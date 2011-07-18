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Nokia Özel: Ucuz akıllı telefon pazarı, Meego, Windows Phone 7 ve fazlası [video]

7 yıl
79,5b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin Cep Telefonu Üreticileri Özel programlarına devam ediyoruz. Konuğumuz Nokia, herkes için akıllı telefon üretme hedefi ve bu hedef doğrultusunda üretilmiş uygun fiyatlı telefonlarını anlatıyor, Meego ve Windows Phone 7 hakkındaki sorularımızı cevaplıyor.

Meego'lu N9'u Merak ediyor musunuz? Nokia ve Windows Phone 7 birlikteliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Nokia gelecekte ilk olarak neye önem vermeli? Oy Ver 723 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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Miasmus 7 yıl en beğenilen
Şimdi anlamadığım şey eskiden sadece symbian vardı o zaman akıllı telefon pazarının tamamına hitap ediyordu. Şimdi piyasaya, windows phone, android, iOS, rim geldi, pazarın tamamına hitap eden symbian'ın tüketicisini aldı bence bu gayet doğal bir durum yani, yoktan pazar üreticek değildiya bu firmalar nokia batıyor nokia dandik nokia şöyle böyle demek gerçekçi değil trollük gibi geliyor bana. Yani biraz araştırma yaparsanız bugün cep telefonu üreten bütün firmalar nokia'ya patent ücreti ödemek zorunda yani kepenkleri indirip sadece patentlerin para kazanmayı hedeflese hala büyük bir firma olur nokia. Pazar çok şekillendi ve zenginleşti. Yani doğal olarak nokia'nın %80-90 gibi bir pazara hitap etmesi imkansız. Ama nokia'nın gerçek bir dev ve efsane olduğu gerçeğini karalamak bana biraz mantıksız ve gerçek dışı geliyor. Nokia hakkında yapılan yorumları çok acımasız ve değersiz buluyorum açıkcası.
Yiğidi öldürelim, ama hakkınıda yemeyelim. Kaç tane telefon üreticisi nokia'nın tecrübesine sahip?
Şimdi anlamadığım şey eskiden sadece symbian vardı o zaman akıllı telefon pazarının tamamına hitap ediyordu. Şimdi piyasaya, windows phone, android, iOS, rim ge...
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umutarslan.com 7 yıl
topu topu 100 kişi nokia hakkında atıp tutan.Alışveriş sitelerine giriyorum buradaki yorumun aynısını adam orda ürünün altına yazmış.Sanki almış kullanmışta atıp tutuyot.Para ile yapıyorlar diye şüpheleniyorum.adamlar sanıyor nokia batıcak..Amerikanın ilimi sanıyorsunuz burayı.adamlar giriş seviyesine 1ghz yapıcaz diyor şuan bir çok markanın üst seviyesi anca 1ghz.Zaten anca yorum kimsenin cihaz aldığı da yok yani sizle nokia bir şey kaybetmiyor.Gidip telefon alan kesim burda sizin yorumunuzla gidip cihaz almıyor.N9 ve win7li telefonlarla üst seviyede yeniden doğacaklarını düşünüyorum..
ikide bir androidli nokia isteyenleride hiçç anlamıyorum.Androidli isteyen samsung galaxy2 alsın neden "dandik" nokiadan bekliyorsunuz?
Not: iphone3g kullanıcısı
topu topu 100 kişi nokia hakkında atıp tutan.Alışveriş sitelerine giriyorum buradaki yorumun aynısını adam orda ürünün altına yazmış.Sanki almış kullanmışta atı...
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Alper# 7 yıl
Üst segmentte telefonlar getirmemiş. Nokia kendiside farkında üst segmentte elle tutulur bir telefon yok daha çok giriş ve sadece mesaj atan türlerde telefonlar mevcut. İnternet akla gelince web tarayıcısı ile gece gündüz siteleri gezen tipler aklıma geliyor. Symbian destek veriliyor diyor Anna güncellemesi daha gelecek. Böyle hızla destek vereceklerse hiç kendilerini yormasınlar.

Nokia'ya ne diyelim artık geçti. Bundan sonra WP7 bile toparlayamaz bu gidişatı. Android'in büyümesini Blackberry ve Apple kesemedi. WP7 nasıl büyücek çok garip. Android özgürlükçü akımı kullandı. Apple moda yarattı. Blackberry işadamlarını tatmin edecek türden telefonlar üretti. WP7 ise kapalı bir kutu hangi yönü çekici olacak anlamış değilim.

Çok güzel bir sohbet, başarılarınız devamını dilerim.
Üst segmentte telefonlar getirmemiş. Nokia kendiside farkında üst segmentte elle tutulur bir telefon yok daha çok giriş ve sadece mesaj atan türlerde telefonla...
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Zaidax 7 yıl
Bence Nokia'nın Lumia serisi ve N9'un tasarımı çok güzel. Nokia şuanda çoğu patenti elinde bulunduruyo, adamlar 300 liralık telefona 360x640 çözünürlük, 800 mhz işlemci, 256mb ram koyuyorlar, Android tarafına bakıyorsun 240x340 çözünürlük, 400 mhz işlemci, 128mb ram hemde daha pahalı.
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Mr. Jingles 7 yıl
@ec38, Nokia Symbian'ı dokunmatikten sonra yeteri kadar geliştirmedi. Symbian'ın insanların gözünde bu kadar kötü algılanmasına Nokia sebep oldu. Gerek yazılımsal gerekse donanımsal desteği Symbian'dan kıstı ve sonuç ortada. Symbian'ın bu noktada hiçbir kusuru yok. Suç tamamen Nokia'ya ait.

MeeGo konusunda haklısın. :)
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SaatliBomba 7 yıl
nokia bitti artık sony ericsson var
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HAAltuntas 7 yıl
Nokia'nın nesini beğenmiyorsunuz?
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Jaimine_RAJA 7 yıl
bu video resmen şunu diyor: telefon konusunda meego lu başka telefon olmayacak, ama bunca emeği de boşa çıkartmayacağız. o halde nokia nın meegolu tabletlerle 2012 de boy göstermesini beklemek sanırım hata olmaz.bu da n9 un tartışmalara yol açan desteğinin nereden geleceğine ışık tutuyor.
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DH Misafiri 7 yıl
1 GHZ olunca ne oluyor? 30 çekirdek olunca ne oluyor? telefonun takoza dönüşmesi, ağırlaşması ve şarjının kısalması dışında ne fark ediyor ki? Telefonla render yapan mı var?. menü geçişi takılınca ne oluyor? bunlar bence boş şeyler. Odak alanı benim için : 1. kaliteli iletişim kurabiliyormu, 2. Kamerası karanlıkta düzgün çekiyormu, 3. yurt dışında harita açtığımda fatura kol gibi geliyormu, 4. şarjı sıkıntı yaratmayacak kadar gidebiliyormu, 5. modem olarak bilgisayarı sorunsuz internete çıkartıyormu, 6. Sar değeri nasıl? 10 dakikada kulak yanıyormu,
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Mr. Jingles 7 yıl
@ec38, Nokia'nın yenilgi yaşamasına sebep olan Symbian değil Nokia'dır yani kendisi. Symbian düşük donanımlarda dahi verimli ve kararlı çalışabilir fakat Nokia bunu istismar ederek sürekli olarak Symbian'da düşük donanım kullandı. Bunun sonucunda sistemin düşük donanım yüzünden hantallaşmasına sebep oldu. Nokia S60v5'te ARM 11 434 MHz işlemci kullanırken SE ve Samsung ARM Cortex A8 600 MHz kullandılar. Bir N97 kullanın bir de Satio veya i8910 aradaki farkı anlarsınız. Symbian'ı batıran bu hale sokan Nokia'dır.
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ec38 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

@ec38, Nokia'nın yenilgi yaşamasına sebep olan Symbian değil Nokia'dır yani kendisi. Symbian düşük donanımlarda dahi verimli ve kararlı çalışabilir fakat Nokia bunu istismar ederek sürekli olarak Symbian'da düşük donanım kullandı. Bunun sonucunda sistemin düşük donanım yüzünden hantallaşmasına sebep oldu. Nokia S60v5'te ARM 11 434 MHz işlemci kullanırken SE ve Samsung ARM Cortex A8 600 MHz kullandılar. Bir N97 kullanın bir de Satio veya i8910 aradaki farkı anlarsınız. Symbian'ı batıran bu hale sokan Nokia'dır.


peki sence symbian kimin :)).. bu çok karmaşıklaşmış bir durum.. nokia symbian adını artık lekelemiş oldu.. symbian deyince insanların yaka silkmesi symbianın nokiayı batırmış olduğu görüntüsünü veriyor... nokiaya kimse suç bulmuyor... forumlarda gezinen insanların görüşlerine bakarsanız suçu kimse nokiaya bağlamaz... o yüzden nokianın yeni bir arayüz sahibi olması lazım... bunun için meego müthiş bir başlangıç olacaktı ki san ki batmayı kendi istiyormuş gibi n9 için meegolu son telefon olacak diyor... wp7 de symbian kadar kısıtlı uygulama ve oyun sahibi olursa ayrıca kısıtlı flash lite desteği sunarsa nokia o zaman zor günler yaşayacaktır ki myriad sayesinde android uygulamaları çalıştıracak meegoya sırt çeviriyor bu nokia .... böyle bişe varmı yaaaa
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ec38 7 yıl
mesut bey bu videoda gayet ılımlı yaklaşmışsınız gerçekten.. karşınızda oturan beyfendi nokia'nın geleceği hakkında gerçekten o kadar az bilgiye sahip ki sabırla cevaplayamadığını sorularınızı değiştirmişsiniz öncelikle sizi kutlarım... ayrıca bir sonraki programda lütfen meegolu bir telefon çıkarıp hemen ardından o tlefonun son meegolu telefon olacağını duyurduğunu.. üstünden iki üç hafta geçtikten sonra neden o telefona destek vereceğini duyurup inandırıcılığını yitirdiğini ayrıca meego nun kullanıcı deneyimi açısından o kadar olumlu yorum almasına ve yüzlerce programı arka planda en ufak kasılma olmadan çalıştıracak kadar üzerinde çalışılmış bir işletim sistemi olmasına rağmen neden nokia wp7 gibi geleceği karanlık kuyu olan bir işletim sistemine ve zamanında yenilgi yaşamasına sebep olan symbian'a ısrar ettiğini sorar mısınız..... lütfen rica ediyorum
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Mr. Jingles 7 yıl
Nokia'nın MeeGo'yu tamamen satın alması imkansızdır. Intel'in bu iş için büyük emekleri oldu. Hissesini Nokia'ya veya bir başkasına satacak kadar salak değil. Bu salaklığı Intel değil yapsa yapsa Nokia yapar. MeeGo konusunda Intel'i aradan çıkarması mümkün değil. MeeGo'nun yarısı Nokia'nın ise diğer yarısı da Intel'in. MeeGo gerçekten çok büyük gelecek vaad eden büyük potansiyele sahip bir sistem. Bu yüzden MeeGo'ya gereken ehemmiyetin verilmesini istiyorum ama nerde...
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unflattering 7 yıl
TianLeiLe
Nokia bilerekmi eli ayağı düzgün telefon çıkartmıyor yoksa finlandiyalıların kafasımı çalışmıyor anlamadım :) telefona 3 özellik koyar 3üde tatmin edici özelliklerdir ama 1 tanesini koymaz ve malum vatandaşta o özellik olmadığından telefondan soğur başka telefon alır sorna onuda beğenmez keşke öncekini alsaydım der nokia böle yaparak daha fazla para kazanacağını zannediyor ama müşteri kaybetmekten başka birşey yapmıyor yapsaya adam gibi bi telefon kapış kapış gider.

sanki diğer markaların her ürünü dört dörtlükmüş gibi yazmışsınız. size katılmıyorum.
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Al PaC 7 yıl
Donanımhaber in bilinçli kullanıcı kitlesine daha spesifik ve detaylı bilgiler vermek gerekir. Ali Bey in de dediği gibi bu seferki konuşma biraz yüzeysel oldu. Umarım bir dahaki sefere daha doyurucu bilgiler içeren bir söyleşi olur.
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DH Misafiri 7 yıl
bu haberde 80milyon paundun icindemi ?
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