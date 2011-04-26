Nissan'dan 370Z için dikkat çekici video; Performans kanatlandırır!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japonya merkezli lider otomobil üreticilerinden Nissan, sportmen modelei 370Z için yeni bir tanıtım filmi hazırladı. Nissan'ın yüksek performans segmentindeki iddiasını yansıtan ve GT-R ile birlikte firmanın ürün gamındaki en kaslı modellerden birisi olan 370Z'nin yüksek teknolojiyle sunulan performans ve yol tutuş özelliklerini göstermek amacıyla hazırlanan video dikkat çekci ve eğlenceli. Konfigürasyonuna göre 350 beygir güç üreten 3.7 litre motorun kullanıldığı 370Z, performansı kadar tasarımıyla da öne çıkmayı başarıyor.
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Hızla alakası olmayan bir hayvanı bile bu araç hız tutkunu etmiş ve rüyalarında bu araçla yarış yapıp onu geçmeye çalışmış.
Yani siz insanlar eğer hızla alakanız yoksa bile, bir bu aracı gördükten sonra tekrar düşünün...
Ha tabi bu ne derece insanların anlayabileceği şekilde lanse edilmiş??? Ne derece etkili o tartışılır. Ama bunun dışındaki yorumlar hedefini baya şaşmış demektir ;)
Iste boyle yorumlar tartisilmaz. Iyi yakalamis.
Amerikada bir söz vardır "LOVE TO HATE" diye.
Anlamı, "nefret etmeyi sevmek" gibi bisey...
Mesela Ajdar, mesela 118-33, mesela koyu bir Fenerbahçeli olarak FB-gs maçı...seyretmek gibi.
Nefret ederiz, ama seyretmek isteriz, o hesap...
onunla bütün yolculuklar Döner ekmek gibi.. :D
hahahaha, az mayonezli turşusuz
Arabanın performansı hiç iyi yansıtılamamış bence.
Rakip firma yapsa ancak bu kadar yapılırdı: 'D'avuğu bile geçemiyoo diye :)) haha...
Bence Angry Birds reklamı olsun :)
olayı anlamamışsın 370z öyle bir araçki horoz rüyasında onunla kapışıyo ama yenemiyor