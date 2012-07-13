Nokia'nın 41MP kameralı telefonu 808 PureView nasıl üretildi ? İşte cevabı

Nokia geride bıraktığımız Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde büyük ses getiren yeni nesil akıllı telefonu 808 PureView için geri sayıma başladı. Yakın zamanda dünya çapında satışa sunulacak telefon, 41 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile tüm zamanların en iyi fotoğraf/video çeken telefonu olmaya aday.

Symbian Belle işletim sistemini kullanan telefon bu açıdan yine Nokia imzasını taşıyan en gelişmiş akıllı telefon olma unvanına sahip. Yüksek kaliteli görüntü kaydına ek olarak kristal berraklığında ses vaad eden 808 PureView'ın nasıl yapıldığına dair özel bir video yayınlandı. Türkçe altyazı eklediğimiz bu videoda, Haziran ayında ülkemizde de satışa çıkacak telefonun yapılışıyla ilgili detaylar bulunuyor.