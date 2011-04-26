Nissan'dan 370Z için dikkat çekici video; Performans kanatlandırır!

Japonya merkezli lider otomobil üreticilerinden Nissan, sportmen modelei 370Z için yeni bir tanıtım filmi hazırladı. Nissan'ın yüksek performans segmentindeki iddiasını yansıtan ve GT-R ile birlikte firmanın ürün gamındaki en kaslı modellerden birisi olan 370Z'nin yüksek teknolojiyle sunulan performans ve yol tutuş özelliklerini göstermek amacıyla hazırlanan video dikkat çekci ve eğlenceli. Konfigürasyonuna göre 350 beygir güç üreten 3.7 litre motorun kullanıldığı 370Z, performansı kadar tasarımıyla da öne çıkmayı başarıyor.

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