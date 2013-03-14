Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Nokia Lumia 620 "Fiyat / Performans Şampiyonu" video inceleme

6 yıl
45,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone 8'in çıkışıyla birlikte şahlanan Nokia, sadece üst düzey telefonlar kategorisinde kalmayıp Windows Phone 8'i büyük kitlelere ulaştıracak olan orta ve orta alt düzey telefonlar konusunda da başarılı çalışmalara imza attı. 800TL altı fiyat kategorisinde sahip olduğu özelliklerle fark yaratan Nokia Lumia 620, bakalım kullanıcısına neler sunuyor.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jurgen Klopp 6 yıl en beğenilen
+ şunuda eklemek istiyorum.

Ömürlerinde WP kullanmadığı milyon kilometre öteden belli olanlar Lumia 620 ile çöp tenekesini kıyaslıyor, karşılaştırıyor.


Lumia 620 bu fiyat aralığının ve orta segment akıllı telefonların en iyisidir.
+ şunuda eklemek istiyorum.Ömürlerinde WP kullanmadığı milyon kilometre öteden belli olanlar Lumia 620 ile çöp tenekesini kıyaslıyor, karşılaştırıyor...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mindtrick 6 yıl
Windows Phone'da kişiselleştirme yok diyenleri anlamıyorum. Live Tile özelliğinin bütün olayı kişiselleştirme değil mi? Gmail'i koyuyorum oraya, kutusunu da büyütüyorum yeni mail geldiğinde hem uyarıyor hem de gelen mailin içeriğini görebiliyorum. Spam mail ise görüyorum oradan, sallamıyorum işime bakıyorum mesela. Benim için kişiselleştirme budur, o ana ekranda arka plan resmi olması hiç önemli değil.

Neredeyse hiç bir zaman Windows masaüstümde duvar kağıdı kullanmadım. Şu an da Windows 7 masaüstümde siyah arka planda sadece simgeler duruyor. Ne widget var ne bir şey. Isınabilir miyim belki diye çok denedim, Andoid tarzı widget uygulamaları kurdum PC'ye ama her seferinde geri sildim. Nedense o widgetlar kafamı ütülüyor. Kendimi sanki dağınık bir odaya girmiş gibi hissediyorum. Live Tile bu hissi vermiyor bana. Sanıyorum 3d efektler, parlayan şeyler gibi süsler beni bayıyor. Geçen Android'le ilgili bir videoya bakıyordum, masaüstü ekranı bildiğin akvaryum. Balıklar geçiyor arada. Ben ona 10 dakika bakar silerim yahu. Windows Phone'un kilit ekranına yapılabilen özellştirmeler yetiyor da artıyor benim için. Masaüstü kısmında düz sade kareler olması gayet hoş. Live Tileler adamı baymadan interaktif olabiliyor bunu iyi tutturmuşlar.

Adamına göre bu işler değişir, bunu vurgulamak için bahsediyorum bunlardan.

Ben bu telefonu kısa bir süredir kullanıyorum, almadan önce de ne aldığımı biliyordum, sürpriz yaşamadım. Videolar izledim makaleler okudum, Android de düşündüm hatta bahsedilen S3 mini ile bu arasında karar vererek bunu aldım. Niye aldığımı yazayım merak eden okur. (Windows Phone kategorisindeki Lumia 620 başlığına artılarını eksilerini uzun uzun bir mesajda yazdım, burada sadece "neden aldım" sorusunu cevaplandırıyorum o yüzden eksilerini görmezden geliyormuşum gibi görünebilir, ama olay öyle değil)

- Windows 7'yi klasik temayla (Chromu da çok sade, tek renk opak düz yüzeyli bir temayla) kullanan birisi olarak bilgisayar ortamlarında janjanlı süslü şeyleri pek sevmem. ios ve Android'in "eye candy"sinden üç günde bıkacağımı adım gibi biliyorum. En önemli şey hız. Windows Phone'un sadece işletim sistemi değil, uygulamaların kullandığı genel şablon da hem sade ve hızlı hem de çabuk dolaşmak için dizayn edilmiş. Bir swipe ile yan menülere bakıyorum mesela.

- Windows Phone'a özel yazılmış uygulamaları daha şık buldum daha profesyonel görünüyor. Sade renkler düz yüzeyler, kolay navigasyon yeter bana

- Windows 8 PC/tablet/telefon kod tabanı olarak birbiriyle gayet uyumlu yapma çabaları var. MS Metro konusunda kararlı görünüyor. Windows 8'e geçmeyi düşünüyorum ve telefonda da benzer bir işletim sistemi olması cazip geldi bana. Windows 8 ve gelecekteki Windows sürümleriyle Metro giderek yaygınlaşırsa bunun Windows telefonlara da faydası olacak.

- Arkasında MS olduğu için, insanların bu işletim sistemine ilgili olduğunu gördüğüm için, MS'un kararlı olduğunu gördüğüm ("gördüğüm" derken bir ton şey okudum onu kastediyorum) için zaman alacak olsa da storeun dolacağını düşünüyorum. BlackBerry'e böyle güvenemezdim mesela. Onlar da atılım yapıyorlar ama MS olayı ayrı.

- Developer değilim teknik yorum yapamam ama WP8'in stabilitesi çok övülüyor. Bu da önemli benim için. O kadar şey okudum herkes WP8'in rakiplerine göre çok daha stabil olduğunu söylüyor. (İki haftadır kullanıyorum bir kere daha bir çöküntüye rastlamadım, öyle diyeyim. )

- Ayrıca WP8'in en hızlı olanları olduğundan bahsediliyor.

- WP8 telefonlar işletim sistemi güncellemesi alabilecekler. WP7 gibi olmayacak.

Biraz yukarıda yazılan S3 mini karşılaştırmasına bakarak yazayım:

- Java'yı PC'ye asla yüklemem. Ne kadar "harika" bir program olursa olsun Java isteyen programı kurmam, alternatifine bakarım. Javanın yavaşlığına aşırı kıl oluyorum. Ayrıca güvenlik açığı cenneti mübarek. Daha geçen haftalarda tarayıcıda Javayı engelleyin diye alarm veriyordu bütün tarayıcı üreticileri. Javanın olmaması artı bence.

- Android uygulamalarının Javayla yazıldığını biliyorum ama performansa etkisininden tam emin değilim. Yalnız şöyle diyeyim, izlediğim mini incelemelerinde hep farkedilebilir bir lag gördüm, o lag 620de yok. (Siz farkemiyor/umursamıyor olabilirsiniz, benim bakış açım bu)

- 16 gram ağır olması farketmez bence. 620'nin ekran boyutu da tam ideal benim elim için. Tek elle kullanan biriyim genelde. Zaten S3 mini alsam Android WP8 kadar tek elle kullanması kolay bir işletim sistemi değil.

- Bluetooth versiyonu önemsiz benim için kullanırsam ayda yılda bir kullanırım.

- TV izlemediğim gibi aynı sebeplerden radyo da dinlemiyorum.

- Ram olayı ve Sar değeri konusunda mini gerçekten iyi ama yine de fikrimi değiştirmez bunlar.

- 620'de de internet paylaşımı diye bişey var.


Bu arada şunu da söyleyeyim Storeda hiç bir şey yok da değil. Evet uygulama az ama ben ihtiyacımı karşılaşayan bir çok uygulama buldum kullanıyorum. Çok okuyan birisi olarak bir sürü güzel aggregator uygulaması buldum (mesela Zite, News360) Ya da film/dizi inceleme ve haberleri ile ilgili profesyonel uygulamalar. Oyun konusu çok doğru az oyun var olanların hemen hemen hepsi dandik gayet ama ben oyun oynarsam PC'de oynarım, telefon ekranında oyun oynamak boynumu sakatlayıp başımı şişiriyor, hem de yaş ilerledikçe zaten oyunlarla aram iyice soğudu. Ancak çok beğendiğim şeyleri arada sırada PC'de oynuyorum. Mobil oyunlar hala PC oyunlarına göre epey uyduruk zaten.

Bunlar kişisel görüşlerim, bunlar "doğrudur" demiyorum asla. Eğer siz de telefonu benim gibi kullanıyorsanız ve uygulama azlığını göze alıyorsanız (WP8 daha çok yeni) bu telefonu tavsiye ederim.






Windows Phone'da kişiselleştirme yok diyenleri anlamıyorum. Live Tile özelliğinin bütün olayı kişiselleştirme değil mi? Gmail'i koyuyorum oraya, kutusunu da bü...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serpico,,, 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

darkaura
bencede s3 mini her acidan daha iyi bir fiyat performas secenegi. listeye ekliyebilceklerim: aslinda en buyuk fark market. markette her aranan bulunmadikdan sonra telefonun kamerali telefonlukda cok ote bir yani kaliyor. diger farklar daha buyuk ekrana ragmen daha hafif, daha ince. amoled ekrani cok guzel. ve android 4.1 jellybean ile gercekden cok akici. s3 kullaniyormus hissi veriyor. samsung maliyeti dusururken gereksiz kisintilara gitmemis. cok dengeli bir telefon yapmis.

Evet market te çok önemli. Microsoft 100.000 li bir sayıdan bahsediyor ama gördük WP marketini de.

Yukarıdaki telefona çok iyi fiyat performans diyorlar. Evet fiyat performansı fena değil. Ama gel gelelim telefonu eline al, 3 gün sonra
sıkılıyorsun. Market beş para etmez, duvar kağıdı bile yok. Oyun dersen yukarıda gördük oyunlarını. Yemin ediyorum kahkaha attım..

Tamam. Play, market açısında daha güvensiz. Kabul ediyorum. Fakat bakın ki uygulama sayısına oranla, en çok talep neredeyse virüs yapanlar da o platformu hedef alıyorlar.

Siz sadece Google Play'den uygulama yükler ve bilinmedik salak salak uygulamaları yüklemez ve istediği izinlere falan da dikkat ederseniz bir şey olacağını sanmıyorum.
Ama yeni çıkan, ne idiğü belirsiz uygulamaya zart diye atlarsanız tabi virüs de gelir her bir şey de gelir yani.

Yukarıdaki + lar - ler listemin S3 Mini tarafına:

- Market 10 kat daha iyi

Maddesini de ekliyorum.

telefonu beğenmemenizi anlayışla karşılıyorum ancak bu kadar kötülemenin de alemi yok. 2 yıl android kullandım ve wp8 e geçtiğim için pişman değilim[>:]

market konusunda ben biraz farklı düşünüyorum arayıp bulamadığım bir uygulama tipi olmadı. bana yetiyor marketi yani

ayrıca video inceleme için "nokiacı" olmuş demişsiniz ama siz de bu matıkla "s3 minici" siniz yorumlarınıza bakılırsa


son olarak market vs. kötü olabilir de bunun nokiayla alakası ne? yazılımı windows yapıyor ve telefon taş gibi
OverClocK1ngdarkaurabencede s3 mini her acidan daha iyi bir fiyat performas secenegi. listeye ekliyebilceklerim: a...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Jurgen Klopp 5 yıl
Gmd'ymiş.. Hı hı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jurgen Klopp 5 yıl
Hâlâ fiyat/performans kralı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurtar72 5 yıl
İstediğimiz bir resmi duvar kağıdı olarak ayarlayamamak kötü olmuş. İşletim düzeni olmayan telefonlarda bile olan çok basit bir uygulama ama buna karşın; ücretsiz, sınırsız ve sorunsuz bir GPS, dev ve ücretsiz bir müzik arşivi ve hızlı bir işletim düzeni bile bu pahalılıkta 600TL. verilerek alınabilecek en iyi telefon bence. Androidde GPS ve Müzik için attığım taklalar ile olimpiyatlarda herhalde altın madalya kazanırdım o çok övülen Androidde bellek doldukça en ileri modeli dahi alsanız şişmeler, kasmalar son perdede de, donup kalmalar ile saç, baş yolduruyor. WP kanımca, beni Android kadar sinir edemez galiba. Hem Win8'li bilgisayarıma da telefondaki interneti aktararak kardeşimle olan VINN'ı paylaşamama sorunumda ortadan kalkmış olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legend. 5 yıl
Yazik verilen paraya. 5 para etmez. Gidin android alin bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bende aldım lumıa 620 ama ailem kurumu istıyr o nedır yardımcı olbilir misiniz...???????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Abi anlatım dediğin budur.... youtube a yazıyorum. dışını gösteriyor yok orası yok burası şöyle. Süper bir video olmuş Allah razı olsun :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umurtarcan 5 yıl
almayı düşünüyorum. market geniş olsa ne olcak neler indirik kuracaksın ki ne kadar geniş olabilir geniş olsa ne olcak google play geniş ne oluyor ? oyun oynamak için bilgisayarı kullanıyorum :)) android kullanıyorum ama wp geçicem daha oturaklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindfire 5 yıl
Nokia bitti derken biraz ayaklanmaya başlamış, ama atı alan üsküdarı geçti Nokia nın yetişmesi zor gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
MERHABALAR BU YAZIYI KENDİ TELEFONUM 820 LUMİADAN YAPIYORUM. 620 İLE ARASINDA PEK FARKI YOK. FARKLARI RAM VE KAMERA. TABİ BİRAZDA BOYUTLARI. UST DUZEY TELEFON ALAMAYACAK KİŞİLER İÇİN İDEAL BENCE. BEN 920 ALMAYI DÜŞÜNÜYORDUM ANCAK AVEA SAĞOLSUN TAAHHÜTLÜ KAMPANYA YAPMADI. 820 ALDIM. AMA İYİ Kİ ALMIŞIM. S3 DE ALMAYI DÜŞÜNDÜM ANCAK O ANDA ORADA O CİHAZ YOKTU. NASİP İŞTE. BENİM Bİ ARKADAŞIM İPHONE 4S KULLANICISI BENDEN ONCE VARDI O TEL ONDA BEN 820 ALDIM GÖRÜNCE BUNU KISKANDIĞINI FARKETTİM. TELEFON ADETA AJAN GİBİ HERŞEYİ GİZLİ VE KENDİSİNE ULAŞILMIYOR. BU DA BENİM EN SEVMEDİĞİM YANI. O SEBEPLE ONDAN VAZGEÇTİM. HOŞ İPHONE 5 DE BEKLEDİĞİM GİBİ ÇIKMADI BİRDE NAVİGASYON KRİZİ VAR TABİ. NEYSE GEÇENLERDE Bİ ARKADAŞI GORDUM S3 ALMIŞ. HAYIRLI OLSUN FALAN DEDİM BEĞENMİŞTİM KISKANDIM DOĞRUSU. ARADAN BİR HAFTA GEÇTİ CİHAZI SATMIŞ VE BANA 620 NASILDIR DİYE SORDU DÜŞÜNÜN S3 NERDE 620 NERDE. SEBEBİNİ SORDUM VE DEDİ Kİ 4 ÇEKİRDEKLİ BİR TELEFON ANCAK RAM YETMİYOR DEDİ. SEBEBİ DE ARKA PLANDA GEREKSİZ UYGULAMALARIN DURDUK YERE ÇALIŞMASIYMIŞ. HANİ GÖRÜNTÜDE ÇOK HIZLI DURUYORYA DEĞİLMİŞ. DÜŞÜNÜN ŞİMDİ S3 BÖYLEYSE MİNİSİ NASIL.. BENİM NOKİADA GORDUĞUM WP8 İÇİN SÖYLÜYORUM, DOSYA YÖNETİCİSİ YOK. ESKİSİ GİBİ FİLEMAN MİŞ FXPLORE MİŞ YOK YANİ. BİR UYGULAMADAN BİŞEY İNDİRDİNİZ Mİ ORDA KALIYO O. BİR YERLERE TAŞIMA ŞANSINIZ YOK YANİ. İNTERNETİNE GELİNCE, BENCE BUNA PAKET YETMEZ :) ÇÜNKÜ OYLE BİR YİYOR Kİ ANLATAMAM. PC DEN HIZLI DESEM YALAN OLMAZ. HA BİRDE Bİ ARKADAŞTA C6 VAR AYNI ANDA WİFİ BAĞLANIYORUZ BEN Bİ FİLM TV VS AÇIYORUM ONUNKİ TAK DURUYOR :) KANAL BANA AKIYOR ANLİCANIZ. ŞARJ OLAYINA GELİNCE. HANİ ARKADAŞLAR SAMSUNG BATARYASI BÜYÜK VE GÜÇLÜ DİYORLARYA,, O ANDROİDİN GEREKSİZ UYGULAMALARI SAYESİNDE RAM SUREKLİ ÇALIŞIYOR TIKANIYOR BU DA BATARYAYI BİTİRİYOR. SİZ TELEFONU CEPTE TAŞIYORSUNUZ AMA KULLANIR GİBİ ŞARJ YİYOR. Ben hiçbir teli savunmuyorum acizane kullanım tecrübem var. Bildiklerimi şahit olduklarımı paylaşmak istedim. Birde benim tel böyle ?????????????????? farklı bir klavye indirdim öyle de yazabiliyor :) + hızlı akıllı düzeltme sayesinde yazım hatalarını düzeltiyor. Mail süper. Pdf exel Word Point harika. Rar da var tabi. Her anlamda süper telefon. PC ye ihtiyacım kalmıyor hiç. PC den tek eksiği flaş desteği yok. Saygılarla ??
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jurgen Klopp 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

MERHABALAR BU YAZIYI KENDİ TELEFONUM 820 LUMİADAN YAPIYORUM. 620 İLE ARASINDA PEK FARKI YOK. FARKLARI RAM VE KAMERA. TABİ BİRAZDA BOYUTLARI. UST DUZEY TELEFON ALAMAYACAK KİŞİLER İÇİN İDEAL BENCE. BEN 920 ALMAYI DÜŞÜNÜYORDUM ANCAK AVEA SAĞOLSUN TAAHHÜTLÜ KAMPANYA YAPMADI. 820 ALDIM. AMA İYİ Kİ ALMIŞIM. S3 DE ALMAYI DÜŞÜNDÜM ANCAK O ANDA ORADA O CİHAZ YOKTU. NASİP İŞTE. BENİM Bİ ARKADAŞIM İPHONE 4S KULLANICISI BENDEN ONCE VARDI O TEL ONDA BEN 820 ALDIM GÖRÜNCE BUNU KISKANDIĞINI FARKETTİM. TELEFON ADETA AJAN GİBİ HERŞEYİ GİZLİ VE KENDİSİNE ULAŞILMIYOR. BU DA BENİM EN SEVMEDİĞİM YANI. O SEBEPLE ONDAN VAZGEÇTİM. HOŞ İPHONE 5 DE BEKLEDİĞİM GİBİ ÇIKMADI BİRDE NAVİGASYON KRİZİ VAR TABİ. NEYSE GEÇENLERDE Bİ ARKADAŞI GORDUM S3 ALMIŞ. HAYIRLI OLSUN FALAN DEDİM BEĞENMİŞTİM KISKANDIM DOĞRUSU. ARADAN BİR HAFTA GEÇTİ CİHAZI SATMIŞ VE BANA 620 NASILDIR DİYE SORDU DÜŞÜNÜN S3 NERDE 620 NERDE. SEBEBİNİ SORDUM VE DEDİ Kİ 4 ÇEKİRDEKLİ BİR TELEFON ANCAK RAM YETMİYOR DEDİ. SEBEBİ DE ARKA PLANDA GEREKSİZ UYGULAMALARIN DURDUK YERE ÇALIŞMASIYMIŞ. HANİ GÖRÜNTÜDE ÇOK HIZLI DURUYORYA DEĞİLMİŞ. DÜŞÜNÜN ŞİMDİ S3 BÖYLEYSE MİNİSİ NASIL.. BENİM NOKİADA GORDUĞUM WP8 İÇİN SÖYLÜYORUM, DOSYA YÖNETİCİSİ YOK. ESKİSİ GİBİ FİLEMAN MİŞ FXPLORE MİŞ YOK YANİ. BİR UYGULAMADAN BİŞEY İNDİRDİNİZ Mİ ORDA KALIYO O. BİR YERLERE TAŞIMA ŞANSINIZ YOK YANİ. İNTERNETİNE GELİNCE, BENCE BUNA PAKET YETMEZ :) ÇÜNKÜ OYLE BİR YİYOR Kİ ANLATAMAM. PC DEN HIZLI DESEM YALAN OLMAZ. HA BİRDE Bİ ARKADAŞTA C6 VAR AYNI ANDA WİFİ BAĞLANIYORUZ BEN Bİ FİLM TV VS AÇIYORUM ONUNKİ TAK DURUYOR :) KANAL BANA AKIYOR ANLİCANIZ. ŞARJ OLAYINA GELİNCE. HANİ ARKADAŞLAR SAMSUNG BATARYASI BÜYÜK VE GÜÇLÜ DİYORLARYA,, O ANDROİDİN GEREKSİZ UYGULAMALARI SAYESİNDE RAM SUREKLİ ÇALIŞIYOR TIKANIYOR BU DA BATARYAYI BİTİRİYOR. SİZ TELEFONU CEPTE TAŞIYORSUNUZ AMA KULLANIR GİBİ ŞARJ YİYOR. Ben hiçbir teli savunmuyorum acizane kullanım tecrübem var. Bildiklerimi şahit olduklarımı paylaşmak istedim. Birde benim tel böyle ?????????????????? farklı bir klavye indirdim öyle de yazabiliyor :) + hızlı akıllı düzeltme sayesinde yazım hatalarını düzeltiyor. Mail süper. Pdf exel Word Point harika. Rar da var tabi. Her anlamda süper telefon. PC ye ihtiyacım kalmıyor hiç. PC den tek eksiği flaş desteği yok. Saygılarla ??


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 6 yıl
Yorumları eğlenerek ve bir o kadar da böyle boş insanların olabileceğini öğrenmiş olarak okudum.

Beyin elveda demiş.

Gidin saçma tartışmanizi farklı yerde yapın. 620 gibi güzel bir cihazın tanıtım konusunu kirletmeyin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serpico,,, 6 yıl __Nikolaus__
PlayMakers

Yorumları eğlenerek ve bir o kadar da böyle boş insanların olabileceğini öğrenmiş olarak okudum.

Beyin elveda demiş.

Gidin saçma tartışmanizi farklı yerde yapın. 620 gibi güzel bir cihazın tanıtım konusunu kirletmeyin

sevgili arkadaşları konu dışına çıktıkları gerekçesiyle forum yöneticisine şikayet ederseniz ceza alacaklardır ve bi daha nokia başlığında iphone-samsung tartışması yapmamayı öğreneceklerdir. saygılarımla
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolferto 6 yıl
cunku kiyaslayacak biseyi yok bu arada pcdekinle telefondaki ayni isletim sistemi dgil cok örnegin bmw camasir makinasi cikarsa hemen alican mi cahil hesabi ben bu markayi duydum biyerden marka alim kalitetili biliyom ben bunu o camasir makinesi bmw nin motorunu kullanmiyor ama
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mdh_ua 6 yıl wolferto
wolferto

cunku kiyaslayacak biseyi yok bu arada pcdekinle telefondaki ayni isletim sistemi dgil cok örnegin bmw camasir makinasi cikarsa hemen alican mi cahil hesabi ben bu markayi duydum biyerden marka alim kalitetili biliyom ben bunu o camasir makinesi bmw nin motorunu kullanmiyor ama









kaç saatdir gülüyorum bu benzetmeyle şair ol sen dostum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,3b izlenme · 3 gün
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
7,3b izlenme · 10 sa. yeni video
03:17
Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT ön inceleme
4,7b izlenme · 7 ay
02:30
Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş
6,7b izlenme · 1 ay
09:42
4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme
11,9b izlenme · 7 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6,1b izlenme · 7 ay
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13b izlenme · 7 ay
02:43
Bu telefonda 16000mAh pil var! | Energizer PowerMax P16K
11,2b izlenme · 1 yıl
12:05
Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG
9,5b izlenme · 6 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
11,5b izlenme · 2 gün
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
14,9b izlenme · 2 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,9b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim