Nokia Lumia 730 ve Lumia 830'u kullandık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia'nın yeni telefonları olan Lumia 730 ve Lumia 830'u kullanma şansı yakaladık. Kamera donanımıyla ön plana çıkan ve Windows Phone 8.1 işletim sistemini kullanan telefonların detayları videomuzda. İyi seyirler.
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Iphone bir marka mıdır?
Mobil veri yüzünden videoları dışarıda izleyemiyorum. Videonun altına telefonun özellikleri yazılsa nasıl olur? En azından öğrenmiş oluruz.
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