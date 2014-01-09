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Nokia Lumia 1520 "En İyi Windows Phone" video ön inceleme

5 yıl
18,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın henüz ülkemizde kullanıma sunulmayan yeni nesil süper telefonu Lumia 1520'yi, Las Vegas'taki CES 2014 Fuarı'nda test ettik. Güçlü donanımı ve iddialı özellikleriyle öne çıkan Lumia 1520 mercek altında.
 

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DreamSs 5 yıl en beğenilen
Erdi'nin her haber videosunda ürünleri gösterirken gülümsemesini küçükken bakkala girdiğimde çikolataları görünceki halime benzetiyorum:) Adam cennete düştü vallahi bıraksalar dönerken uçağı telefonla doldurur gelir :)) İşini severek yapmak böyle olsa gerek. Maşallah maşallahh
Erdi'nin her haber videosunda ürünleri gösterirken gülümsemesini küçükken bakkala girdiğimde çikolataları görünceki halime benzetiyorum:) Adam cennete düştü val...
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fukox 5 yıl
Kim ne derse desin, Windows Phone ne Android ne de Ios gibi değil şuanda. Hala yerine oturmamış taşlar var.
1 Yanıt Yanıtla +25
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Hi Guy 5 yıl
Nokia çok sağlam bir telefon çıkarmış gerçekten helal olsun


2.22'de arkadan vantilatör geçiyor e okadar üst seviye telefon var orda


Edit:ana sayfada lumia 1020 yazıyor @fx57
Nokia çok sağlam bir telefon çıkarmış gerçekten helal olsun2.22'de arkadan vantilatör geçiyor e okadar üst seviye telefon var orda
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Elsa 5 yıl fx57
Telefonu çok sevdiniz galiba 2 aydır incelenmiyor
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tabutt 5 yıl
detaylı inceleme ne zaman çıkacak yaaaaaaaaa erdiiiiiiiiiiiiiiiii
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cihaz uçuyo harbiden oyun baya akıcı
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Gladiotürk 5 yıl
Harika bir telefon olmuş gerçekten
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kpln04 5 yıl
hadi yine iyisiniz sony kesin olarak wp tel üretecekmiş artık kalite nedir görürsünüz
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Nokia Specialist 5 yıl kpln04
kpln04
hadi yine iyisiniz sony kesin olarak wp tel üretecekmiş artık kalite nedir görürsünüz

Sizin gibilerin ağzına kürekle vurmak lazım

Kalite olarak Nokia = HTC = Sony başka açıklaması yok
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Utku 5 yıl kpln04
kpln04
hadi yine iyisiniz sony kesin olarak wp tel üretecekmiş artık kalite nedir görürsünüz

Nokia'nin izinden giderse goruruz tabii.

Her seye laf edebilirsiniz de, su sektorde Nokia'nin kalitesine laf etmek kisisel begeni falan degil, terbiyesizliktir.
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eozenir 5 yıl
izlerken videou androidin çöküşünü izledim sanki. samsung ben ağlıyorum öldürün beni diyor resmen ya.
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alperen_69 5 yıl
Boyut bana kalırsa bir telefon için çok büyük , boyutu geçersek bu telefonun en büyük eksiği yinr arka kısımda konumlandırılmış olan hopalör olacak
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TearsForFears 5 yıl
Fazla büyük ve ağır görünüyor.Gerçi bunu alan boyutuyla kabul ederek alacaktır.Performans olarak rakibi yok ve bataryasıda rakipsiz çok iyi pil ömrü sunuyor.2 metre adamım ama 6 inç fazla büyük geleceğini düşünüyorum.Tabi belli olmaz ben telefonları fiyat/performans olarak değerlendiririm.Ülkemize hangisi uygun gelirse onu alırım fakat ilk tercihim Htc olacaktır.
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Paul Klee 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bende böyle durur bu ellerim küçük zaten
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doctor5945 5 yıl
microsoft 1520 ile aynı özellikte 4,5' telefonda üretecek 2014 te bu cihaz hibrit cihaz zaten bu yıl asgari 10 model daha gelir wp8 li.
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alp0007 5 yıl
Arkadaşlar TARİHİ BİR YAZI YAZIYORUM
'Gelecekte android olmayacak' demedi demeyin.
Ben bu yazımı referans gösterip, 'dediydim' diyeceğim.
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high speed dirt 5 yıl
iyi de ne zaman gelecek,
başka bir konusu daha var orda da ayladır yazıp yazıp duruyoruz ama daha ortada telefon yok.
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hdfxf 5 yıl
Ah bide uygulama desteği fazla olsa tadından yenmez
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