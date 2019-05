Nokia !f İstanbul’un Festival Merkezi Sponsoru Oldu

Biz Nokia N8 ile !f İstanbul'u destekliyoruz, sen onunla ne yapacaksın?

Nokia, bu yılın onuncusu düzenlenecek olan !f İstanbul'un Festival Merkezi Sponsoru oldu. Nokia kullanıcıları, Festival'e özel olarak geliştirilen Ovi uygulamasıyla, festival programı ve içeriği hakkında anlık bilgi alabilecekler.

Nokia, Türkiye'nin ilk ve tek bağımsız filmler festivali !f İstanbul AFM Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'ne Festival Merkezi Sponsoru oldu. İstanbul'da 17-27 Şubat, Ankara'da ise 2-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Festival kapsamında, The Hall ve sinema fuayelerinde, !f seyircileri, HD film çekme özelliğine sahip Nokia N8'i deneyimleme ve Yurttaş !f etkinliği ile festival deneyimlerini Nokia N8 ile çekecekleri fotoğraf ve videolara yansıtma fırsatı bulacaklar. Ayrıca Nokia kullanıcıları, !f İstanbul için özel olarak geliştirilen Ovi uygulaması sayesinde, festival programı ve içeriği hakkında anlık bilgi alabilecekler.

Nokia'nın !f İstanbul için geliştirilen uygulamasını destekleyen cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

S60: Nokia 5228, Nokia 5230, Nokia 5233, Nokia 5235, Nokia 5250, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia C5-03, Nokia C6-00, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6

Nokia 5228, Nokia 5230, Nokia 5233, Nokia 5235, Nokia 5250, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia C5-03, Nokia C6-00, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6 Symbian 3: Nokia C6-01, Nokia C7-00, Nokia N8-00

Görsel yetenekleri güçlü mobil cihazlar geliştiren Nokia, Türkiye'de sinema sanatının gelişmesine büyük önem veriyor ve !f İstanbul gibi uzun yıllardır başarıyla sürdürülen etkinliklerin kalıcı olabilmesi için destek veriyor.

!f İstanbul hakkında

Türkiye'de bağımsız sinemanın ilk ve tek adresi olan !f İstanbul AFM Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, on yıldır 70.000 kişilik izleyici kitlesiyle kültür sanat camiasının yakından takip ettiği, dünyanın her yanından farklı bakışları sinemaseverlerle buluşturan ve düzenlediği partiler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle programını zenginleştiren bir oluşum. Her yıl İstanbul'da ve Ankara'da AFM Sinemaları'nda şubat ayında izleyicisiyle buluşan festival, filmleri farklı ve güncel bölümler altında toplayarak izleyicisine ulaştırıyor.

