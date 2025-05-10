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Nissan, elektrikli araç dönüşüm sürecinde önemli bir adımı geri çekti. Şirket, Japonya’da kurmayı planladığı ve lityum demir fosfat (LFP) batarya üretimi yapacak olan yeni fabrikadan vazgeçtiğini açıkladı. Bu tesis, uygun maliyetli batarya üretimiyle Nissan’ın elektrikli araç pazarında rekabet gücünü artırmayı hedefliyordu. Ancak beklenenin aksine, şirket şu anda performansını toparlamak için tüm seçenekleri masaya yatırmış durumda.

Yeni tesisin iptal edilmesi, yalnızca üretim planlarını değil aynı zamanda büyük bir kamu desteğini de boşa çıkarmış oldu. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilmesi planlanan projeye Japon hükümeti tarafından 384 milyon dolara kadar teşvik verilmesi öngörülüyordu. Bu bataryaların, özellikle 2028 itibarıyla Nissan’ın küçük elektrikli araçlarında kullanılması planlanıyordu ve yıllık üretim kapasitesi 5 GWh seviyesinde olacaktı. Böylece batarya maliyetlerinde yüzde 20 ila 30 arasında bir düşüş sağlanması bekleniyordu.

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Nissan’ın bu kararı, şirketin son dönemlerde karşılaştığı zorluklarla da doğrudan ilişkili. Japon otomobil devinin Çin ve Kuzey Amerika gibi önemli pazarlarda satışları zayıflamış durumda. Bu durumun etkisiyle Nissan’ın Mart 2025’te sona erecek mali yıl için yaklaşık 5.2 milyar dolara ulaşan net zarar açıklaması bekleniyor. Şirketin tüm stratejisini gözden geçirme süreci ise halen devam ediyor.

Öte yandan Nissan, yılın ilerleyen dönemlerinde tamamen yenilenen LEAF modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni tasarımıyla daha çok bir crossover havası taşıyan araç, Tesla'nın hızlı şarj ağına uyumlu bir şarj portu ile gelecek. WLTP ölçümlerine göre 600 kilometreye kadar menzil sunması beklenen yeni LEAF, markanın elektrikli geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor.

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Dev yatırım iptal edildi! Nissan batarya hamlesinden vazgeçti