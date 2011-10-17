Nokia N9 Türkiye'de ne zaman çıkıyor, Symbian Belle neler getiriyor?

Nokia'nın merakla beklenen yeni telefonu N9 ülkemizde ne zaman çıkacak, Symbian Belle işletim sistemini kullanan 600, 700 ve 701 gibi modeller, kullanıcılara neler sunacak ? Bu soruları ve daha fazlası ile birlikte Nokia cephesindeki en son gelişmeleri, Nokia Türkiye Ürün Müdürü Ali Direk ile konuştuk.

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