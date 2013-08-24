Nokia Lumia 925, Lumia 625 ve Asha 501 Türkiye'de; Detaylar bu videomuzda

Nokia yeni modeller ile Türkiye'deki güncel ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Lumia 920'nin devamı olarak geliştirilen 6 lensli kamera sistemine sahip iddialı model Lumia 925, 4.7-inç ekranı ile Finlandiyalı üreticinin şu ana kadar yaptığı en büyük ekranlı telefon olan ayrıca 4G desteği hazır gelen Lumia 625 ile düşük maliyetli cihaz segmentinde yer alan ancak buna karşın kübik tasarımı ve malzeme kalitesi ile dikkat çeken Asha 201 hakkında merak edilen tüm detayları Nokia Türkiye Ürün Müdürü Ali Mutlu Direk ile konuştuk.

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