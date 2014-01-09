Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Nexus 5'i kullandık: LG G2 mi yoksa Nexus 5 mi değerlendirmesi

5 yıl
147,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizde 1400TL civarınaki resmi satış fiyatı ile önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak Nexus 5'i, CES 2014 Fuarı'nda kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık. Aynı zamanda LG G2 ile kıyaslama yaparak hangi telefonun tercih edilmesi gerektiği üzerinde durduk. Detaylar videomuzda. 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CommandPrompt 5 yıl en beğenilen
Yazılım yazılım diye ölünen nedir? Hanginiz geliştiricisiniz ? Güvenlik açığı varmış da mı kapatılmış 4.4'de? %50 performans farkımı var? Hayır.. 4.4'ü indirip,sonra 4.4.1'i indirip,peşine 4.4.2 yi falan indirip kobay gibi kullanmak çok gerekli sanırım.. (?) Bazı sistem odaklı iyileştirmeler var ancak bunlar hiç birinizin fark edemiyeceği flash beleğe yazılım düzeni ile windowsdaki trim gibi çoğu ssd kullanıcının haberinin bile olmadığı özellikler.. Görsel olarak ne veriyor? Şeffaf durum çubuğu ve yazılımsal home tuşu mu? G2'de zaten var.. Performans'mı ? G2'nin daha kötü çalıştırdığı bir oyun-uygulama gösterin? Kaldı ki N5 de knock knock (o kadar alıştırıyor ki çevremdekilerin cihazlarının ekranlarına vuruyorum.) yada kumanda (televizyonumun kumandası kayıp bunu kullanmaya başladığımdan beri) gibi ekstraları yok. Daha bir çok "cici bici" cabası.

G2'nin kronik problemi kamerası.. Yazılımsal sorunu var. Ama xda'da güzel bir topluluğu var ve kendi kamera güncellemelerini çıkardılar,şuan gayet iyi kullanıyorum. Tuş konumlandırması, bana sorarsan yanda yada arkada olmasının hiç bir farkı yok,çünkü tuş kullanmıyorum... Açma kapama işleri ekrana vurarak yapıyorum, telefonu elime almama bile gerek yok. Ama telefon görüşmelerinde yada elime aldığım da "bu tuş burada olmalıymış" dedirtiyor. (yani arkada,şuan ki gibi) Ayrıca Kore cihazlarına 4.4 güncellemesi dağıtılıyor, yereleştirme sorunları var sanırım. Ve 4.2.2 ile ilgili bir güncellemede geldi ama ben güncellemedim,çünkü ihtiyacım yok... Benim düşüncem elimde sadece bir ekran tutuyormuş gibi hissetirebiliyor,eski xperia,s3 mini ve iphone 4'üme bakınca,bu ne biçim telefon ekranı (çerçeve bakımından) oyuncak bebek ekranı gibi dedirtiyorsa, arkada ki tuşlar ayrı bi cihazda verilsin. ( Zaten kullanmıyorum
) Ve G2 yi şuan 1200 küsürlü rakamlara (en düşük),hiç olmadı en rahat 1300-1400 liraya nette heryerde bulabiliyorsunuz...
Yazılım yazılım diye ölünen nedir?Hanginiz geliştiricisiniz ?Güvenlik açığı varmış da mı kapatılmış 4.4'de? %50 performans farkımı var? Hayır.. 4.4'ü...
Devamını Gör
7 Yanıt Yanıtla +49
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 5 yıl
2 haftadır G2 ile 4.4.2 kullanıyorum. CM sağolsun. Kumandayı da yükledim. OTG desteği de var. Orjinal kapakla uyuyup uyanıyor ama pencere şimdilik olmuyor. Radyosunu da aktive ettikmi tamamdır. Ne işim var daha iyisi varken nexusla filan. Ekran da daha büyük. Nexusda kumanda ve radyo varmı bilmiyorum ama bunlar da çok önemli şeyler bence. Ha LG'nin güncelleme vermesini bekliyorsanız hala boşuna beklemeyin daha aylar vardır.
2 haftadır G2 ile 4.4.2 kullanıyorum. CM sağolsun. Kumandayı da yükledim. OTG desteği de var. Orjinal kapakla uyuyup uyanıyor ama pencere şimdilik olmuyor. Rady...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolferto 5 yıl
Nexus 5 i ucuz gelmis diyen satis elemanlarinin Annelerine babalarina sulalesine derin duygularimla selamliyorum 350 dolarlik cihazi 1400 e sattirip haklarina girdiginiz icin nexus 5 google store da 1dolar inmeyecek ve turkiyede nexus 5 900 tlye dusecek ayni nexus 4 teki oldugu gbi bana vergi demeyin cok fena kufrederim kaniti nexus 4
Nexus 5 i ucuz gelmis diyen satis elemanlarinin Annelerine babalarina sulalesine derin duygularimla selamliyorum 350 dolarlik cihazi 1400 e sattirip haklarina ...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 3 yıl
yav arkadaş bu kadar konuşuyosunuz elinize ne geçiyo yalandan yere kendin kullanıyosun diye savunuyosun telefonu bana göre telefon dediğin iphone gibi olmalı çünkü herşeyi kendisi yapıyo bütün tasarım ve donanım mimarisi kendine ait işletim sistemi desen bambaşka ama android te iyi bi işletim sistemi bnce android telefon olarak nexus tmm herşeyini kendisi yapmıyo olabilir ama yazılım desteği olduğu için en stabil şekilde çalışan android telefon ve saf android kullandığı için işlemcisi 2 nesil öncesine ait olsa bile yeni nesil gibi çalışıyor çünkü fazladan yoran bi arayüz yada ekstra yazılım bulunmuyor ve halilye telefonu yormuyor yani iphone la kıyaslanmaz ama ona en yakın olan nexus diğerleri yalan niye dersen bu kadar para ödüyoruz 2 sene kullanıyoruz ne gerek var ki fazladan müsrüflüğe telefonun alıyosan 3-4 sene rahat kullanıcaksın buda sistem güncellemesi ile oluyor bukadar sene destek veren iki telefon var oda nexus ve iphone sanırım bu bütün açıklamalar için yeterli olmuştur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yav arkadaş bu kadar konuşuyosunuz elinize ne geçiyo yalandan yere kendin kullanıyosun diye savunuyosun telefonu bana göre telefon dediğin iphone gibi olmalı çünkü herşeyi kendisi yapıyo bütün tasarım ve donanım mimarisi kendine ait işletim sistemi desen bambaşka ama android te iyi bi işletim sistemi bnce android telefon olarak nexus tmm herşeyini kendisi yapmıyo olabilir ama yazılım desteği olduğu için en stabil şekilde çalışan android telefon ve saf android kullandığı için işlemcisi 2 nesil öncesine ait olsa bile yeni nesil gibi çalışıyor çünkü fazladan yoran bi arayüz yada ekstra yazılım bulunmuyor ve halilye telefonu yormuyor yani iphone la kıyaslanmaz ama ona en yakın olan nexus diğerleri yalan niye dersen bu kadar para ödüyoruz 2 sene kullanıyoruz ne gerek var ki fazladan müsrüflüğe telefonun alıyosan 3-4 sene rahat kullanıcaksın buda sistem güncellemesi ile oluyor bukadar sene destek veren iki telefon var oda nexus ve iphone sanırım bu bütün açıklamalar için yeterli olmuştur.

Tum donanim mimarisini kndi uretiyorda okumayi biraktim

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Kim ne derse desin Samsung <3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Sizi cahiller fiyatı, görünüm, Tüm Özellikleriyle Nexus 5. daha buyuk telefon istiyosan git 3G li tablet alın.
kiyas.la/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TechKings 4 yıl
Arayüz saf android olduğu için nexus birazcık daha hızlı benchmarklardada görebilirsiniz ve uygulama açarken nexus çoğu uygulamayı daha hızlı açıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
herkes kenfince g2 demiş ama hanginiz nexus serisinin stabil kaldığını biliyor?g2 nin calıştıramadığı oyun uygulamamı var yazmış su anı düşünerek telefon almaya kalkışmayın google destegini fazla küçümsüyorsunuz bi' güncelleme ile adamlar 1 gün giden şarjı 3 güne cıkarıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selected58 5 yıl
bi telefon hiçmi ysynmaz 2hafta önce aldym elime aldygymda sanki dolapdan çykmy? gibi g2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selected58 5 yıl
Bende 2hafta önce g2 aldım daha 2gün önce lg g flex room yükledim çok memnunum bu telefon hiçmi ısınmaz elime aldıgımda sanki dolapdan almışsın gibi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 5 yıl
Len telefonu yerden yere vurmuşsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Nexus 5 gerçekten ama gerçekten super ötesi. 10 dakika kullan,bak neler olacak. Elin ekranda resmen kayıyor. Kamera sanki 13mp. Çok ilginç ya. Bir avm de calisiyorum. Herkeste her model var ama eline alan hayran kaliyor. İyiki almisim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-D7F4BA6BC 5 yıl
zaten 10 dakıka kullanabılırsın o batarya ile :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 5 yıl
Tasarım farkı var. Geliştirici misiniz demeyin çünkü o geliştiricilerin nimetlerinden en çok yararlananlar nexus kullanicilari. G2de yokken nexuslarda doubletap2s/w, slide22/s gibi ozellikler zaten vardı. Kernellar, romlar, modüller de zaten dolu nexuslar için.

N5 mi G2 mi desen G2 derim ama Türkiye de. Amerikada zaten 300$ nexus5.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14b izlenme · 5 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
248 izlenme · 54 dk. yeni video
02:43
LG G7 ThinQ ilk izlenim | 4899TL Eder mi?
14,6b izlenme · 10 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
143 izlenme · 28 dk. yeni video
21:55
Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme
5,5b izlenme · 1 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
10:28
LG'nin yeni televizyon ve beyaz eşyaları
5,8b izlenme · 1 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 17 sa. yeni video
13:15
1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ
7,2b izlenme · 1 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
845 izlenme · 17 sa. yeni video
56:03
2si1 | Google Stadia ile konsol ve PC devri bitiyor mu?
8,9b izlenme · 2 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,3b izlenme · 4 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
07:37
Samsung Galaxy Note 9 nasıl olmuş?
9,8b izlenme · 9 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim