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Nofan, pasif işlemci soğutucusu CR-80EH'i satışa sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Nofan, pasif işlemci soğutucusu CR-80EH'i satışa sundu
Sessizlik odaklı bilgisayar bileşenleriyle dikkat çeken Nofan, CR-80EH model numaralı pasif işlemci soğutucusunun satışına başladı. Hatırlanacağı üzere CR-80EH ile ilgili ilk detaylar kasım ayında gün yüzüne çıkmıştı.
Intel cephesinde LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere destek veren CR-80EH, 113 mm yüksekliğinde, 155 mm çapında ve yaklaşık 300 gram ağırlığında tasarlanmış. 98,157 mm²'lik ısı dağıtım alanına sahip olan pasif işlemci soğutucunun gerek yapraklarında gerekse tabanında bakırın tercih edildiği görülüyor.
80W'a kadar ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelebildiği belirtilen CR-80EH, 34.43 Pound'dan satışa sunulmuş durumda. 34.43 Pound'un kendi para birimimizle karşılığı güncel kurlarla 115 TL.

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DaRKFoRCeS 5 yıl
tek avantajı gürültü yapmaması sanırım.yinede kasada hava akımı olması gerekliymiş.Çünkü 2si1 de bundan bahsettiler.
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Rebel Dragonite 5 yıl
Çamaşır sepeti gibi
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yasin.25 5 yıl
80W tdp değere kadar soğutabildiğine göre stok halde i7-3770k ya bile takılır
77W tdp değeri var. Amd işlemciler bu durumda saf dışı. ortalama 100W tdp leri var. hele son çıkanlar 200W üstü
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turktacettin 5 yıl
bakır telden imâl edilmiş bayâ :D
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baysan240 5 yıl
115 liralık makarna süzgecimi olur lan
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CoreXXX 5 yıl
45 watlık corei5 ler yada 35 wattlık i3 ler var onlarla fansız çok iyi bir ikili olur. şahsen ben gece her şeyi kapatıp pc ye dalında sessizlik arayan biriyim
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burakesan 5 yıl
Sessizinden bir fan koyarız üstüne :D O kadar da acımasız değiliz :D
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Bradley Cooper 5 yıl
işlemci zorlanırsa ne olack
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EzoBride 5 yıl
ARC Reaktörü
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greyishblue7 5 yıl
Bu soğutucu işlemcide ki ısıyı yukarı çekecek tamam da yukarıdan dışarıya ısı nasıl çıkarılacak yine fan gerekmeyecek mi?
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BaranGunduz 5 yıl greyishblue7
greyishblue7

Bu soğutucu işlemcide ki ısıyı yukarı çekecek tamam da yukarıdan dışarıya ısı nasıl çıkarılacak yine fan gerekmeyecek mi?

amaç olabildiğince az fan kullanmak.
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Firaristt 5 yıl greyishblue7
Kasadaki ufak bir hava akışı yeterli. Amaç fan sayısını azaltmak zaten. Tek fanla bütün bir pc'i kullanmak gibi düşünebilirsiniz.
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