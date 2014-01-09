Nexus 5'i kullandık: LG G2 mi yoksa Nexus 5 mi değerlendirmesi

Ülkemizde 1400TL civarınaki resmi satış fiyatı ile önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak Nexus 5'i, CES 2014 Fuarı'nda kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık. Aynı zamanda LG G2 ile kıyaslama yaparak hangi telefonun tercih edilmesi gerektiği üzerinde durduk. Detaylar videomuzda.

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