Nokia X3-02 Video İnceleme

Haber Editörü
|Paylaşım için Teşekkürler.. Bu ayki maaşımla almayı düşünüyorum...
|benim bu telefonda video kayıt esnasında ses kayıt etmiyor..ses kayıt özelliğini kullandığımda ise ses var ama videoda yok..bu nedendirki..
|arkadaşlar yazmışsınız 2 gün kullandım bozuldu diye. dikkat çekmek isterim ki telefonun bozulma süresi kullanıcıyla da alakalı. ha ban öyle hiç düşürmedim diyemem her yeri çizik içinde ama 2 yıldır kullanıyorum . şarjı beni 1 hafta götürüyor ki ben haftada 1000 sms bitiriyorum.
|arkadaşlar aynı telefonu bir yıl kullandım 3 kez arıza yaptı garantiye gönderdim 40 gün oldu hala telefonumu veremediler nokia bitmiştir benim için o telefonda sadakam olsun
|paylaşım için teşekkürler üstad
|Beyler bendede nokia x3-02 var ben bu telefonla 35-40 video izledim sonrada bidaha açmadı neden acaba yardım pls çözümde söyleyin !
|Beyler bendede nokia x3-02 var ben bu telefonla 35-40 video izledim sonrada bidaha açmadı neden acaba yardım pls çözümde söyleyin !
|Bence güzel telefon pek eksiği yok nokia n73'den çok daha iyi.Video olarak sony ericson k750i daha iyi
|merhaba arkadaşlar bu telefon bende var yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ayrıca 3 gün wi-fi kapalı olması ve hiç aranıp aramadıgıma ragmen sarjı gitmedi maksimum 2 gun dayanıyor kullanıldığı zaman 1 gün dayanır. Bunların yanında müzik kalitesi iyi diyebilirim kamerasıda kötü değil çoğu telefondan iyidir. ön tarafta kamerası yok arka kapakta gevşeme olduğunu duydum bazı arkadaşlardan ama benimkinde herhangi bir sorun yok son olarak telefon hafif zarif kolay müzik kaliteli camerasıda fena olmaya internetede girmek isteyen bir kişi için fazlasıyla yeterli diye düşünüyorum...
|biraz gec bi inceleme oldu sanırım vodafon 4 5 aydır bu urunu satıyor :d
|Vodafone kampanyasıyla aldım bu telefondan ama gerçekten s60 modellerine alışmış biri olarak çok zor geldi başlarda kullanması. İncelik bakımından görünüş olarak güzel ama herşey görünüş değil. mesaj hafızası biraz dolunca yavaşlamalar başlıyor. 4 gb. lık hafıza kartının yaklaşık olarak %10u kadarını kullanıyorum sırf biraz daha hızlı olsun diye. Performans/hız bekleyenleri biraz üzebilir. Yinede alacaklara hayırlı olsun video çok açıklamalı olmuş.
yönetim espiri kaldırmıyor yorum kaldırıyor :D 1 kişi güldüyse bile yeter napalım