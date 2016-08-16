Note 7 kutusundan çıkıyor "Samsung Galaxy Note 7 kutu açılışı" video

Genel Yayın Yönetmeni
Sabah saatlerinde ofisimize ulaşan Samsung Galaxy Note 7'nin kutu içeriğinde neler var? Birlikte açıyor, kutu içeriğini keşfediyoruz. Samsung tarafında ön sipariş rekoru kıran Note 7 sahnede.
Samsung Galaxy Note 7 henüz çıkmadan çok konuşulan modeller arasına girdi. Samsung tarafında ön siparişleri bir önceki model Note 5'i katlayan telefonu kutusundan çıkartıyoruz.
Note 7'nin detaylı incelemesine aşağıdaki oynatıcıdan erişebilirsiniz.
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