Nokia'nın en iddialı telefonu Lumia 800 mercek altında

Nokia uzun süredir merakla beklenen Windows Phone işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonlarını tanıttı. Biz de önümüzdeki aylarda Nokia'nın amiral gemisi olarak görev yapacak Lumia 800'ü dünya lansmanında kullandık. Nokia tarafından şimdiye kadar üretilen en iyi akıllı telefon olarak gösterilen Lumia 800, tasarım özellikleri ve güçlü işlemcisiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Bu videomuzda Nokia'nın en iddialı telefonu Lumia 800'ü masaya yatırıyoruz.

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