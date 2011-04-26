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Nissan'dan 370Z için dikkat çekici video; Performans kanatlandırır!

8 yıl
27,4b
1
37
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli lider otomobil üreticilerinden Nissan, sportmen modelei 370Z için yeni bir tanıtım filmi hazırladı. Nissan'ın yüksek performans segmentindeki iddiasını yansıtan ve GT-R ile birlikte firmanın ürün gamındaki en kaslı modellerden birisi olan 370Z'nin yüksek teknolojiyle sunulan performans ve yol tutuş özelliklerini göstermek amacıyla hazırlanan video dikkat çekci ve eğlenceli. Konfigürasyonuna göre 350 beygir güç üreten 3.7 litre motorun kullanıldığı 370Z, performansı kadar tasarımıyla da öne çıkmayı başarıyor.




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crashday 7 yıl
Arabayı alamayız pahalıdır ama tavuk fiyat/performans ürünü..
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar reklam kötü falan diyolar ama burada nissanı geçebileceğini düşünmek ancak tovukların işiidir tavuk zekalıdırdeniyo
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goro1982 8 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar reklam kötü falan diyolar ama burada nissanı geçebileceğini düşünmek ancak tovukların işiidir tavuk zekalıdırdeniyo


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Menow 8 yıl
Şu reklamı şu şekilde yorumlamanız gerekiyor arkadaşlar.
Hızla alakası olmayan bir hayvanı bile bu araç hız tutkunu etmiş ve rüyalarında bu araçla yarış yapıp onu geçmeye çalışmış.
Yani siz insanlar eğer hızla alakanız yoksa bile, bir bu aracı gördükten sonra tekrar düşünün...
Ha tabi bu ne derece insanların anlayabileceği şekilde lanse edilmiş??? Ne derece etkili o tartışılır. Ama bunun dışındaki yorumlar hedefini baya şaşmış demektir ;)
1 Yanıt Yanıtla +2
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LivingDeads69 7 yıl Menow
Menow

Şu reklamı şu şekilde yorumlamanız gerekiyor arkadaşlar.

Hızla alakası olmayan bir hayvanı bile bu araç hız tutkunu etmiş ve rüyalarında bu araçla yarış yapıp onu geçmeye çalışmış.

Yani siz insanlar eğer hızla alakanız yoksa bile, bir bu aracı gördükten sonra tekrar düşünün...

Ha tabi bu ne derece insanların anlayabileceği şekilde lanse edilmiş??? Ne derece etkili o tartışılır. Ama bunun dışındaki yorumlar hedefini baya şaşmış demektir ;)

Iste boyle yorumlar tartisilmaz. Iyi yakalamis.

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acdesign55 8 yıl
JDM AS CHICKEN
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DH Misafiri 8 yıl
ya agalar 11833 reklamlarıda inanılmaz seviyede açma ama aklınızda kalıyor reklmalar konudan daha çok akılda kalsın diye yapılıyor;)
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Xagdas 8 yıl

DH Misafiri
ya agalar 11833 reklamlarıda inanılmaz seviyede açma ama aklınızda kalıyor reklmalar konudan daha çok akılda kalsın diye yapılıyor;)

Amerikada bir söz vardır "LOVE TO HATE" diye.
Anlamı, "nefret etmeyi sevmek" gibi bisey...
Mesela Ajdar, mesela 118-33, mesela koyu bir Fenerbahçeli olarak FB-gs maçı...seyretmek gibi.
Nefret ederiz, ama seyretmek isteriz, o hesap...
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ogkasa 8 yıl
Süper reklam olmuş haaa :D:D
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buckethead® 8 yıl
Reklam güzel değil bence.
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roox 8 yıl
Reklamın iyisi kötüsü olmaz :D
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umutarslan.com 8 yıl
Cagdas dv6196
Reklam çok kötü olmuş. Arabanın performansı hiç iyi yansıtılamamış bence.Rakip firma yapsa ancak bu kadar yapılırdı: Davuğu bile geçemiyoo diye :)) haha...Bence Angry Birds reklamı olsun :)

onunla bütün yolculuklar Döner ekmek gibi.. :D
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Xagdas 8 yıl
umutarslan.com

Cagdas dv6196

Reklam çok kötü olmuş. Arabanın performansı hiç iyi yansıtılamamış bence.Rakip firma yapsa ancak bu kadar yapılırdı: Davuğu bile geçemiyoo diye :)) haha...Bence Angry Birds reklamı olsun :)


onunla bütün yolculuklar Döner ekmek gibi.. :D

hahahaha, az mayonezli turşusuz

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Xagdas 8 yıl
Reklam çok kötü olmuş.
Arabanın performansı hiç iyi yansıtılamamış bence.
Rakip firma yapsa ancak bu kadar yapılırdı: 'D'avuğu bile geçemiyoo diye :)) haha...
Bence Angry Birds reklamı olsun :)
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genckaptan 8 yıl
tavuğu bile geçemeyen arabaya araba demem...!







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goro1982 8 yıl

Cagdas dv6196

Reklam çok kötü olmuş.
Arabanın performansı hiç iyi yansıtılamamış bence.
Rakip firma yapsa ancak bu kadar yapılırdı: 'D'avuğu bile geçemiyoo diye :)) haha...

Bence Angry Birds reklamı olsun :)

olayı anlamamışsın 370z öyle bir araçki horoz rüyasında onunla kapışıyo ama yenemiyor


1 Yanıt Yanıtla +3
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infom@n 8 yıl
Reklam çok komik ve çok güzel
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