Nexus 5'i kullandık: LG G2 mi yoksa Nexus 5 mi değerlendirmesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ülkemizde 1400TL civarınaki resmi satış fiyatı ile önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak Nexus 5'i, CES 2014 Fuarı'nda kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık. Aynı zamanda LG G2 ile kıyaslama yaparak hangi telefonun tercih edilmesi gerektiği üzerinde durduk. Detaylar videomuzda.
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G2'nin kronik problemi kamerası.. Yazılımsal sorunu var. Ama xda'da güzel bir topluluğu var ve kendi kamera güncellemelerini çıkardılar,şuan gayet iyi kullanıyorum. Tuş konumlandırması, bana sorarsan yanda yada arkada olmasının hiç bir farkı yok,çünkü tuş kullanmıyorum... Açma kapama işleri ekrana vurarak yapıyorum, telefonu elime almama bile gerek yok. Ama telefon görüşmelerinde yada elime aldığım da "bu tuş burada olmalıymış" dedirtiyor. (yani arkada,şuan ki gibi) Ayrıca Kore cihazlarına 4.4 güncellemesi dağıtılıyor, yereleştirme sorunları var sanırım. Ve 4.2.2 ile ilgili bir güncellemede geldi ama ben güncellemedim,çünkü ihtiyacım yok... Benim düşüncem elimde sadece bir ekran tutuyormuş gibi hissetirebiliyor,eski xperia,s3 mini ve iphone 4'üme bakınca,bu ne biçim telefon ekranı (çerçeve bakımından) oyuncak bebek ekranı gibi dedirtiyorsa, arkada ki tuşlar ayrı bi cihazda verilsin. ( Zaten kullanmıyorum ) Ve G2 yi şuan 1200 küsürlü rakamlara (en düşük),hiç olmadı en rahat 1300-1400 liraya nette heryerde bulabiliyorsunuz...