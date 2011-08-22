Nokia, Anna'lı N8 için kamera güncellemesinin betasını yayınladı

Geçtiğimiz günlerde Symbian Anna güncellemesini kullanıcılara sunmaya başlayan Nokia, yazılım alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Finli iletişim devi, son olarak, N8'in başarılı olduğu özelliklerinden biri olan kamera performansını biraz daha öteye taşıyacak olan kamera güncellemesinin betasını yayınladı.
Nokia Beta Labs sitesinden yayınlanan güncelleme, N8'in kamera uygulamasına iki önemli iyileştirmeyi getiriyor. Bunlardan ilki kamera kontrollerine daha hızlı erişim imkanı sunan gelişmiş kullanıcı arayüzü. Bir diğeri ise 30 kare/saniye hızında video çekebilme ve kullanıcılar tarafından sürekli talep edilen devamlı otomatik netleme özelliği. Fakat, küçük bir sorundan dolayı güncelleme şu anda 25 kare/saniye hızını desteklerken; bu sorun muhtemelen kısa süre içerisinde giderilecektir.
Symbian Anna güncellemesi geçirmiş N8'lere yüklenebilen kamera güncellemesinin şimdilik beta olduğunu ve yazılımsal bazı hataları içerebileceğini belirtmekte fayda var.
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belle uçurmuş cihazı
xD XD Xd xxdd
Hocam iyi güzel diyosunda yani bir tek kamerası için 1 milyardan fazla vermek?
Gidersin paşalar gibi 569 TL'ye Huawei İdeos X5 alırsın üstüne birde dslr-like makine alırsın -ki fujifilm'in dslr-likelar mesela gittigidiyor semalarında 200-400 arasında bulunabiliyor- alırsın hiç olmazsa manuel çekmeyi öğrenirsin üstüne birde para cebinde kalır.
Bende bu duruma şaşıyorum yani geçenlerde gördüm de yani kurcaladım falan yani iyi kamerası güzelde sırf nokia'nın hatrınada o kadar para fazla verilmezkide.
Tabi verilmez ben zaten fiyatını hiç makul görmedim N8i alırkende merakımdan aldım iki ay sonrada sattım memnun olmadığımdan değil Android cihaz almak istiyordum piyasa hareketlensin diye bekledim ve sattım...
Yoksa kamera için o telefon çekilseydi ben çekerdim :) Şimdi Black kullanıyorum N8den kamerası daha kötü ama aratmıyor işimi görüyor önemli olan işletim sistemi ile mutlu olabilmek :)
Zaten N8 alan arkadaşlarda kamera+symbian için alıyorlar yani tek kamera için alan azdır :)
Güzel olmuş güncelleme. N8i kullanan biri olarak kamerası çok iyi gerçekten hele videosu stereo kayıt yaptığı için muhteşem...
N8in Kamerasındaki tek sorun parlama ama oda çok az rastladı bana...
N8in kamerasını kötüleyenler Nokia için otomatiğe bağlayan kesim..
tam ben yazacaktım hislerime tercüman oldunuz.
Arkadaşım troller kötüler falan demişsinde sen trollük yapmışsın n8 daha iyi diyip s2 ile karşılaştırarak..
her telefonun diğerine göre mutlaka bir "+"'sı vardır ve sg2 bir çok donanımıyla n8dan daha üstün olsa dahi foto/video kalitesi n8 kadar iyi değil
şimdi arkadaşın yazısında n8'in sg2den daha iyi olduğu hangi cümlede yazıyor?
adamın dediği 720p, 1080p(bildiğimiz çözünürlük) olması önemli değil, lens önemli.
Nokia n8 720p galaxy s2 1080p
Çözünürlüğe aldanmayın açın kendiniz bakın.
aynen bende de var video bile çekmiyor millet gülmekten yerlere yatıyor :D
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