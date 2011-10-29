Nokia'nın en iddialı telefonu Lumia 800 mercek altında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia uzun süredir merakla beklenen Windows Phone işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonlarını tanıttı. Biz de önümüzdeki aylarda Nokia'nın amiral gemisi olarak görev yapacak Lumia 800'ü dünya lansmanında kullandık. Nokia tarafından şimdiye kadar üretilen en iyi akıllı telefon olarak gösterilen Lumia 800, tasarım özellikleri ve güçlü işlemcisiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Bu videomuzda Nokia'nın en iddialı telefonu Lumia 800'ü masaya yatırıyoruz.
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Hocam iyi güzel diyorsunda, bu platform android den çok daha verimli. O yüzden çift çekirdek yada 1gb ram gibişeylere ihtiyacı yok.
1080p olayında da millet fazla abartıyor, 1080p olupta çamur gibi çeken bir sürü telefon var. eğer nokia temiz bir şekilde 720p çekecekse benim için ok demektir.
nfc olayıda belki eksiklik olarak görülebilir ama bu özellik olmadanda çok kabul gören cihaz(lar) var piyasada.
Aletin arayüzü pisadaki tüm telefonlardan farklı :) ok, windows-phone lar arasında belki aynı ama android ve iphone a kıyasla cidden farklı ve şık bir arabirim.
Bence bu sefer makul olmak gerekirse Nokia cidden iyi bir telefon yapmış. İşletim sistemi zaten benim gözümde pazarın bir numarası da, ondan öte tasarım ve işçilik cidden harikulade.
2. nesil de hd ekran çözünürlüğü, dual core cpu vb de eklenecektir bu cihazlara.
Aylar önce demiştim Nokia android yerine windows-phone u seçmekle akıllıca bir karar verdi diye.
Aletin satış başarısı gösterecek bu karar yerinde mi değil mi. Ancak ben gidişatı beğeniyorum.
Evinde xbox olan, iş yerinde exchange kullanan bir çok insan için bu cihaz ilk tercih edilecek ürün olmalı.
Özellikle mavi olana bayıldım.
sırf :D sana - vote yapmak için telden görünce internet cafeye gittim
düzenli çalışıyor musun böyle şaçmalamak için?