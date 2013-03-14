Nokia Lumia 620 "Fiyat / Performans Şampiyonu" video inceleme

Windows Phone 8'in çıkışıyla birlikte şahlanan Nokia, sadece üst düzey telefonlar kategorisinde kalmayıp Windows Phone 8'i büyük kitlelere ulaştıracak olan orta ve orta alt düzey telefonlar konusunda da başarılı çalışmalara imza attı. 800TL altı fiyat kategorisinde sahip olduğu özelliklerle fark yaratan Nokia Lumia 620, bakalım kullanıcısına neler sunuyor.

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