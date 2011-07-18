Nokia Özel: Ucuz akıllı telefon pazarı, Meego, Windows Phone 7 ve fazlası [video]

Teknoloji Gündemi'nin Cep Telefonu Üreticileri Özel programlarına devam ediyoruz. Konuğumuz Nokia, herkes için akıllı telefon üretme hedefi ve bu hedef doğrultusunda üretilmiş uygun fiyatlı telefonlarını anlatıyor, Meego ve Windows Phone 7 hakkındaki sorularımızı cevaplıyor.
Meego'lu N9'u Merak ediyor musunuz?Nokia ve Windows Phone 7 birlikteliği hakkında ne düşünüyorsunuz?Nokia gelecekte ilk olarak neye önem vermeli?Oy Ver 723 kişi oy verdi.Sonuçları GösterMeego'lu N9'u Merak ediyor musunuz?Nokia ve Windows Phone 7 birlikteliği hakkında ne düşünüyorsunuz?Nokia gelecekte ilk olarak neye önem vermeli?Anket Sonlandı 723 kişi oy verdi.Sonuçları GösterMeego'lu N9'u Merak ediyor musunuz? 35%Hem de çok 253 oy 40%Görmek isterdim 290 oy 22%Hayır 161 oy 4%N9 hakkında bilgim yok 30 oyNokia ve Windows Phone 7 birlikteliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 32%Çok iyi oldu 228 oy 47%Bir başka işletim sistemi olabilirdi 341 oy 5%Symbian ile devam edilmeli 38 oy 16%Hiç iyi olmadı 113 oyNokia gelecekte ilk olarak neye önem vermeli? 30%Donanım (İşlemci, Bellek, Kamera vb) 214 oy 65%Yazılım (İşletim sistemi, Güncellemeler, Uygulamalar) 473 oy 4%Tasarım (Boyut, Ağırlık, Renkler) 30 oy 723 oya göre sonuçlar listelenmiştir.Ankete Dön
Yiğidi öldürelim, ama hakkınıda yemeyelim. Kaç tane telefon üreticisi nokia'nın tecrübesine sahip?
ikide bir androidli nokia isteyenleride hiçç anlamıyorum.Androidli isteyen samsung galaxy2 alsın neden "dandik" nokiadan bekliyorsunuz?
Not: iphone3g kullanıcısı
Nokia'ya ne diyelim artık geçti. Bundan sonra WP7 bile toparlayamaz bu gidişatı. Android'in büyümesini Blackberry ve Apple kesemedi. WP7 nasıl büyücek çok garip. Android özgürlükçü akımı kullandı. Apple moda yarattı. Blackberry işadamlarını tatmin edecek türden telefonlar üretti. WP7 ise kapalı bir kutu hangi yönü çekici olacak anlamış değilim.
Çok güzel bir sohbet, başarılarınız devamını dilerim.