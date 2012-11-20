Nokia "Geri döndü!" Lumia 920 video inceleme

Nokia "Geri Döndü!" Uzun bir sessizlik dönemi ardından Windows Phone 8 ile uluslararası arenada tekrar üst seviye akıllı telefonlarıyla yer alan Nokia, yenilikçi Lumia 920'si ile en iyisini sunmayı hedefliyor. Bakalım firma bu hedefine ne kadar yaklaşmış?

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