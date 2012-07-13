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Nokia'nın 41MP kameralı telefonu 808 PureView nasıl üretildi ? İşte cevabı

6 yıl
187,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia geride bıraktığımız Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde büyük ses getiren yeni nesil akıllı telefonu 808 PureView için geri sayıma başladı. Yakın zamanda dünya çapında satışa sunulacak telefon, 41 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile tüm zamanların en iyi fotoğraf/video çeken telefonu olmaya aday.
Symbian Belle işletim sistemini kullanan telefon bu açıdan yine Nokia imzasını taşıyan en gelişmiş akıllı telefon olma unvanına sahip. Yüksek kaliteli görüntü kaydına ek olarak kristal berraklığında ses vaad eden 808 PureView'ın nasıl yapıldığına dair özel bir video yayınlandı. Türkçe altyazı eklediğimiz bu videoda, Haziran ayında ülkemizde de satışa çıkacak telefonun yapılışıyla ilgili detaylar bulunuyor.

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alirezzak 7 yıl en beğenilen
D.A.R.B.E.C.i
Nokianın 41MP kameralı telefonu 808 PureView nasıl üretildi ? İşte cevabı ;bi kömürlükte iki amele tarafından...

yanına bir amele alıp sen üretseydin
D.A.R.B.E.C.iNokianın 41MP kameralı telefonu 808 PureView nasıl üretildi ? İşte cevabı ;bi kömürlükte iki amele tarafından...yanına b...
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5 Yanıt Yanıtla +63
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cagataykoroglu 7 yıl
videonun bu telefonla çekilmiş olması çok etkileyici.
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Black Wall Street 7 yıl
nokia'nın kamera dışında önce çıkan hiç bir özelliği yok ki..
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Mr. Jingles 2 yıl
Facebook'tan da Instagram'dan da paylaşım yapılabiliyor. Facebook için Opera'dan Instagram için de Akın Orta'nın yaptığı uygulamadan resim atabilirsiniz.
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Mertxray 2 yıl
Telefona hala 400-500 isteyenler var ben ona şaşırıyorum :D
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Arka Destroyer 2 yıl
+9 flickr telefonu
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seker1adam 2 yıl Mertxray
Mertxray
Telefona hala 400-500 isteyenler var ben ona şaşırıyorum :D

Kamerasından dolayı
2000 liralık telefonlarla aynı ayarda resim çekiyor hala

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Fenomenon 2 yıl
bu telefon sırf symbian yüzünden çöp oldu. kamera olarak gerçekten zamanının çok ötesindeydi. şuan bile 1/1.2" lik sensör kullanan bir telefon yok.
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HeryazısınıEditleyenadam 2 yıl
telefon 8 eylül 2015 den sonra ölmüş
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DH Misafiri 6 yıl
valla arkadaşlar onu bunu bilmem ama nokia'nın bir kereye mahsus android işlemcili bir telefonu cıksada görseler satışları nasıl patlıyor nedir bilmiyorum bu inatları heleki şu telefonu android işlemcili olarak cıkarsalardı inanın hemen alırdım diyeceksinizki androidcimisin bi bakıma evet apple kullandım herşeye para isteyen para manyağı bi firma yazılımcı olduğum için açık kaynaklı olan herzaman tercih olur bu yüzden bende android seviyorum neden derseniz uygulama bakımından derya denizi insan kendi yaptığı bir uygulamayı kullanması o kadar güzelki sözün kısası nokia deneme maksatlı dahi olsa bir kereye mahsus android işlemcili cıkarsa yeminle hemen alırım çok sağlam bir telefon firması yaptığı telefonlar her konuda ölcülemez bile işletim sistemi hariç
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samettt54 6 yıl
Crauser
Video bu telefonla çekildiyse beni hiç etkilemedi, amacım karşılaştırmak değil ama önrnek olarak 4S ile çekilmiş bu kısa film youtu.be/... görüldüğü gibi neredeyse günümüz dslr(550d vs.) kalitesinde video kaydı yapabiliyor, ama kamerasıyla bu kadar ön plana çıkan 808 PureView 6 7 yıllık dv kamera gibi video çekmesinin bence olumlu bir tarafı yok.

Videoyu gördüyseniz bu videonun pikselleri tam net değil sanırsam videoyu farklı formata çevirip altyazı eklendiği sıralarda oluşmuş olabilir. Orjinal videoyu bulup izleyip yorumlarımızı ona göre yapmalıyız
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samettt54 6 yıl
gözlerini kör etmekten çekinmeyen insanlar var nokia yapmış yapacağını adam nokia telefonu videosu izleyip apple ı savunuyo ne gerek var önemli olan konu burda bu telefondaki yenilikler diğerlerini nerden çıkartıyosunuz anlamıyorum bu olay windowsun işine döndü adamlar en çok kullanılan yaygın bi sistem üretiyolar ki windowstan yazıyorum ve yıllarca nokia kullandım windows 8 videosu altına snow leopard reklamı falan yapan cahiller var bu teli beğenmeyen beğenmedim yazıp geçebilir nasıl bir iştir bu
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clopin 6 yıl
İphone varken neden hala tlf yapiyorki bu nokia
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DH Misafiri 6 yıl
şimdi okdugum da nekadar cahil insan var şu ülkede!
sanane bana uygulama lazım değil bana lazım olan kameradır senın o android diye ovundugun telefon bana gereken goruntuyu sunmuyor ne diye gelip burda reklamını yapıyorsun begenmıyorsan camur atmayacaksın adamlar ne güzel yapmıs kimilerıne böylesi lazım her kitleye farklı seceneklerın olması gerekir 3-5 cakal gelmıs yok şu değişsin yok bu ulan kimisine yetıyor demekkı bunlar, senın telefonunda 41 mp lik kamera yok dıye mı nokia ya bukadar saldırı android diye değil mı bukadar saldırı herkesin bi tarzı var saygı duyacaksınız yok gpu yok arayuz yok uygulama yok oyun ulan bana lazım değil bunlar bi sürü telefon var zaten istedgınız turden ne gelip burda aglıyorsunuz kı ? Bana lazım olan şarj ömrü kalitelı malzeme yavaş ta olsa internete girebileyim ve cebimde super bi prof makina alo diyebiliyorum evımde zaten ps3 var oyun oynaycak olrusam onda oynarım telde oyun mu oynanrmıs 2 saat te şarj bıtıyor
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THESTER 6 yıl
DH Misafiri
Darağacında da olsak son sözmümüz Apple!

Oğlum seni döverim...
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gfb_hrn11 6 yıl
senninmod
12 Angry Men
DH Misafiribence gayet başarılı bir sensör ortaya çıkarmışlar, burada fiyat politikasından yada nokianın düşüşte oluşundan bahsetmiyoruz. apple gibi 2000 lira üzerinde bir fiyatla ürün çıkartmıyorlar piyasaya yada 1gün şarjı gidebilen androidler gibi, nokia ürününü gerçekten kaliteli ve sağlam yapıyor, biz burada optik piyasasında üstün bir teknolojiden bahsediyoruz lütfen daha saygılı yorumlar yapın eleştri yorumlarınızı okudugumda kendimi lise çağlarında gibi hissediyorum. Ortada bir emek var böyle boş laf ortaya koyan adamlar haytları boyunca ellerine bir optik cam bile almamış insanlar seviyenizi koyuyorsunuz ve insanları tahrik ediyorsuz yaptıgınız sadece bu...
Daha saygılı yorum yapın demişsin be krdeşim 1 gün dayanamadan android cepler diyorsun alttan alttan iphone reklamıda yapıyorsun sana şöyle bir soru sorsam bu nokianın yeni cep telefonuyla sabahtan akşama kadar video resim çekersen şarjı 1 günden fazla dayanabilirmi? cevap hayır.o küçümsediğin ndroid cepten örnek veriyim galaxy 3 normal kullanımda 43 sat gidiyor buda 2 gün 1 saat eder.
Dedigine gore ozaman 1 gun 22 saat ? :D

hayır o zaman 1 gün 21 saat yapar 22 de değil :)Gülmüşsün bide :)
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