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Nokia 3310 incelemesi: Efsane geri döndü

2 yıl
109,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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100 milyondan fazla satarak tüm zamanların en popüler telefonlarından biri olan Nokia 3310 geri dönüyor. Biz de telefonu kullandık, test ettik, yıla oyununu oynadık ve her şeyi bu videoda anlattık.
2000 yılında piyasaya çıktığında rekor üstüne rekor kıran ve 100 milyondan fazla satan 3310 geri döndü. Karşınızda tüm detaylarıyla 2017 model Nokia 3310. Not: Yılan oyununu da oynadık :) 

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Sirchade 2 yıl en beğenilen
allah rızası için şu videoları youtube'a falan atın artık.
bıktırdınız iyice. hiçbir incelemenizi izlemiyorum bu yüzden.
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Guhong01 2 yıl
İğrenç bir video oynatıcınız var, hataları yazayım diyorum ama hataları açıklayamam bile, o kadar garip hataları var. Yıllardır söyleniyor ama düzelteceğiniz yok, kullanıcıları bu derece önemsememenizden dolayı bir gün herkes uyanacak ve çöküşünüz başlayacak, çok uzak olduğunu düşünmüyorum bu günlerin. Ayrıca Erdi Özüağ gibi bir kaç tane kaliteli editörünüz kaldı, onlara dua edin, ben ve pek çok kullanıcı bu editörler için hala takip ediyor donanımhaberi
Saygılar
İğrenç bir video oynatıcınız var, hataları yazayım diyorum ama hataları açıklayamam bile, o kadar garip hataları var. Yıllardır söyleniyor ama düzelteceğiniz y...
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qaso 2 yıl
Eskiden Nokia kullananların kafasında bir soru: Yeni nokia 3310 şarj cihazı kalın uçlu mu ince uçlu mu?
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coolfighter 1 yıl
Merhaba arkadaşlar bu tarz daha uygun fiyatlı başka telefon öneriniz var mı acaba. Teşekkürler.
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Elizabeth Woolridge Grant 1 yıl
Erdi Özüağ ve Mesut Çevik şu donanımhaber denilen siteden ayrılmalı artık. Gerçekten kullanıcıya bu kadar az değer veren bir site görmedim hayatımda. Ne kadar vizyonsuz bir patronunuz var anlamıyorum. Sizin gibi başarılı editörlere yazık oluyor. Berbat bir yönetim...
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adroid 1 yıl
Android 3.0 falan olsaydı bir nebze satardı nostaji amaçlı
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zurrani 1 yıl
Çok merak ediyorum, DH'da bir tane kullanıcısı var mı bu cihazın :)
Ve ikinci merak ettiğim 550 liraya TR'de kaç tane sattılar, 1000 tane sattılar mı :)
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derbentkoylu 1 yıl
Benimde almak niyetim vardı ama 550 tl verilip te sırf şarjı için o para verilmez
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haklısın toprAAm 1 yıl
Yav YouTube niye kullanmazsınız aklım almıyor
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grcim 1 yıl
550 tl oldukça iddalı bir fiyat olmuş, zira 600 tl seviyesinde tonla akıllı cihaz var
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berke_17. 1 yıl
yav şunları yotube atmak bu kadar zormu

ayrıcam hiç biri klasik 3310 yerini tutamaz
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The R0CK 1 yıl
ntv deki haber umarım yanlıştır .. Tr fiyatı 549 TL olarak belirlenmiş !!!
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wolf41 1 yıl
ne zaman türkiyeye gelecek hemen gelsin alıcam
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