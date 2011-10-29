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Nokia'nın en iddialı telefonu Lumia 800 mercek altında

7 yıl
214,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia uzun süredir merakla beklenen Windows Phone işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonlarını tanıttı. Biz de önümüzdeki aylarda Nokia'nın amiral gemisi olarak görev yapacak Lumia 800'ü dünya lansmanında kullandık. Nokia tarafından şimdiye kadar üretilen en iyi akıllı telefon olarak gösterilen Lumia 800, tasarım özellikleri ve güçlü işlemcisiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Bu videomuzda Nokia'nın en iddialı telefonu Lumia 800'ü masaya yatırıyoruz.
 

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symbiat 7 yıl en beğenilen
ec38
amiral gemiyi bırakın bundan tekne bile olmaz.. nfc yok.. kendine has bir arayüz yok.. 1 gb ram yok.. çift çekirdek işlemci yok.. 1080p video kaydı yok... nokia beni bile kaybedeceksin beee !!!

Hocam iyi güzel diyorsunda, bu platform android den çok daha verimli. O yüzden çift çekirdek yada 1gb ram gibişeylere ihtiyacı yok.
1080p olayında da millet fazla abartıyor, 1080p olupta çamur gibi çeken bir sürü telefon var. eğer nokia temiz bir şekilde 720p çekecekse benim için ok demektir.
nfc olayıda belki eksiklik olarak görülebilir ama bu özellik olmadanda çok kabul gören cihaz(lar) var piyasada.
Aletin arayüzü pisadaki tüm telefonlardan farklı :) ok, windows-phone lar arasında belki aynı ama android ve iphone a kıyasla cidden farklı ve şık bir arabirim.
Bence bu sefer makul olmak gerekirse Nokia cidden iyi bir telefon yapmış. İşletim sistemi zaten benim gözümde pazarın bir numarası da, ondan öte tasarım ve işçilik cidden harikulade.
2. nesil de hd ekran çözünürlüğü, dual core cpu vb de eklenecektir bu cihazlara.
Aylar önce demiştim Nokia android yerine windows-phone u seçmekle akıllıca bir karar verdi diye.
Aletin satış başarısı gösterecek bu karar yerinde mi değil mi. Ancak ben gidişatı beğeniyorum.
Evinde xbox olan, iş yerinde exchange kullanan bir çok insan için bu cihaz ilk tercih edilecek ürün olmalı.
Özellikle mavi olana bayıldım.
ec38amiral gemiyi bırakın bundan tekne bile olmaz.. nfc yok.. kendine has bir arayüz yok.. 1 gb ram yok.. çift çekirdek işlemci yok.. 1080p vid...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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AmdFanBoyX 7 yıl
Bende Yazılımcı Olucam
kim ne derse desin Nokia

sırf :D sana - vote yapmak için telden görünce internet cafeye gittim
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simaros 7 yıl
The Anonymous
Android yüklesinler, ekranı 5.0 yapsınlar, işlemciyi çift çekirdekli yapsınlar, kameraya megapiksel yerine kocaman sensörler ve xenon flaş koysunlar, rami 1GB yapsınlar, şarjı 2 günü tamamlayabilsin, gorilla glass koysunlar, 2000TL anında onların.

düzenli çalışıyor musun böyle şaçmalamak için?
The AnonymousAndroid yüklesinler, ekranı 5.0 yapsınlar, işlemciyi çift çekirdekli yapsınlar, kameraya megapiksel yerine kocaman sensörler ve x...
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1 Avatar
Led Zeppelin 6 ay
Zamanında g2 alarak microsoft tuzağına düşmedim, önceki cihazım Windows 6 idi ve geleceği olmayacağını az buçuk hissettiğimden uzak durmuştum aynı zune hd music player lar gibi.
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zotacing 6 ay
Yıl 2018 hala Instagram güncellenecek ve gelecek.

İyi dolandırdılar hepimizi. Kanıp almıştık zamanında.
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ddsmurat 6 ay
Walla hala L925 kullanıyorum çok iyi tel ama geri zekalı microsoft winphoneyi bitirdi çok iyi şeyler yapabilirdi ama mallar pc gibi tek olduklarını zannettiler android çaktı.
Özelliklet lumia 950 zamanının çok ötesinde hala taş gibi tel
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tanklar yolda 6 ay
Güzel hort

Hep almak istemiştim bir wp de, android hep daha cazip olmuştu.
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AppleFB 6 ay tanklar yolda
Hocam tanklar yolda falan darbeci misiniz
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destinati0n 6 ay
Mazi canlanır gözümde

Ah Lumia 525, keşke elden çıkarmasaydım seni be.
Hiçbir android telefonun performansı ve stabilitesi senin verdiğin performansı veremedi.
En büyük pişmanlığımsın.
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hgwxx/7 6 ay destinati0n
madem öyle niye battı hocam sen yapma bari bir kullanıcı olarak.
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Düz Duvara Tırmanan Adam 6 ay
Ana bnm eski telefon ama bnd lumya520 vardin pcyi saatiim general mobaly aldim ikinci el 300e
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AppleFB 6 ay Düz Duvara Tırmanan Adam
Hcm bnd lumya 625 vrd şmd ayfon aldm
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DH Misafiri 6 yıl
Nokai Lumia 800 kullanıcısıyım, karbon kasa, gorilla cam ile rakiplerinin çok ötesinde diğer plastik ve cam kasa telefonlardan çok sağlam fiziksel yapısı var. İşletim sistemi makinanın tüm kaynaklarını çok verimli kullandığı için hiç bir donanımsal yavaşlama kilitlenme yaşatmıyor. Nokia Maps programı çok başarılı navigasyon servisi sunuyor, intenete bağlanmadan yüklemiş olduğunuz ülke haritalarını kullanarak hizmet veriyor. Gelelim olumsuz yönlerine ön kamerası yok, pil ömrü ortalama diğer akıllı telefonlar gibi 1 gün kadar. Bu telefon gerçekten başarılı...En başarılı olduğu konulardan biriside GSM de kaliteli ses transferi ne de olsa nokia, en eski cep telefon üreticilerinden birisi. Almak isteyenlere tavsiye ederim...
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MertDumenci 6 yıl
Lumia 800 olmus.
Yaklasik 1 ay Lumia 800 kullandim, sonra iOS'a dondum, ama neden, iOS'a uygulama gelistiriyorum. WP bana gelistirme acisindan su anlik uzak bir platform, ama WP7, olmus.

Kotu diyenler icin soyluyorum, kullanmadan yorum yapmak gercekten yanlis olur, WP aklimizda hep kotu, sacma, takilan, 98 arayuzlu gibi kalmis, ama WP7, koklerinden tamamen ayrilarak bastan sona yeniden yazilmis bir isletim sistemi.


Yillarin Nokia'si batiyor, umarim bu onu kurtarir.
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hakyurek 6 yıl
rusyadan aldim ben buyuk telefon sevmeme ragmen cok begendim .. hem cihaz hem wp 7 cok guzel olmus.. begenmedigim tek yonu bluettoth ile dosya yollayamamak .. kesinlikle tavsiye ederim ..
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Sezgintr 7 yıl
Bunu alacağıma samsung focus2 alırım 2 kat daha hızlı.
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elmatadori 7 yıl Sezgintr
Sezgintr

Bunu alacağıma samsung focus2 alırım 2 kat daha hızlı.

hocam mazur görün ama bişe soracağım meraktan..iki telide elinize alıp deneyipde mi iki katı hızlı dediniz ??
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DH Misafiri 7 yıl
Lumia 800 ün şarjı kaç gün gider acaba
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elmatadori 7 yıl
Türkiyeye geç gelmesine şaşmayın arkadaşlar niye biliyormusunuz ?? çünkü çift çekirdek yok almazlar çünkü rami düşük almazlar çünkü android değil..anlayamadığım şey şu herkes eline bile almadan nasıl windows 7.5 uzmanı oldu ?? nokia n9 dan bi haberdim arkadaşım söledi çok süper cihaz bence bunuda bekleyip görelim deneyelim hala memnun değilsek eyw..
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