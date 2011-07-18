Nokia Özel: Ucuz akıllı telefon pazarı, Meego, Windows Phone 7 ve fazlası [video]

Teknoloji Gündemi'nin Cep Telefonu Üreticileri Özel programlarına devam ediyoruz. Konuğumuz Nokia, herkes için akıllı telefon üretme hedefi ve bu hedef doğrultusunda üretilmiş uygun fiyatlı telefonlarını anlatıyor, Meego ve Windows Phone 7 hakkındaki sorularımızı cevaplıyor.

Meego'lu N9'u Merak ediyor musunuz? Hem de çok Görmek isterdim Hayır N9 hakkında bilgim yok Nokia ve Windows Phone 7 birlikteliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi oldu Bir başka işletim sistemi olabilirdi Symbian ile devam edilmeli Hiç iyi olmadı Nokia gelecekte ilk olarak neye önem vermeli? Donanım (İşlemci, Bellek, Kamera vb) Yazılım (İşletim sistemi, Güncellemeler, Uygulamalar) Tasarım (Boyut, Ağırlık, Renkler) Oy Ver 723 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Meego'lu N9'u Merak ediyor musunuz? Hem de çok Görmek isterdim Hayır N9 hakkında bilgim yok Nokia ve Windows Phone 7 birlikteliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi oldu Bir başka işletim sistemi olabilirdi Symbian ile devam edilmeli Hiç iyi olmadı Nokia gelecekte ilk olarak neye önem vermeli? Donanım (İşlemci, Bellek, Kamera vb) Yazılım (İşletim sistemi, Güncellemeler, Uygulamalar) Tasarım (Boyut, Ağırlık, Renkler) Anket Sonlandı 723 kişi oy verdi. Sonuçları Göster