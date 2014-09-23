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Nokia Lumia 730 ve Lumia 830'u kullandık

4 yıl
51b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın yeni telefonları olan Lumia 730 ve Lumia 830'u kullanma şansı yakaladık. Kamera donanımıyla ön plana çıkan ve Windows Phone 8.1 işletim sistemini kullanan telefonların detayları videomuzda. İyi seyirler.
 

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soneday 4 yıl
Şu nokianın tüm telefonları bana aynı geliyor aga
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BonezCrusher 4 yıl
Şu market olayını fazla abarttınız yeterince uygulama var bir facebook microsoft kendi geliştiriyor zamanla hepsi olur lumia 1320 de büyük telefonun kamerası komikti diye sevmedim ama 1520 dikkatimi çekmiyor değil tasarımını seviyorum bu telefonlarda güzel olmuş.
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Lightr 4 yıl
Tek sorunun market adamım
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Piêr Dé Sans 4 yıl
Erdi bir şey sorucam

Iphone bir marka mıdır?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Kulak Misafiri 4 yıl fx57
Ben birşey rica edebilir miyim?

Mobil veri yüzünden videoları dışarıda izleyemiyorum. Videonun altına telefonun özellikleri yazılsa nasıl olur? En azından öğrenmiş oluruz.
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Zimmerit 4 yıl
Şu market olayı çok abartılıyor gerekli olan uygulamaların çoğu var neyi yetersiz anlamış değilim windowsphonehaber.com'u inceleyin uygulama var mı yok mu görürsünüz.
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Livyonore 4 yıl
Lumia 830'u bende almayı düşünüyorum.Fakat ilerde bu telefon Windows 9 desteği alacakmı.Windows phone 9'da 2015 ilk çeyreğinde tanıtılacak.
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uçan tekme 4 yıl
çok hızlı anlatıyorsun erdi kardeş.bütün detayları kaçırıyorum
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Osvajac 4 yıl Livyonore
Livyonore
Lumia 830'u bende almayı düşünüyorum.Fakat ilerde bu telefon Windows 9 desteği alacakmı.Windows phone 9'da 2015 ilk çeyreğinde tanıtılacak.

Microsoft tarafından tüm Windows Phone telefonlara 36 ay guncelleme desteği sozu veriliyor
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ø 4 yıl
800-900 liralık telefonalra göre iyi. 1000-1200 liralık telefonlarla anca yarışır, bunun üzerindeki bütçeyle alınabilecek telefonların yanında leş.
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Balawitz 4 yıl
Gtx 970-980 incelemelerini yakın zamanda görebilecek miyiz?
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parberk9999 4 yıl
Güzel
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Redunay 4 yıl
Yapın şunu android de alalım yahu.
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garip bir insancik 4 yıl Redunay
sioner
Yapın şunu android de alalım yahu.

Niye güzelim telefonu çöp etsinler ki?
Sırf Windows Phone diye alınır bu.
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