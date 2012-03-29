Novatech'den 14 inçlik ekrana sahip nFinity Ultrabook serisi

Bu yıl hız kazanması beklenen Ultrabook pazarına her geçen gün yeni oyuncular ekleniyor. İngiltere'nin en büyük elektronik üreticilerinden Novatech, fiyatıyla dikkat çeken Ultrabook serisi nFinity'yi duyurdu.





Novatech maliyeti düşürmek için kasa yapısı ve USB 3.0 gibi özelliklerden uzak durmayı tercih etmiş. 15 saniyede açılış ve 7 saatlik kullanım süresi ile bu eksiklerini gidermeye çalışıyor.





Serinin baz modeli nFinity 2367, 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, çift çekirdekli 1.4GHz hızında çalışan Intel i3 2367M işlemci, 2GB DDR3 RAM, 64GB SSD, paylaşımlı grafik birimi, Bluetooth 2.0, WLAN, HDMI, VGA şeklinde özelliklere sahip. İşletim sistemi yüklü olmadan 430 sterlin (687$) fiyat seviyesinde. Tüm modeller işletim sistemsiz olarak sunuluyor ve farklı sistemler yüklenebiliyor.





2367 Plus modeli ise ek olarak 4GB DDR3 RAM ve 128GB SSD kapasitesi sunuyor. Başlangıç fiyatı 534 sterlin.





nFinity 2467 modeli aynı ekrana ek olarak 1.6GHz hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i5 2467M işlemci, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD sunuyor ve başlangıç fiyatı 580 sterlin.





nFinity 2637 modeli ise 1.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i7 2637M işlemci, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD yükseltmesi sunuyor ve fiyatı 699 sterlin. Seri yarın itibariyle İngiltere'de piyasaya çıkmış olacak.







