kapsamında Netflix CEO’su Reed Hastings tarafından verildi. Bildiğiniz üzere internet üzerinden film ve dizi izleme denildiği zaman akıllara gelen ilk isimler arasında yer alan Netflix, yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de aylık ödemeye dayalı üç farklı paket ile kullanılabilecek.
En düşük temel paketi 7,99 Euro (26 TL), Standart paketi 9,99 Euro (32 TL), Premium paket ise 11,99 Euro (39 TL) şekilde fiyatlandıran Netflix, üç pakete de kişilerin içerikleri dizüstü bilgisayarları, telefonları ve tabletleri üzerinden izleyebilmesine imkan tanıyacak. HD çözürlük desteğini Standart paket içerisinde, Ultra HD çözünürlük desteğini ise Premium paket içeriside veren servis, aynı anda izlenebilen ekran sayısını ise pakete göre 1, 2 ve 4 ekran olarak sınırlandırıyor.
İlk ay ücretsiz olarak kullanılabilen Netflix'e buradan abone olabilirsiniz. Platformun global açılım ile çok daha büyük kitlelere ulaşması bekleniyor. Servisin oldukça sevilen kendi dizileri ve filmler için Türkçe dil ya da altyazı desteği verip vermeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

http://thenextweb.com/insider/2016/01/06/netflix-officially-arrives-in-vietnam-india-turkey-singapore-and-more/ Yorum Yaz
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Haber başlığını okuyunca ilk tepkim "Hadi canım!" oldu. Türkçe altyazı desteği olmadıktan sonra bir işe yaramaz. En kısa sürede Türkçe altyazı desteğine kavuştururlar umarım platformu.
Bu arada fiyatlandırmanın Türkiye şartlarına uyarlanması lazım. Örneğin Spotify Premium Amerika'da 10 Dolar ama Türkiye'de 10 TL. Buna benzer şekilde Netflix'de düzenlemeli fiyatlarını.
Haber başlığını okuyunca ilk tepkim "Hadi canım!" oldu. Türkçe altyazı desteği olmadıktan sonra bir işe yaramaz. En kısa sürede Türkçe altyazı desteğine kavuştu...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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AndaCakan 3 yıl
Türkçe altyazı desteği vermezse zaten çöp de diyelim ki türkçe altyazı desteği verdi bu sefer de fiyatlar çok yüksek.Zaten dizilerin HD versiyonu 1-2 gün içinde torrente düşüyor altyazı da geliyor ayda 32tl vereceğime öyle yaparım.Premium paket için ise 4K tv lazım hadi o da var diyelim türkiyede akk diye bi şey var o da tutmaz.İlk duyduğumda almayı düşünüyordum ama fiyatları direk kur olarak çevirmişler ülkelerin alım gücüne falan hiç dikkat etmeden.Orjinal kullanmayı biz de isteriz ama fiyatlandırmaları doğru bulmuyorum.Şöyle bir örnek vereyim eskiden müziği de internetten indirirdim.Spotify geldi amerikada 10 dolarken aylık türkiyede 30 tl değil 10 tl yaptı bi de enparayla kampanya yaptı aylık 5tlye mis gibi orjinal ve kaliteli müzik dinliyorum uğraştığıma değmez diyorum

edit: ben yazana kadar arkadaşlar yazmışlar bile
Türkçe altyazı desteği vermezse zaten çöp de diyelim ki türkçe altyazı desteği verdi bu sefer de fiyatlar çok yüksek.Zaten dizilerin HD versiyonu 1-2 gün içind...
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Yanıtla +19
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GoldPunch 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Beni pek ilgilendirmiyor filmleri netten izlerm

Netflix de tam olarak filmleri netten izlemek isteyenleri ilgilendiriyor aslında.

Bu mesaj korsanın ne kadar içimize işlediğinin kanıtıdır :)
kadirirdemBeni pek ilgilendirmiyor filmleri netten izlermNetflix de tam olarak filmleri netten izlemek isteyenle...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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jxoch 2 yıl
Bu arada merak eden varsa 3mbit ile gayet başarılı bir kalite ile izleyebiliyorsunuz !
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aycibin 2 yıl
bişey dicem.amerika'da aynı paraya kat kat fazla içerik var.ordaki içeriği burda izlemenin bir yolu yok mu?zaten türkçe içerik kullanmıyorum.orjinal olsun bol bol olsun.
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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DH Misafiri 3 yıl
Türkçe dublaj ve altyazı yoksa bizde yokuz.Paraları falan yok heralde beleşe getirip üstüne birde para alacaklar.
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GoldPunch 3 yıl
Hem Digiturk Plus IQ hem netflix abonesiyim. Digiturk'un icerigi suan cok daha zengin netflix TURKİYE ile kiyaslarsak. İlerde durum muhtemelen degisecektir.

Bu arada digiturkun sinema kanallarini gercekten cok seviyorum. 7 yıldır aboneyiz. İnterstellar, Inception vb gibi kaliteli ve nispeten yeni filmler donuyor su aralar.
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SHAD 3 yıl
alierr
Lg smart tv den netflix uygulamasina erisebilmek icin, ayarlardan ulkeyi ingiltere (uk) yapin. Tv dili degismiyor fakat kanallar siliniyor!

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Umutcan 3 yıl
Netflix bizim gibi hala AKK ile cebelleşen bir ülke için fazla teknolojik. Ayrıca 130 ülkede aynı anda yayınlandığı için ülkelere göre özelleştirme
çabasına giremediler henüz sanırım. Altyazı eksikliği de ondandır.
Türkiye'ye dolar kuru üzerinden satmaya çalışırlarsa aylık internet hizmetine ödenen fiyata yakın bir fiyat çıkıyor karşımıza.
Para birimlerini döviz kuru üzerinden hesaplarlarsa o iş zor, aylık ortalama gelir/servis ücreti oranı Amerika ile aynı olmalı ki mantıklı olsun. Yoksa Amerika'daki hizmete göre
3 kat fazla para vermiş sayılırız.
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FlyingUnderpants 3 yıl
Uye oldum. Ilk ay ucretsiz. Ingilizce alt yazi benim isimi goruyor. Boyle hizmetlerde Turkiye'nin hatirlanmasi bile guzel. Zamanla Turkce arayuz ve altyazi gelecektir.
Digiturk'e 70tl verecegime buna 30 lira veririm. Breaking Bad ve Narcos icin bile deger.
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WHITE_Wolf 3 yıl
AAT.BH
kötü bir haber. netflixin gelmesiyle tüm dizi sitelerinin apar topar yok edileceği bir gerçektir. fahiş cezaları olacaktır. böyle tekel kuruluşlara ben karşıyım. kapitalist düzen sadece.

Kardeşim dizi sitesi dediklerin korsan yayınlıyor legal bir hizmet değilki savunuyorsun.
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Trietz 3 yıl
Türkçe altyazı var denildi çoğu filmde ama ben hiçbir filmde türkçe altyazı görmedim.
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DarkKnightTR61 3 yıl
Turkiye pazarina giris yapti ama turkce dil destegi yok tam komedi
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