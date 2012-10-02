Nokia, Belle FP2 güncellemesiyle PureView 808'e ve diğer modellere yeni özellikler kazandırdı

Nokia, Symbian işletim sistemini kullanan Nokia 808 PureView başta olmak üzere Nokia 700, 701 ve 603 gibi çeşitli modelleri için Belle FP2 güncellemesini yayınladı. Güncelleme her ne kadar birçok cihaza gelmiş olsa da, Nokia 808 PureView aldığı yeni özellikler bakımından aslan payına sahip olmayı başardı.





Güncelleme ile birlikte Nokia 808 PureView'in kamera ile ilgili işlevleri geliştirilirken, fotoğraf tarafında ise; beyaz denge ayarı, ISO değeri, dosya boyutu çözünürlük ve konum bilgileri görüntülenmeye başlamış durumda. İnternet bağlantısı olduğu süreçte kullanıcılar fotoğrafların konum bilgilerine Nokia Haritalar üzerinden rahatlıkla erişebilecek.





Cihaz yatay olarak kullanılırken kullanıcıların karşısına çıkan ızgara görünümünde de yeniliklere gidilirken, bu görünümde birden fazla fotoğraf seçilerek silinebilecek. Ayrıca yaratıcı moda eklenen yeni bir tuş sayesinde tüm ayarlar sıfırlanabiliyor. Cihazın ana ekranına eklenebilen galeri bileşeni kullanılarak açılan fotoğraflar üzerinde daha fazla işlem yapmaya imkan veriliyor. Söz konusu fotoğraflar üzerinde düzenlemeler yapma, fotoğrafı paylaşma ve yakınlaştırma işlemleri kamera tarafında yeni güncellemeler ile uygulanabilecek. Güncellemeyle birlikte Video Pro adlı bir uygulamanın da Nokia 808 PureView'e dahil edildiğini belirtmekte fayda var.





Nokia Belle FP2 güncellemesi ile Nokia 808 PureView'in kamera tarafındaki özellikleri gözle görülür bir şekilde güncellenmiş olsa da bu özellikler dışındaki yenilikler Nokia 700, 701 ve 603 modellerine de sunuldu. Kamera güncellemeleri dışında kalan diğer yenilikler daha iyi bir HTML5 desteği sunan bir internet tarayıcısı, daha hızlı bir klavye ve Nokia Car Mod(Nokia araç modu) özelliği olarak karşımıza çıkıyor.





Bugün itibariyle dünyanın çeşitli bölgelerinde yayınlanmaya başlanan güncelleme geldiğinde bildirim alanında görüntülenirken, bilgisayar üzerinden Nokia Suite sayesinde de ulaşılabiliyor.

http://conversations.nokia.com/2012/10/02/update-makes-the-nokia-808-pureview-even-better/