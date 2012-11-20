Nokia "Geri döndü!" Lumia 920 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Selam, ben bu telefonu alıcaktım ama burdaki yorumları görünce korkmaya başladım 1-2 kişi olsa neyse dicem hepsi şikayetci mesut abi sence napmaliyim başka telefonlaramı yönelsem yoksa bu telefonda iyimi verdiğimiz paraya değermi lütfen cevap verin acil...
|allah belasını versin nokianın
youtube.com/...
|Oyun Severlerin İçin Çok Kısıtlı Bir Makina :)
Android Forever!
|Biraz kaba olmuş bunu biraz satarlar sonra daha zarif olanını çıkarırlar yıl 2013 bence bu tasarım pek olmamış özelliklerine laf yok performansı ve kalitesi iyi ama bu kalıpta bir telefon pek olmamış.
|Ben hala samsung monte :D
|android hepsinden 1 adim önde kardes flash mobillere kapatlyor kapatldgi gbi android html5 ile hemen kullaniclarini video ile bulustruyor windows a gecmeyi hc dusunmem su eksikleriyle nokia ile hic dusunmem ben windowsun nokia ile anlastgni 2 sene önce duydum buyuk bi gelismeydi
| bunu alana kadar Nexus 4 alır adam. Ki videoların drop testleri olsun, uygulama olsun, kullanımlık açısı olsun, kısaca kaliteyi kapsayan tek birşey var.bu adam bu fiyatı koyuyosa sadece ismi için koymuyor eminim artık.
Kim ne derse desin Apple bu işte dünya lideri. Dahada iyisini tanımam.Ucuz etin yahnisi hesabı bence her sektörde olduğu gibi.
DH Misafiriheadcoach Hep söylüyorum nokia android olmalıydı.Kesinlikle Samsundan daha başarılı olurdu.Nostaljik symbian görünümlü arayüzler felan.Kamera,maps.Süper olurduadroid mi olmalıyıdı ? ram ne kadar olacaktı 4 gb mi? piyasada zaten 4 bin çeşit android yazılımı var, ayağa düşmüş, canı çıkmış, market virüs spam kaynıyor. hala android diyorsunuz. adobe androi de flash desteğini kaldırıyor, samsung da phone 8 çıkarma hazırlığında. neden acabaaa?
yine saçmalamışsın şu saçma yorumları atarken kendi nickinizle atsanıza Dh misafir ile atıyorsunuz
headcoach
adroid mi olmalıyıdı ? ram ne kadar olacaktı 4 gb mi? piyasada zaten 4 bin çeşit android yazılımı var, ayağa düşmüş, canı çıkmış, market virüs spam kaynıyor. hala android diyorsunuz. adobe androi de flash desteğini kaldırıyor, samsung da phone 8 çıkarma hazırlığında. neden acabaaa?
|sizler harikasınız... adamsınız... bu kadar bilgiyi, bu telefonu henüz edinmeden bana sunduğunuz için teşekkür ederim, sayenizde en ufak bir tereddüt yaşamadan Nokia Lumia 920'mi alıp kullanıcam...
|ben de lumia 920 almayı düsünüyorum öncelikle merak ettigim usb otg kablosuyla kullanan varmı? otg ye harici wireless adaptör (Tp-Link TL-WN7200ND 150Mbps 5dBi Antenli Yüksek Kazançlı Kablosuz USB Adaptör)gibi bir adaptr taksak calısırmı deneyen arkadaş varmı? varsa yorumlarını bekliyorum.
DH Misafiri
hayır usb otg yazılımsal olarak desteği yok diğer yanda donanımsal desteğinin olup olamdığı bilinmiyor.
|kamerası çok iyi kalitede.ama Windows phone 8 olmasa daha iyi olurdu
İnceleme için elinize sağlık. Gayet yerine bir inceleme olmuş.
Benim şahsi kanaatim türünün ilki olan bu telefonu biraz daha geliştirilmesi yönünde. İlerdeki modelleri eminim çok daha kullanışlı ve iyi olacaktır.
Benim en çok dikkatimi çeken şey o alttaki tuşlardan en sağdaki olan arama tuşunun işlevsizliği oldu. Mesut Çevik'in dediği gibi uygulamaya göre kendini değiştiren bir fonksiyonu olsa ve her uygulamada o uygulamanın arama özelliğini aktif etse muhteşem bir özellik olacak olan bu tuşun sadece bir arama motoruna yönelmesi cidden çok çok saçma. İlerde bir güncelleme ile düzeltilir mi bilmiyorum ama bence kesinlikle değiştirilmesi gereken bir şey.
Bir diğer değişmesi gereken şey de yine videoda değinildiği üzere birini aramak için karşılaşılan zorluklar. İnsanlar uzun zamandır tek tuşa basınca aramaya alıştı telefon görüşmesi yapmak için. Bu işlemi bu kadar zorlaştırmak ve geciktirmek ciddi bir hata bence. Telefonun telefon özelliği olabildiğince zor kullanılıyor resmen.
Videolarımızın Youtube'da olması Donanimhaber.com'a zarar verir. Bu videolar için çok emek harcıyoruz, elbette izleyenlere reklam gösterebileceğimiz bir ortam olmalı ki reklam verenlerin ilgisini çekip bir şekilde gelir elde edelim.
videolar Youtube'da olursa sadece youtube kazanır bir süre sonra da Donanimhaber.com diye bir site kalmaz :)