Nokia Lumia 620 "Fiyat / Performans Şampiyonu" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Windows Phone 8'in çıkışıyla birlikte şahlanan Nokia, sadece üst düzey telefonlar kategorisinde kalmayıp Windows Phone 8'i büyük kitlelere ulaştıracak olan orta ve orta alt düzey telefonlar konusunda da başarılı çalışmalara imza attı. 800TL altı fiyat kategorisinde sahip olduğu özelliklerle fark yaratan Nokia Lumia 620, bakalım kullanıcısına neler sunuyor.
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Ömürlerinde WP kullanmadığı milyon kilometre öteden belli olanlar Lumia 620 ile çöp tenekesini kıyaslıyor, karşılaştırıyor.
Lumia 620 bu fiyat aralığının ve orta segment akıllı telefonların en iyisidir.
Neredeyse hiç bir zaman Windows masaüstümde duvar kağıdı kullanmadım. Şu an da Windows 7 masaüstümde siyah arka planda sadece simgeler duruyor. Ne widget var ne bir şey. Isınabilir miyim belki diye çok denedim, Andoid tarzı widget uygulamaları kurdum PC'ye ama her seferinde geri sildim. Nedense o widgetlar kafamı ütülüyor. Kendimi sanki dağınık bir odaya girmiş gibi hissediyorum. Live Tile bu hissi vermiyor bana. Sanıyorum 3d efektler, parlayan şeyler gibi süsler beni bayıyor. Geçen Android'le ilgili bir videoya bakıyordum, masaüstü ekranı bildiğin akvaryum. Balıklar geçiyor arada. Ben ona 10 dakika bakar silerim yahu. Windows Phone'un kilit ekranına yapılabilen özellştirmeler yetiyor da artıyor benim için. Masaüstü kısmında düz sade kareler olması gayet hoş. Live Tileler adamı baymadan interaktif olabiliyor bunu iyi tutturmuşlar.
Adamına göre bu işler değişir, bunu vurgulamak için bahsediyorum bunlardan.
Ben bu telefonu kısa bir süredir kullanıyorum, almadan önce de ne aldığımı biliyordum, sürpriz yaşamadım. Videolar izledim makaleler okudum, Android de düşündüm hatta bahsedilen S3 mini ile bu arasında karar vererek bunu aldım. Niye aldığımı yazayım merak eden okur. (Windows Phone kategorisindeki Lumia 620 başlığına artılarını eksilerini uzun uzun bir mesajda yazdım, burada sadece "neden aldım" sorusunu cevaplandırıyorum o yüzden eksilerini görmezden geliyormuşum gibi görünebilir, ama olay öyle değil)
- Windows 7'yi klasik temayla (Chromu da çok sade, tek renk opak düz yüzeyli bir temayla) kullanan birisi olarak bilgisayar ortamlarında janjanlı süslü şeyleri pek sevmem. ios ve Android'in "eye candy"sinden üç günde bıkacağımı adım gibi biliyorum. En önemli şey hız. Windows Phone'un sadece işletim sistemi değil, uygulamaların kullandığı genel şablon da hem sade ve hızlı hem de çabuk dolaşmak için dizayn edilmiş. Bir swipe ile yan menülere bakıyorum mesela.
- Windows Phone'a özel yazılmış uygulamaları daha şık buldum daha profesyonel görünüyor. Sade renkler düz yüzeyler, kolay navigasyon yeter bana
- Windows 8 PC/tablet/telefon kod tabanı olarak birbiriyle gayet uyumlu yapma çabaları var. MS Metro konusunda kararlı görünüyor. Windows 8'e geçmeyi düşünüyorum ve telefonda da benzer bir işletim sistemi olması cazip geldi bana. Windows 8 ve gelecekteki Windows sürümleriyle Metro giderek yaygınlaşırsa bunun Windows telefonlara da faydası olacak.
- Arkasında MS olduğu için, insanların bu işletim sistemine ilgili olduğunu gördüğüm için, MS'un kararlı olduğunu gördüğüm ("gördüğüm" derken bir ton şey okudum onu kastediyorum) için zaman alacak olsa da storeun dolacağını düşünüyorum. BlackBerry'e böyle güvenemezdim mesela. Onlar da atılım yapıyorlar ama MS olayı ayrı.
- Developer değilim teknik yorum yapamam ama WP8'in stabilitesi çok övülüyor. Bu da önemli benim için. O kadar şey okudum herkes WP8'in rakiplerine göre çok daha stabil olduğunu söylüyor. (İki haftadır kullanıyorum bir kere daha bir çöküntüye rastlamadım, öyle diyeyim. )
- Ayrıca WP8'in en hızlı olanları olduğundan bahsediliyor.
- WP8 telefonlar işletim sistemi güncellemesi alabilecekler. WP7 gibi olmayacak.
Biraz yukarıda yazılan S3 mini karşılaştırmasına bakarak yazayım:
- Java'yı PC'ye asla yüklemem. Ne kadar "harika" bir program olursa olsun Java isteyen programı kurmam, alternatifine bakarım. Javanın yavaşlığına aşırı kıl oluyorum. Ayrıca güvenlik açığı cenneti mübarek. Daha geçen haftalarda tarayıcıda Javayı engelleyin diye alarm veriyordu bütün tarayıcı üreticileri. Javanın olmaması artı bence.
- Android uygulamalarının Javayla yazıldığını biliyorum ama performansa etkisininden tam emin değilim. Yalnız şöyle diyeyim, izlediğim mini incelemelerinde hep farkedilebilir bir lag gördüm, o lag 620de yok. (Siz farkemiyor/umursamıyor olabilirsiniz, benim bakış açım bu)
- 16 gram ağır olması farketmez bence. 620'nin ekran boyutu da tam ideal benim elim için. Tek elle kullanan biriyim genelde. Zaten S3 mini alsam Android WP8 kadar tek elle kullanması kolay bir işletim sistemi değil.
- Bluetooth versiyonu önemsiz benim için kullanırsam ayda yılda bir kullanırım.
- TV izlemediğim gibi aynı sebeplerden radyo da dinlemiyorum.
- Ram olayı ve Sar değeri konusunda mini gerçekten iyi ama yine de fikrimi değiştirmez bunlar.
- 620'de de internet paylaşımı diye bişey var.
Bu arada şunu da söyleyeyim Storeda hiç bir şey yok da değil. Evet uygulama az ama ben ihtiyacımı karşılaşayan bir çok uygulama buldum kullanıyorum. Çok okuyan birisi olarak bir sürü güzel aggregator uygulaması buldum (mesela Zite, News360) Ya da film/dizi inceleme ve haberleri ile ilgili profesyonel uygulamalar. Oyun konusu çok doğru az oyun var olanların hemen hemen hepsi dandik gayet ama ben oyun oynarsam PC'de oynarım, telefon ekranında oyun oynamak boynumu sakatlayıp başımı şişiriyor, hem de yaş ilerledikçe zaten oyunlarla aram iyice soğudu. Ancak çok beğendiğim şeyleri arada sırada PC'de oynuyorum. Mobil oyunlar hala PC oyunlarına göre epey uyduruk zaten.
Bunlar kişisel görüşlerim, bunlar "doğrudur" demiyorum asla. Eğer siz de telefonu benim gibi kullanıyorsanız ve uygulama azlığını göze alıyorsanız (WP8 daha çok yeni) bu telefonu tavsiye ederim.
telefonu beğenmemenizi anlayışla karşılıyorum ancak bu kadar kötülemenin de alemi yok. 2 yıl android kullandım ve wp8 e geçtiğim için pişman değilim[>:]
market konusunda ben biraz farklı düşünüyorum arayıp bulamadığım bir uygulama tipi olmadı. bana yetiyor marketi yani
ayrıca video inceleme için "nokiacı" olmuş demişsiniz ama siz de bu matıkla "s3 minici" siniz yorumlarınıza bakılırsa
son olarak market vs. kötü olabilir de bunun nokiayla alakası ne? yazılımı windows yapıyor ve telefon taş gibi