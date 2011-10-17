Nokia N9 Türkiye'de ne zaman çıkıyor, Symbian Belle neler getiriyor?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia'nın merakla beklenen yeni telefonu N9 ülkemizde ne zaman çıkacak, Symbian Belle işletim sistemini kullanan 600, 700 ve 701 gibi modeller, kullanıcılara neler sunacak ? Bu soruları ve daha fazlası ile birlikte Nokia cephesindeki en son gelişmeleri, Nokia Türkiye Ürün Müdürü Ali Direk ile konuştuk.
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geldi bile
Amoled ekran patenti Samsunga ait
C6-01 kullanıyorum.. Desire hd ve I phone 4 kullanan 2 arkadaşımı da aldıklarına pişman ettim..tamamen çelik kasa, gerçek cam ekran,yükse ve kaliteli ses seviyesi,özellikle kamera ve video su, I phone da çalışan oyunlar ve 800 fotoluk bi albümü tek parmak hareketiyle hiç ama hiç takılmadan son fotoya kadar kaydırması..ve bunları yapan cihaz 600 tl..söyleyin bana HTC ve I phone da yapıp da c6-01 de yapamayacağınız hangi işlev var..geçerli bi sebep söylerseniz haaklısınız diycem .
Otobüste filan giderken 2-3 tane basit can sıkıntısını geçirek oyun olsun yeter.Buda zaten symbianda fazlasıyla var , istemeyeceğiniz kadar oyun bulmak mümkün ama dediğim gibi fazla oyun beklemek saçma bir hareket olur.
bu kadar celik cam merakin varsa beraber bir yapi markete gidelim. istedigin kadar civata, somon, pencere cami al.
kime neyi satiyorsun. forumdaki hemen herkez eski symbian kullanicisi. hepsi c6, c7, n8 nedir nasildir biliyor.
iphone 4 un govdesi on arka full cam, desire hd ekrani cizilmez gorilla glass super dayanikli camdan yapilmis. hala neyin gercek camindan bahsediyorsun.
bence arkadaslarin telefonlarini aldiklarina degil senle ciddi bir muhabbete girdiklerine pisman olmuslar.
şimdi android olsun ios olsun anna belle vs..olsun farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor...
ben şahsen hiçbirine kötü diyemem...kullanıcı tercihlerine göre değişir...
alt segmentte anna ve özellikle belleçokiş yapacak görünüyor...fiyat olarak avantajlı olacaklar...
android ve ios üst segmentte başarılı çünkü bu sistemler güçlü donanımlarda resmen uçuyor..
ama şu gerçeği unutmayalım 1ghz altında ve nispeten ucuz android telefonlar tam bir işkence
bence android alınacaksa kesinlikle şu zaman için konuşuyorum 1000 tl altındaki cihazlara yaklaşmayın:)
bunu genele bakarak söylüyorum istisnalar kaideyi bozmaz şimdi biri çıkıpta : ya kardeşim işte 500 tl ye şu android modeli var süper demesin hiç ::) o cihazların malzeme kalitesini hepimiz biliyoruz:)
şimdi herkes teknoloji profösörü değil ve bir telefondan çok fazlaşey beklemeyenler var...donanımhaber gibi bir yerde teknoloji meraklıları çok olduğu için böyle yorumlar çıktığını düşünüyorum...
çoğu insan yine nokia almaya devam edecek çünkü nokia kolay kullanılır ,basit ,işlevsel telefonlara sahip...
ama fiyat politikasını beğenmiyorum nokianın bunu da belirteyim.
nokia , android , iphone , bada ,windows mobile tüm bu cihazlardan kullandım ama hiçbirinin fan boyu değilim.
hepsinin artıları olduğu gibi eksileride var.
bahsettiğiniz fiyata sadece nokia yok hatta aynı paraya nokiadan daha fazlasını sunan samsung galaxy modelleri var ...demekki alts egmentte npokiadan daha iyiside alınabiliyormuş .
Allah askına bir kısıtlama lafı herkesin ağzına dolanmış sadece widget ve fm radyo(sanki herkes kullanıyor) yok diye bu kadar eleştirilir mı, İOS i 3 yaşındaki cocuktan 80 yaşındaki dedeye kadar herkes kullanabiliyorsa bunun bor sebebi var,