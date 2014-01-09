Nokia Lumia 1520 "En İyi Windows Phone" video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Telefonu çok sevdiniz galiba 2 aydır incelenmiyor
|detaylı inceleme ne zaman çıkacak yaaaaaaaaa erdiiiiiiiiiiiiiiiii
|cihaz uçuyo harbiden oyun baya akıcı
|Harika bir telefon olmuş gerçekten
|hadi yine iyisiniz sony kesin olarak wp tel üretecekmiş artık kalite nedir görürsünüz
kpln04
Sizin gibilerin ağzına kürekle vurmak lazım
Kalite olarak Nokia = HTC = Sony başka açıklaması yok
kpln04
Nokia'nin izinden giderse goruruz tabii.
Her seye laf edebilirsiniz de, su sektorde Nokia'nin kalitesine laf etmek kisisel begeni falan degil, terbiyesizliktir.
|izlerken videou androidin çöküşünü izledim sanki. samsung ben ağlıyorum öldürün beni diyor resmen ya.
|Boyut bana kalırsa bir telefon için çok büyük , boyutu geçersek bu telefonun en büyük eksiği yinr arka kısımda konumlandırılmış olan hopalör olacak
|Fazla büyük ve ağır görünüyor.Gerçi bunu alan boyutuyla kabul ederek alacaktır.Performans olarak rakibi yok ve bataryasıda rakipsiz çok iyi pil ömrü sunuyor.2 metre adamım ama 6 inç fazla büyük geleceğini düşünüyorum.Tabi belli olmaz ben telefonları fiyat/performans olarak değerlendiririm.Ülkemize hangisi uygun gelirse onu alırım fakat ilk tercihim Htc olacaktır.
|microsoft 1520 ile aynı özellikte 4,5' telefonda üretecek 2014 te bu cihaz hibrit cihaz zaten bu yıl asgari 10 model daha gelir wp8 li.
|Arkadaşlar TARİHİ BİR YAZI YAZIYORUM
'Gelecekte android olmayacak' demedi demeyin.
Ben bu yazımı referans gösterip, 'dediydim' diyeceğim.
| iyi de ne zaman gelecek,
başka bir konusu daha var orda da ayladır yazıp yazıp duruyoruz ama daha ortada telefon yok.
|Ah bide uygulama desteği fazla olsa tadından yenmez
2.22'de arkadan vantilatör geçiyor e okadar üst seviye telefon var orda
Edit:ana sayfada lumia 1020 yazıyor @fx57