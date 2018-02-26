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Nokia 8110'u inceledik: Efsane geri döndü

1 yıl
11,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia 3310'dan sonra sahalara geri dönen bir başka efsane model de Nokia 8110 oldu. Yeni tanıtılan telefonu sizler için kullandık ve tasarımından donanımına özellikleriyle deneyimi anlattık.
Nokia'nın 1990'lara damga vurmuş bir başka telefonu, Nokia 8110 da sahalara geri döndü. Hem tasarımı hem de özellikleri yenilenen telefon 8110 4G ismiyle karşımızda. Peki yeni telefon neler sunuyor, nasıl bir kullanım deneyimi vaad ediyor. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. 
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DigitalKral 1 yıl en beğenilen
Uzun pil ömrü sunuyormuş. Pil ömrü gerçekten iyiymiş. Tam 2 gün
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ersins58 1 yıl BeAr
BeAr
İyide kızak orjinalinde tuşa basinca kendisi açiliyordu bunda o mekanizma yok bütün olayı oydu telefonun olmamış.

O dediğin tuşla açılma 7110 du orjinal 8110 da yoktu diye biliyorum sadece Matrix filminde vardı
BeArİyide kızak orjinalinde tuşa basinca kendisi açiliyordu bunda o mekanizma yok bütün olayı oydu telefonun olmamış.O dediğin ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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tarlabasi 1 yıl
Üniversitelerde işletme gibi bölümlerde Nokia işlenmeli. Bir firma tavan yapmışken rezalet yönetim ile nasıl bu hale gelir? Bu hale gelmemek için nasıl önlemler alınmalı gibi? konular gençlerimize faydalı olacaktır.
Üniversitelerde işletme gibi bölümlerde Nokia işlenmeli. Bir firma tavan yapmışken rezalet yönetim ile nasıl bu hale gelir? Bu hale gelmemek için nasıl önlemle...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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hamza5806 3 ay
Fiyat inanilmaz pahali ya 700tl nedir
500e mis gibi blackberry torchlar var yapmayin gözünüzü seveyim
Ederi 300 hadi nostalji falan ayagina 400tl
Bu fiyata kimse almaz
Bu arada tusla acilma 8110un degil 7110un ozelligi
Matrixte adam tusa basmiyordu telefonun klavye koruyucusu kendi kendine çınk diye açılıyordu
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altinok 3 ay
Arkadaşlar bu telefonda Mobil Erişim noktası var mi. Yani hattimdaki interneti başka telefonlar ile paylaşabiliyor muyum?
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DH Misafiri 1 yıl
nokia 6 aldım 5 para etmez düzeltmeden yenisimi çıkmiş
KOMİK
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dreambox271980 1 yıl
metal kızak ve arka kapak yapmamışlar ayrıca tus takımıda olmamış efsaneden cok oyuncak telefona benzemıs nokıa 8110
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malifural 1 yıl
ööögk
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erkanberk 1 yıl
Telefon yapalım derken çikita MUZ yapmışlar.
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brshr 1 yıl
Öyle şak diye açılmıyorsa, Matrix telefonu demeyeceksin! Onun havası orada zaten.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Orjinal 8110 un karizmasının yanında bu klima kumandası gibi durmuş.
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aazeri11 1 yıl
watsup olsun alır kullanırım ben. Sıkıldım koca bi kiremite sağ cebimi tamamen ayırmaktan.
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ilkerk88 1 yıl
yandan tuşa basınca "şlakss" diye kapağı açılsa 600-700 liraya alınabilirdi.
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