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Nokia, Belle FP2 güncellemesiyle PureView 808'e ve diğer modellere yeni özellikler kazandırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
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8
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia, Symbian işletim sistemini kullanan Nokia 808 PureView başta olmak üzere Nokia 700, 701 ve 603 gibi çeşitli modelleri için Belle FP2 güncellemesini yayınladı. Güncelleme her ne kadar birçok cihaza gelmiş olsa da, Nokia 808 PureView aldığı yeni özellikler bakımından aslan payına sahip olmayı başardı.

Güncelleme ile birlikte Nokia 808 PureView'in kamera ile ilgili işlevleri geliştirilirken, fotoğraf tarafında ise; beyaz denge ayarı, ISO değeri, dosya boyutu çözünürlük ve konum bilgileri görüntülenmeye başlamış durumda. İnternet bağlantısı olduğu süreçte kullanıcılar fotoğrafların konum bilgilerine Nokia Haritalar üzerinden rahatlıkla erişebilecek. 

Cihaz yatay olarak kullanılırken kullanıcıların karşısına çıkan ızgara görünümünde de yeniliklere gidilirken, bu görünümde birden fazla fotoğraf seçilerek silinebilecek. Ayrıca yaratıcı moda eklenen yeni bir tuş sayesinde tüm ayarlar sıfırlanabiliyor. Cihazın ana ekranına eklenebilen galeri bileşeni kullanılarak açılan fotoğraflar üzerinde daha fazla işlem yapmaya imkan veriliyor. Söz konusu fotoğraflar üzerinde düzenlemeler yapma, fotoğrafı paylaşma ve yakınlaştırma işlemleri kamera tarafında yeni güncellemeler ile uygulanabilecek. Güncellemeyle birlikte Video Pro adlı bir uygulamanın da Nokia 808 PureView'e dahil edildiğini belirtmekte fayda var.

Nokia Belle FP2 güncellemesi ile Nokia 808 PureView'in kamera tarafındaki özellikleri gözle görülür bir şekilde güncellenmiş olsa da bu özellikler dışındaki yenilikler Nokia 700, 701 ve 603 modellerine de sunuldu. Kamera güncellemeleri dışında kalan diğer yenilikler daha iyi bir HTML5 desteği sunan bir internet tarayıcısı, daha hızlı bir klavye ve Nokia Car Mod(Nokia araç modu) özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

Bugün itibariyle dünyanın çeşitli bölgelerinde yayınlanmaya başlanan güncelleme geldiğinde bildirim alanında görüntülenirken, bilgisayar üzerinden Nokia Suite sayesinde de ulaşılabiliyor. 

http://conversations.nokia.com/2012/10/02/update-makes-the-nokia-808-pureview-even-better/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Neyi hızlı ya Neyi hızlı bu klavyenin böyle bir saçmalık varmı acaba ben bu klavyeyi kullanamıyorum. Kafanıza göre hızlı yazmışsınızda bu işler kişiden kişiye göre deişir ayrıca alsayısal klavye bu fp2 güncellemesinden sonra gelen klavyeden kat kat daha hızlıdır kim ne derse desin. güncellemeden önceki sürüme geri dönmek istiyorum böyle birşey mümkünmü acaba simdiden teşekkürler
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bu yeni Nokia Belle Özellik Paketi 2 ile klavye değişti ve alsayısal tuş takımı açılmıyor. nokia 700 kullanıyorum ve çok zorlanıyorum tuşlar çok küçük çünki.nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim
1 Yanıt Yanıtla
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SERKAN BEY 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar bu yeni Nokia Belle Özellik Paketi 2 ile klavye değişti ve alsayısal tuş takımı açılmıyor. nokia 700 kullanıyorum ve çok zorlanıyorum tuşlar çok küçük çünki.nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim

Ayarlar-Telefon-Dil-Yazma Dili-Türkçe sonrada Qwerty veya telefon tuş takımı seçeceksiniz bu kadar
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DH Misafiri 7 yıl
şu an bu güncellemenin en büyük eksikliği galeride resimleri işaretlemeden teker teker göndermek zounda kalmak. işaretleyip gönderme dosya yöneticisinden oluyor malesef. en büyük eksiklik bu bence. bazen yeni yaptıkları klavye beni uyuz ediyor ama bazen de tuşlara basmadan sadece metin tahmini bölümüyle bile yazıyorum :) galeriden resimlerin özelliklerine bakmak çok çok iyi oldu fp1 de yoktu haftalarca fp2 yi dört gözle bekledim. kısacası telefon çok iyiydi daha da iyi oldu!
808 Pureview!
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DH Misafiri 7 yıl
Carla adlı güncelleme paketi gelmeyecek.
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eP_362 7 yıl
Başlık F2 değil, FP2 olacak.
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napolyon94 7 yıl
Carla ne zaman gelicek acep
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