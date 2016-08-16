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Note 7 kutusundan çıkıyor "Samsung Galaxy Note 7 kutu açılışı" video

3 yıl
41,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sabah saatlerinde ofisimize ulaşan Samsung Galaxy Note 7'nin kutu içeriğinde neler var? Birlikte açıyor, kutu içeriğini keşfediyoruz. Samsung tarafında ön sipariş rekoru kıran Note 7 sahnede.
Samsung Galaxy Note 7 henüz çıkmadan çok konuşulan modeller arasına girdi. Samsung tarafında ön siparişleri bir önceki model Note 5'i katlayan telefonu kutusundan çıkartıyoruz.
Note 7'nin detaylı incelemesine aşağıdaki oynatıcıdan erişebilirsiniz.

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Amd64x2 3 yıl en beğenilen Selçuk ALAGÖZ
Selçuk ALAGÖZ

Bir şu telefonun tasarımına bak bir de İphone 6s Plus a.

%35'lik ekran gövde oranı ile ne kadarda muhteşem değil mi iphone 6s plus
Selçuk ALAGÖZBir şu telefonun tasarımına bak bir de İphone 6s Plus a.%35'lik ekran gövde o...
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eulogy 3 yıl
Tasarımı gerçekten çok hoş telefonun. Allah sahiplerine bağışlasın.
Şu Samsung tasarımda liderliği eline aldı ya... Bazı şeyler ne çabuk değişiyor...
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TurboBoosted 3 yıl
Parasi olmayanlar çöp diyor.
Bende Ferrari alamiyorum ama hic bir zaman Ferrari'ye çöp demem.
1 Yanıt Yanıtla +11
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mekatronik41 3 yıl
şort olmayaydı eyiydi...
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DraGonS 3 yıl
Geldi telefonların efendisi.
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cherkesomer 3 yıl
2 sene önce çıkan iris taramayı reklam yapar satar.
2 sene sonrada hi-fi ses çıkışı koyar yenilik diye satar.
samsung bu satar yani ama ekranlara dikkat flickering sorunu çıkabilir ama donanım haber bunu yazmaz. başka markada sorun çıkınca gözünüze sokarlar ama samsunga laf yok.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Extreme Victory 3 yıl cherkesomer
cherkesomer

2 sene önce çıkan iris taramayı reklam yapar satar.
2 sene sonrada hi-fi ses çıkışı koyar yenilik diye satar.
samsung bu satar yani ama ekranlara dikkat flickering sorunu çıkabilir ama donanım haber bunu yazmaz. başka markada sorun çıkınca gözünüze sokarlar ama samsunga laf yok.

eeee sunumu yapan bariz bir samsung fan boy olunca öyle oluyor, samsung ottan telefon yapsa "samsung doğanın yeşilinden daha güzel yeşil yapmış" diyecek biri sonuçta, zira fan boy olduğu yetmezmiş gibi büyük bir ihtimalle neması da oradan. Yazık!

Eğer bu olası nemadan DH faydalanıyorsa sorun yok, ama hep bana Rab bana durumu söz konusu ise o zaman yöneticisinde iş yok zira bu DH tarafsızlığını ve güvenilirliğini günden güne yitirmesine sebeptir ki buda DH zarar verir. Şu haliyle bile "Sunumu Mesut Çevik yapıyorsa" diyenler günden güne artmakta.

NOT: Ben kendi işimin sahibiyim, Mesut Çevik yada işi umurumda değil, tarafsız olsun yeter.
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DH Misafiri 3 yıl
sony sızan telefonu xr resmen
telefon degil çerçeve olmuş.
nihayet dual led flaşa geçecek sony. sene
2016 gunaydın sony ahahaha. 5 yıl önce
motorolada bu dual tone flaş vardi. iphone7
geliyo, 5s'te bile dual tone vardı. parmakizi
okuyucuyada daha geçen yıl z5 ile geçebildi.
parmakizi ta 2011 de motorola atrix te bile
vardı, aynı zamanda dünyanın ilk multicore
işlemcili smartphone idi atrix. sony kablosuz
şarj teknolojisine geçmeside 5-10 yıl sonra
anca olur :) bu arada
sanal tuşlarada hala devam ediyo. çünki
tuşlar
ekranda gösterilince maliyeti sıfır. sony led
flaştan-kapasitif tuştan-malzemeden-
işçilikten-donanımdan çalmaya aynen devam
ediyo. sayfası sikayet dolu. bu takoz hangi
sorunlarla gelecek acaba :) ben böyle dandik
ve kalitesiz bir başka firma görmedim,
üretilen 9 telefonun 9 taneside sorunlu
olurmu arkadaş??? bu dandikliği başaran tek
firma sony. her marka tel kullandım. 4
tanede sony kullandım, 4 taneside
sorunluydu. elde tek parça olarak durabilen
dagılmayan telefon yap sony :) teli elde
dagılıyo ya!!!!! telefonları bükülüyo eğiliyo,
kendi kendine çatlıyo. malzeme kalitesi
berbat. kasa açıklığı var ve kamera sensorleri
ortalı bile durmuyo, işçilik berbat. ekran-kasa
oranı rakiplerden geride. "su geçirmez" der
ama geçirir. ekranda sarı leke oluşur, hep
sorun. sorun varsa kalitesizdir net. kaliten
rakiplerden geride, işçiligin rakiplerden
geride, donanımın
rakiplerden geride, teknolojin rakiplerden
geride. sen gitde fırçalı-kömürlü dc motorlu
kayışlı manyetik
kasetçalar üret sony. hi-tech ürünler senin
haddine degil. gücün ve teknolojin yetmez.
taşdevri firması sony, 1960 firması takoz
sony. Günümüz hi-tech düzeyi seni aşar..
sony fanları barnie
moloztaş :)))))
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cengizhkan 3 yıl
O dandik kulaklık kazığını S7 Edgede yaşadım. Daha da o kadar para verip dandik kulaklıklı telefon almam
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Black_Tower 3 yıl
Samsung Galaxy A3' ün büyüğü gibi değil mi ? çok beğendim...
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Barni Moloztaş 3 yıl Black_Tower
A3 daha çok Note 4'e benziyor bence ön kısmı
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1BilimAdamı 3 yıl
Bunun kompakt olanıda iş görür
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altanbilisim 3 yıl
Mesut bey Note7 için tatilden apar topar mı çağırdılar o şort ne öyle :)
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..ScReaM 3 yıl

Samsung aştı kendini... Bugüne kadar yapılan en iyi Android telefon.
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dhdh 3 yıl
Samsungun bugüne kadar çıkardığı en zarif telefon
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