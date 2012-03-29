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Novatech'den 14 inçlik ekrana sahip nFinity Ultrabook serisi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl hız kazanması beklenen Ultrabook pazarına her geçen gün yeni oyuncular ekleniyor. İngiltere'nin en büyük elektronik üreticilerinden Novatech, fiyatıyla dikkat çeken Ultrabook serisi nFinity'yi duyurdu.

Novatech maliyeti düşürmek için kasa yapısı ve USB 3.0 gibi özelliklerden uzak durmayı tercih etmiş. 15 saniyede açılış ve 7 saatlik kullanım süresi ile bu eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Serinin baz modeli nFinity 2367, 14 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, çift çekirdekli 1.4GHz hızında çalışan Intel i3 2367M işlemci, 2GB DDR3 RAM, 64GB SSD, paylaşımlı grafik birimi, Bluetooth 2.0, WLAN, HDMI, VGA şeklinde özelliklere sahip. İşletim sistemi yüklü olmadan 430 sterlin (687$) fiyat seviyesinde. Tüm modeller işletim sistemsiz olarak sunuluyor ve farklı sistemler yüklenebiliyor.

2367 Plus modeli ise ek olarak 4GB DDR3 RAM ve 128GB SSD kapasitesi sunuyor. Başlangıç fiyatı 534 sterlin. 

nFinity 2467 modeli aynı ekrana ek olarak 1.6GHz hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i5 2467M işlemci, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD sunuyor ve başlangıç fiyatı 580 sterlin.

nFinity 2637 modeli ise 1.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i7 2637M işlemci, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD yükseltmesi sunuyor ve fiyatı 699 sterlin. Seri yarın itibariyle İngiltere'de piyasaya çıkmış olacak.
Novatech'den 14 inçlik ekrana sahip nFinity Ultrabook serisi
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uLtRaTRim 7 yıl
berkkarabacak
Rekabet iyidir, bu tür adı çok duyulmamış markarında iyi laptoplar yaptığını görmek beni çok mutlu ediyo.Şu ana kadar gördüğüm en iyi laptop mesela ne toshiba ne dell ne de sony bkz: store.razerzone.com/...

Herşey tamam, ama Razer için adı sanı duyulmamış demek biraz ayıp oluyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Şekil tasarım v eincelik güzel işletim sisteminin olmamasıda farklı bir bakıl açısı kullanıcıy akalmış haklılarda, ama fiyat konusunda belki banaöyle gelıyordur yada görmeden kullanmadan bişiey diyemiciyem ama pahalı gibi gibi..:P :)
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söny 7 yıl
Ultrabook olarak pek beğenmedim tip olarak pek tatmin etmiyor strelin fiyatlarını bilmediğimden fp ürünümü değilmi onuda cözemedim
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Elefue 7 yıl
Normal i3 i5 i7 işlemcilerde düşük voltaj modu olsa 7 saat gitse
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berkkarabacak 7 yıl
Rekabet iyidir, bu tür adı çok duyulmamış markarında iyi laptoplar yaptığını görmek beni çok mutlu ediyo.Şu ana kadar gördüğüm en iyi laptop mesela ne toshiba ne dell ne de sony bkz: store.razerzone.com/...
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