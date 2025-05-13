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    Nissan'da kötü gidişat sürüyor: 20 bin kişiyi işten çıkaracak!

    Ekonomik olarak zor zamanlar geçiren Japon otomobil üreticisi Nissan, iş gücünde daha fazla kesinti yapmaya hazırlanıyor. Şirket, 9.000 olan sayıyı 20.000'e çıkarmaya hazırlanıyor.

    Nissan'da kötü gidişat sürüyor: 20 bin kişiyi işten çıkarak! Tam Boyutta Gör
    Ekonomik olarak zor zamanlar geçiren Japon otomobil üreticisi Nissan, iş gücünde daha fazla kesinti yapmaya hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz sene Kasım ayında 9.000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Yeni gelen habere göre şirket bu sayıyı 20.000'e çıkarmaya hazırlanıyor. Bu da Nissan'ın küresel iş gücünün yaklaşık %15'ine denk geliyor. 

    5 milyar dolarlık rekor zarar bekleniyor

    Japon medya kuruluşu NHK tarafından bildirilen haber, Nissan'ın 13 Mayıs'ta planlanan tam yıllık kazanç toplantısında sadece bir gün önce geldi. Şirket, birkaç hafta önce, Mart ayında sona eren mali yıl için 5 milyar dolarlık rekor seviyede net zarar açıklamaya hazırlanıyor.

    Daha önceki duyuruda Nissan, 9.000 işçiyi işten çıkarma, üretim tesislerini kapatma ve küresel üretim kapasitesini %20 oranında azaltma gibi planları açıklamıştı. Ancak bu önlemlerin yetersiz kaldığı görülüyor. 2024 satışlarındaki zayıflık, değer kaybı zararları, yeniden yapılanma maliyetleri ve özellikle ABD operasyonlarını zorlayan gümrük tarifeleri ile birleşince şirket üzerindeki baskı arttı.

    Honda ile birleşme başarısız olmuştu

    Mart ayında, eski CEO Makoto Uchida, Honda ile yapılan birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından görevinden ayrıldı. Yerine Ivan Espinosa geçti. Yeni CEO, şirketi toparlamak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Nissan, düşen satışları tekrar arttırmak için kısa vadede birkaç yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor. 

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 23 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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