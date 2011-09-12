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Nokia X3-02 Video İnceleme

7 yıl
138,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Shady
Haber Editörü
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Nokia'nın S40 platformunu dokunmatik ekranla buluşturan telefonu X3-02'ye yakından bakıyoruz.


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Neoptolemos_ 7 yıl en beğenilen
Bu çocuk yeni yüz faruk, bakıyım, valla yeni yüz.
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umutarslan.com 7 yıl
bilgehankalkan
Demek Shadyde video incelemelere başladı, seslerde problem var ama ilk video olsun o kadar.@umutarslan.comYarıldım akşam akşam. :D

yönetim espiri kaldırmıyor yorum kaldırıyor :D 1 kişi güldüyse bile yeter napalım
bilgehankalkanDemek Shadyde video incelemelere başladı, seslerde problem var ama ilk video olsun o kadar.@umutarslan.comYarıldım akşam akşam. :...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Overature 7 yıl
Sadece tasarımı güzel.
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Ekrem71.5 8 ay
Paylaşım için Teşekkürler.. Bu ayki maaşımla almayı düşünüyorum...
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06ensar 1 yıl
benim bu telefonda video kayıt esnasında ses kayıt etmiyor..ses kayıt özelliğini kullandığımda ise ses var ama videoda yok..bu nedendirki..
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar yazmışsınız 2 gün kullandım bozuldu diye. dikkat çekmek isterim ki telefonun bozulma süresi kullanıcıyla da alakalı. ha ban öyle hiç düşürmedim diyemem her yeri çizik içinde ama 2 yıldır kullanıyorum . şarjı beni 1 hafta götürüyor ki ben haftada 1000 sms bitiriyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar aynı telefonu bir yıl kullandım 3 kez arıza yaptı garantiye gönderdim 40 gün oldu hala telefonumu veremediler nokia bitmiştir benim için o telefonda sadakam olsun
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parcaparca 6 yıl
paylaşım için teşekkürler üstad
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DH Misafiri 7 yıl
Beyler bendede nokia x3-02 var ben bu telefonla 35-40 video izledim sonrada bidaha açmadı neden acaba yardım pls çözümde söyleyin !
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DH Misafiri 7 yıl
Beyler bendede nokia x3-02 var ben bu telefonla 35-40 video izledim sonrada bidaha açmadı neden acaba yardım pls çözümde söyleyin !
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DH Misafiri 7 yıl
Bence güzel telefon pek eksiği yok nokia n73'den çok daha iyi.Video olarak sony ericson k750i daha iyi
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ibrahimomeroglu 7 yıl
merhaba arkadaşlar bu telefon bende var yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ayrıca 3 gün wi-fi kapalı olması ve hiç aranıp aramadıgıma ragmen sarjı gitmedi maksimum 2 gun dayanıyor kullanıldığı zaman 1 gün dayanır. Bunların yanında müzik kalitesi iyi diyebilirim kamerasıda kötü değil çoğu telefondan iyidir. ön tarafta kamerası yok arka kapakta gevşeme olduğunu duydum bazı arkadaşlardan ama benimkinde herhangi bir sorun yok son olarak telefon hafif zarif kolay müzik kaliteli camerasıda fena olmaya internetede girmek isteyen bir kişi için fazlasıyla yeterli diye düşünüyorum...
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sesslayt 7 yıl
biraz gec bi inceleme oldu sanırım vodafon 4 5 aydır bu urunu satıyor :d
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Bahadir39 7 yıl
Vodafone kampanyasıyla aldım bu telefondan ama gerçekten s60 modellerine alışmış biri olarak çok zor geldi başlarda kullanması. İncelik bakımından görünüş olarak güzel ama herşey görünüş değil. mesaj hafızası biraz dolunca yavaşlamalar başlıyor. 4 gb. lık hafıza kartının yaklaşık olarak %10u kadarını kullanıyorum sırf biraz daha hızlı olsun diye. Performans/hız bekleyenleri biraz üzebilir. Yinede alacaklara hayırlı olsun video çok açıklamalı olmuş.
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