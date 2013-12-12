Nofan, pasif işlemci soğutucusu CR-80EH'i satışa sundu

Sessizlik odaklı bilgisayar bileşenleriyle dikkat çeken Nofan, CR-80EH model numaralı pasif işlemci soğutucusunun satışına başladı. Hatırlanacağı üzere CR-80EH ile ilgili ilk detaylar kasım ayında gün yüzüne çıkmıştı.



Intel cephesinde LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 formundaki işlemcilere destek veren CR-80EH, 113 mm yüksekliğinde, 155 mm çapında ve yaklaşık 300 gram ağırlığında tasarlanmış. 98,157 mm²'lik ısı dağıtım alanına sahip olan pasif işlemci soğutucunun gerek yapraklarında gerekse tabanında bakırın tercih edildiği görülüyor.



80W'a kadar ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelebildiği belirtilen CR-80EH, 34.43 Pound'dan satışa sunulmuş durumda. 34.43 Pound'un kendi para birimimizle karşılığı güncel kurlarla 115 TL.

