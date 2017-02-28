Nokia 3310 incelemesi: Efsane geri döndü

100 milyondan fazla satarak tüm zamanların en popüler telefonlarından biri olan Nokia 3310 geri dönüyor. Biz de telefonu kullandık, test ettik, yıla oyununu oynadık ve her şeyi bu videoda anlattık.

2000 yılında piyasaya çıktığında rekor üstüne rekor kıran ve 100 milyondan fazla satan 3310 geri döndü. Karşınızda tüm detaylarıyla 2017 model Nokia 3310. Not: Yılan oyununu da oynadık :)