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Nokia N9 Türkiye'de ne zaman çıkıyor, Symbian Belle neler getiriyor?

7 yıl
123b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın merakla beklenen yeni telefonu N9 ülkemizde ne zaman çıkacak, Symbian Belle işletim sistemini kullanan 600, 700 ve 701 gibi modeller, kullanıcılara neler sunacak ? Bu soruları ve daha fazlası ile birlikte Nokia cephesindeki en son gelişmeleri, Nokia Türkiye Ürün Müdürü Ali Direk ile konuştuk.
 

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Spoon! 7 yıl en beğenilen
Mesut Çevik askerden kacmıs beyler
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DH Misafiri 7 yıl
nokıa c7 kullanıyorum anna işletim sistemi var ama belle kullanmak istiyorum bazı yerlerde okuduğuma göre türkçe değilmiş. türkçe var mı yoksa ne zaman a hazır olur?
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K_Spartakus 7 yıl
Fraps , dersini iyi çalış

Amoled ekran patenti Samsunga ait

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Dr.Optech 7 yıl
Gençler siz hala telefonlara tonlarca para ödemeye devammı ediyorsunuz bakın bırakın bu işleri geçmişi bir check edin belkide bir otomobil parasını telefonlara harcayarak çarçur etmişsinizdir aslın da bu yazdıklarımı ben de yaşadım bu yüzden butür güncell telefon, pc , laptop felan fistan gibi şeyler beni hiç ilgilendirmiyor nokia elma armut kel mahmut 150 tl lik telefon kullanıyorum artık
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DH Misafiri 7 yıl
Nightmare70
Söyle diyim desire hd kullanıyorum nokia kullanan arkadaşlar görünce telefonu ezik moduna geçiyorlar :D

C6-01 kullanıyorum.. Desire hd ve I phone 4 kullanan 2 arkadaşımı da aldıklarına pişman ettim..tamamen çelik kasa, gerçek cam ekran,yükse ve kaliteli ses seviyesi,özellikle kamera ve video su, I phone da çalışan oyunlar ve 800 fotoluk bi albümü tek parmak hareketiyle hiç ama hiç takılmadan son fotoya kadar kaydırması..ve bunları yapan cihaz 600 tl..söyleyin bana HTC ve I phone da yapıp da c6-01 de yapamayacağınız hangi işlev var..geçerli bi sebep söylerseniz haaklısınız diycem .
1 Yanıt Yanıtla +3
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FRAPS 7 yıl
İphonede kıytırık oyun oynayacağıma eve gelip bilgisayarın başına kurulup ,fıstık gibi full detay 3d oyunlarımı oynarım.Cep telefonunda çok oyun oynamak için telefona 2000 liraya yakın para veren aptalın önde gidenidir. Yapan varsada zaten o kişilerle muhattap olmam.

Otobüste filan giderken 2-3 tane basit can sıkıntısını geçirek oyun olsun yeter.Buda zaten symbianda fazlasıyla var , istemeyeceğiniz kadar oyun bulmak mümkün ama dediğim gibi fazla oyun beklemek saçma bir hareket olur.
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darkaura 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nightmare70

Söyle diyim desire hd kullanıyorum nokia kullanan arkadaşlar görünce telefonu ezik moduna geçiyorlar :D


C6-01 kullanıyorum.. Desire hd ve I phone 4 kullanan 2 arkadaşımı da aldıklarına pişman ettim..tamamen çelik kasa, gerçek cam ekran,yükse ve kaliteli ses seviyesi,özellikle kamera ve video su, I phone da çalışan oyunlar ve 800 fotoluk bi albümü tek parmak hareketiyle hiç ama hiç takılmadan son fotoya kadar kaydırması..ve bunları yapan cihaz 600 tl..söyleyin bana HTC ve I phone da yapıp da c6-01 de yapamayacağınız hangi işlev var..geçerli bi sebep söylerseniz haaklısınız diycem .

bu kadar celik cam merakin varsa beraber bir yapi markete gidelim. istedigin kadar civata, somon, pencere cami al.
kime neyi satiyorsun. forumdaki hemen herkez eski symbian kullanicisi. hepsi c6, c7, n8 nedir nasildir biliyor.
iphone 4 un govdesi on arka full cam, desire hd ekrani cizilmez gorilla glass super dayanikli camdan yapilmis. hala neyin gercek camindan bahsediyorsun.
bence arkadaslarin telefonlarini aldiklarina degil senle ciddi bir muhabbete girdiklerine pisman olmuslar.
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ahmetjem 7 yıl
nokıa bence bıtmedı yenıden doguyor..herkeze hıtap eden telefonlar cıkarıolar
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malkooklam 7 yıl
video 6.35 takiliyor ne zaman denesem bu sekilde...
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K084K 7 yıl
incelemelerime dayanarak anna ve belle mobil işletim sistemeleri düşük donanımlarda bile hızlı çalışıyorlar bu nokia için iyi haber ayrıca batarya kullanımı açısından da androidden daha az batarya gücü kullanıyorlar.

şimdi android olsun ios olsun anna belle vs..olsun farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor...
ben şahsen hiçbirine kötü diyemem...kullanıcı tercihlerine göre değişir...

alt segmentte anna ve özellikle belleçokiş yapacak görünüyor...fiyat olarak avantajlı olacaklar...
android ve ios üst segmentte başarılı çünkü bu sistemler güçlü donanımlarda resmen uçuyor..
ama şu gerçeği unutmayalım 1ghz altında ve nispeten ucuz android telefonlar tam bir işkence
bence android alınacaksa kesinlikle şu zaman için konuşuyorum 1000 tl altındaki cihazlara yaklaşmayın:)
bunu genele bakarak söylüyorum istisnalar kaideyi bozmaz şimdi biri çıkıpta : ya kardeşim işte 500 tl ye şu android modeli var süper demesin hiç ::) o cihazların malzeme kalitesini hepimiz biliyoruz:)

şimdi herkes teknoloji profösörü değil ve bir telefondan çok fazlaşey beklemeyenler var...donanımhaber gibi bir yerde teknoloji meraklıları çok olduğu için böyle yorumlar çıktığını düşünüyorum...

çoğu insan yine nokia almaya devam edecek çünkü nokia kolay kullanılır ,basit ,işlevsel telefonlara sahip...
ama fiyat politikasını beğenmiyorum nokianın bunu da belirteyim.

nokia , android , iphone , bada ,windows mobile tüm bu cihazlardan kullandım ama hiçbirinin fan boyu değilim.
hepsinin artıları olduğu gibi eksileride var.




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DH Misafiri 7 yıl
Symbian'a android çakması denmesi doğru değildir. Mobil işletim sistemleri zaman zaman birbirlerinin yetkinliklerini kendi yapılarına dahil etmişler ve kullanıcılarına sunmuşlardır. Android felsefesi ve yetkinlikleriyle pazarda haklı bir hakimiyet kurmuştur. Diğer taraftan kaynak kullanımı ve performans anlamında symbian hala daha 'temiz' durumdadır. Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer önemli konu Windows Phone uygulamalarının birbiri ile ve donanım ile pürüzsüz çalışma yaklaşımı sayesinde sağlam adımlar atmasıdır. Nokia'nın akıllı adımlar attığını düşünüyorum. En azından nihayet. Eskiden Nokia'dan pek hoşlanmazdım, çok eski windows mobile kullanıcısıyım fakat şu dönemde pazardaki dinamikleri Nokia'nın kullanıcılar yönünde dengeleyeceğini düşünüyorum. Eskiden fiyatı fazla olan, ekabir davranan Nokia idi. Şimdi ise fiyat/performans oranı iyi, kullanıcıları şaşırtan yenilikler yapmak zorundalar. N9 değişik bir hamle, mutlaka hedeflediği pazarlar vardır. Windows işletim sistemi sunacağı ilk kasa muhtemelen N9 ile aynı olacak. Symbian Belle'de bence gerçekten etkileyici. Nokia 3 farklı koldan geliyor, bence unutmamamız gereken bizim kullanıcı tarafında olduğumuz. iphone ve android pazarı şekillendirdiler ama verimi arttıracak olan hamle bence Nokia'dan gelecek. Kavga etmeden oynayın.
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K_Spartakus 7 yıl
CodeMachine
Ben nokia kullanıyorum ve memnunum. İlla herkes gidip 1000 TL verip pda almak zorunda değil. 500 tl altı piyasada kullanım kolaylığı olarak nokia bence en iyisi. üst segmentte alınmaz katılıyorum ama alt segmentte bence gayet alınabilir bir cihaz.

bahsettiğiniz fiyata sadece nokia yok hatta aynı paraya nokiadan daha fazlasını sunan samsung galaxy modelleri var ...demekki alts egmentte npokiadan daha iyiside alınabiliyormuş .
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^7pMş^ 7 yıl
Pardonda bu videolar neden mobilde acilmyor daha gecen gun izlemstm video
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iDenis 7 yıl
SystemApps
rendezvous Bu saatten sonra hala nokia kullanmak isteyen varsa gitsin alsın :)) Hala symbian ile uğraşıp,microsoft ile anlaşma yapan bir firmadan bahsediyoruz.Piyasaya bu zamana kadar hakimken neden bir firma halen symbian ile uğraşır ve gelecek için microsoft ile ortaklık yapar anlamış değilim...Daha önce nokia marka 2-3 telefon kullandım ama şuan da iphone 4 kullanıyorum.İphone kullandıktan sonra nokia veya başka bir telefon bana fıs geliyor.Bundan sonra da iphone harici telefon kullanmayı düşünmüyorum.
o zaman ayfonunla sana mutluluklar. iOS gibi symbiandan daha kısıtlamalı bir işletim sistemine destek vermeyei devam et.Fm radiosu bile olmayan bir cihaza binlerece lira para harca...Symbianı bilmeden burada atıp tutman zaten ayfan olduğunu gösteriyor.Sanki burada 2000li yılların symbianı için video çekilmiş de konuşuyorsun.İos4 ile anca multitaski görebilmiş ve şuan da fake multitaski olan ios karşısında symbian bugün ve geçmişiyle kendini kanıtlamıştır. Hİç bişeyden çakmıyosan bile youtube de symbian belle videolarını izle ki burada komik komik yorumlar yazma...

Allah askına bir kısıtlama lafı herkesin ağzına dolanmış sadece widget ve fm radyo(sanki herkes kullanıyor) yok diye bu kadar eleştirilir mı, İOS i 3 yaşındaki cocuktan 80 yaşındaki dedeye kadar herkes kullanabiliyorsa bunun bor sebebi var,
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