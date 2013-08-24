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Nokia Lumia 925, Lumia 625 ve Asha 501 Türkiye'de; Detaylar bu videomuzda

5 yıl
11,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia yeni modeller ile Türkiye'deki güncel ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Lumia 920'nin devamı olarak geliştirilen 6 lensli kamera sistemine sahip iddialı model Lumia 925, 4.7-inç ekranı ile Finlandiyalı üreticinin şu ana kadar yaptığı en büyük ekranlı telefon olan ayrıca 4G desteği hazır gelen Lumia 625 ile düşük maliyetli cihaz segmentinde yer alan ancak buna karşın kübik tasarımı ve malzeme kalitesi ile dikkat çeken Asha 201 hakkında merak edilen tüm detayları Nokia Türkiye Ürün Müdürü Ali Mutlu Direk ile konuştuk. 
 

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Zogguko 5 yıl en beğenilen dhfade
alicosgun

store nasıldır bılmem ama devir store devrine gidiyor.Kendı gelıstırmelı bu konuda.Adını hiç duymadım nokıa store konusunda.

sırf yorum atmış olmak için yorum atıyorsunuz
alicosgunstore nasıldır bılmem ama devir store devrine gidiyor.Kendı gelıstırmelı bu konuda.Adını hiç duymadım nokıa store konusunda.
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hukuksever 5 yıl
bari 625 e 1Gb ram koysaydınız
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magicool 5 yıl
asha 501 de 3g yokmus bu devirde olmıyacak birşey bu
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DH Misafiri 5 yıl
512 ram bi wp8 icin cok uygun android 1gb ramindan daha yüksek performans sunar hafızaya laf edenler var google store deki oyun 30mb se wp com da bu oyun 14mb buda verilen hafizayi android kyaslarkn 2 katı saymk gerekir . İktisad bilginiz var ülke kıyaslamalarında satın alma gücü paritesi uygulamak gibi yaklaşn konuya
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Shevchenko79 5 yıl
erdi bey kameraya bakmadan konussa olmaz mı.
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gentleman_ 5 yıl
Yeni modeller demek alt sınıf ürünlerin fiyatının düşmesi demek
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sükût 5 yıl
cihazlar çöp
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Brky 5 yıl
Fanlığı bir kenara bırakıp olaya gerçekçi bakarsak, 3 cihazda çöp.
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casperfriendly 5 yıl
Sıkıldım nokia haberlerinden bosluk nokia ...
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DH Misafiri 5 yıl
Zil sesi + titreşim yapılıyomu?
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ecs_elite_group 5 yıl
nokia lumia 625 genel özellikleri (799 tl)
Ana kamera sensör boyutu: 5 MP
İkinci video kamera : 480p (VGA, 640 x 480)
Kamera video çözünürlüğü: 1080p (Full HD, 1920 x 1080)
Ekran boyutu: 4,7 ''
Ekran teknolojisi: IPS LCD
Ekran çözünürlüğü: WVGA (800 x 480)
Piksel yoğunluğu: 201 ppi
Corning® Gorilla® Cam 2
Bluetooth: Bluetooth 4.0 + LE
Kalınlık2: 9,2 mm
Batarya kapasitesi: 2000 mAh
LTE maks. veri hızı DL: 100 Mb/s
LTE maks. veri hızı UL: 50 Mb/s
WCDMA maks. veri hızı DL: HSDPA - 42,2 Mb/s
WCDMA maks. veri hızı UL: HSUPA - 5,76 Mb/s
Yığın hafıza: 8 GB
RAM: 512 MB
İşlemci :Qualcomm MSM8930 Snapdragon s4 (Dual-core 1.2 GHz Krait)
gpu :Adreno 305
OS :Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber
ne zamandır söylerim nokia 4.7'' telefon çıkarsın alacağım diyordum ama özellikleri okuyunca hevesim kursağımda kaldı.telefon kötümü ? değil.
aynı fiyata daha iyi olabilirmiydi ? evet.
full hd video kaydı yapabilen bir telefonun ekranı 480x800 nasıl olur 201 ppi nedir ? biz videoları pc de izlemek için mi çekeceğiz ?
varsın gorilla glass olmasın ama ekran en azından 540x960 260ppi olsun
8gb hafıza ile nekadar 1080p video çekilebilir ?
hafıza kartı mutlaka lazım 1080 p video çekimi için 32 gb hafıza kartı kaç tl?
9.2mm kalınlığa 2500 mAh batarya olmazmıydı?
512mb ram koymanın mantığı nedir? 1gb ram çokmu pahalı ?
düşük ekran hafızası ?
''Nokia Glance Screen: Glance Screen, adından daha önce de söz edilen yeni bir özellik olarak Nokia akıllı telefonlara geliyor. Bundan iki ay kadar önce bu özelliğin Nokia Lumia 925’e geleceğini size “Nokia Glance Screen Yazılımını Çıkarıyor” adlı haberimizle duyurmuştuk. Nokia Glance Screen, telefonunuz bekleme durumunda iken ekranınızda bir saat görüntülenmesini sağlıyor. Düşük batarya seviyesinde iken ya da telefon şarj oluyorken ekranda batarya durumunu gösteren bir simge bulunuyor. Bu ekran, telefonunuzu sessiz olarak ayarladığınızda da geçerli oluyor. Bu özellik, Amber güncellemesinden sonra çok düşük ekran hafızasına sahip olan Nokia Lumia 625 ve Nokia Lumia 520 dışında tüm Windows Phone 8 cihazlarında kullanılabilir olacak.''
amber güncellemesi bazı yenilikler :
''Geliştirilmiş görüntü işleme: Daha iyi gürültü azaltma ve renk artırma ile pozlama kontrolü ve otomatik odaklama sunan algoritmalar Amber güncellemesi ile Lumia telefonunuza gelecek. Lumia 920 ayrıca ISO ayarlarını 88’den 3200’e kadar ayarlama kontrolüne sahip olacak.
Nokia Akıllı Kamera: Sahneye ilk kez Nokia Lumia 925 ile çıkan ve hem insanların hem de hareketli nesnelerin fotoğraflarını çekme konusunda iyi sonuçlar veren yeni kamera uygulaması, Amber güncellemesinden sonra Mağaza’da kullanılabilir olacak.
Akıllı-Kamera ailesi: Best-Shot kullanarak bir dizi görüntüden en iyisini bulun ( bu sayı cihazınıza bağlı olarak ayarlanır). Action Shot ile hareket halinde olan insanlara ait birkaç fotoğrafı birleştirin. Motion Focus özelliği sayesinde arka planı bulanıklaştırarak hız görünümünü artırın. Bunların yanı sıra, Change Faces özelliği ile bir dizi görüntüden en iyi yüzleri yakalayarak ideal grup çekimlerini yaratın. Ayrıca isterseniz resimlerinizden istenmeyen nesneleri silebilirsiniz.
Nokia Lumia 520 dışında tüm Windows Phone 8 cihazlarında kullanılabilir olacak.
Flip to Silence: Bu özellik, Android cihazlarda da bulunan, gelen arama esnasında telefonu çevirmenizle birlikte telefonun susmasını ve zil sesinin kapanarak telefonun sessiz duruma geçmesini sağlayan bir hareketi kapsıyor. Amber güncellemesinden sonra Nokia Lumia sahipleri de bu özelliği kullanabilecek.
Double-tap to unlock: Amber güncellemesinden sonra Lumia cihazlarda kilit açmayı kullanmak için ekrana iki kere vurmak bir alternatif olacak.
Depolama kontrolü: Cihazınıza sürekli yükleme yapıyor ve depolama alanını kontrol etmekte zorlanıyorsanız bunun kısa bir yolunu Amber güncellemesi sonrasında elde edebileceksiniz.
Daha hızlı harita güncellemesi: Here Maps, güncelleme sonrasında sadece gerekli olan harita özelliklerini indirecek. Bu da sizin ihtiyaç duyduğunuz ülkelere ait haritalar dışında başka bir ülkenin haritasını indirmek zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor.''
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makaramasuko 5 yıl
hala 4.7 inc 800*480 az diyenler masaüstünde sanırım 4k monitörler kullanıyorlar da o yüzde ppi değeri çok düşük geliyor onlara.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
fiyatı iyide bu yazdığın özellik yoksa gerçekten büyük kayıp.Nokia güzel işlere imza atan bir firma ama giriş seviyesindeki bir telefonda bu özellik yoksa iyi olmamış imaj açısından.
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Utku 5 yıl
Asha 501 en dikkat cekici cihaz bence burada. Arayuzune bayildim. Mukemmel olmus. Java tabanli bir sisteme gore hem de. Nokia mukemmel bir is ortaya koymus.
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