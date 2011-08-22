Nokia, Anna'lı N8 için kamera güncellemesinin betasını yayınladı

Geçtiğimiz günlerde Symbian Anna güncellemesini kullanıcılara sunmaya başlayan Nokia, yazılım alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Finli iletişim devi, son olarak, N8'in başarılı olduğu özelliklerinden biri olan kamera performansını biraz daha öteye taşıyacak olan kamera güncellemesinin betasını yayınladı.

Nokia Beta Labs sitesinden yayınlanan güncelleme, N8'in kamera uygulamasına iki önemli iyileştirmeyi getiriyor. Bunlardan ilki kamera kontrollerine daha hızlı erişim imkanı sunan gelişmiş kullanıcı arayüzü. Bir diğeri ise 30 kare/saniye hızında video çekebilme ve kullanıcılar tarafından sürekli talep edilen devamlı otomatik netleme özelliği. Fakat, küçük bir sorundan dolayı güncelleme şu anda 25 kare/saniye hızını desteklerken; bu sorun muhtemelen kısa süre içerisinde giderilecektir.

Symbian Anna güncellemesi geçirmiş N8'lere yüklenebilen kamera güncellemesinin şimdilik beta olduğunu ve yazılımsal bazı hataları içerebileceğini belirtmekte fayda var.