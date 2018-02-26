Nokia 8110'u inceledik: Efsane geri döndü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia 3310'dan sonra sahalara geri dönen bir başka efsane model de Nokia 8110 oldu. Yeni tanıtılan telefonu sizler için kullandık ve tasarımından donanımına özellikleriyle deneyimi anlattık.Nokia'nın 1990'lara damga vurmuş bir başka telefonu, Nokia 8110 da sahalara geri döndü. Hem tasarımı hem de özellikleri yenilenen telefon 8110 4G ismiyle karşımızda. Peki yeni telefon neler sunuyor, nasıl bir kullanım deneyimi vaad ediyor. Hepsi ve daha fazlası videomuzda.
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O dediğin tuşla açılma 7110 du orjinal 8110 da yoktu diye biliyorum sadece Matrix filminde vardı