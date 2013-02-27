Nvidia Tegra 4 ve Project Shield oyun konsolu video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia yeni nesil mobil işlemcisi Tegra 4 ile performans liderliğine oynuyor. Hem yeni işlemci hem de bu işlemcinin güç verdiği oyun konsolu Project Shield'ı sizler için inceledik. Tegra 4'ün performansı, Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 işlemcileriyle karşılaştırma sonuçları ve yeni nesil oyun konsolu Project Shield'ın tüm detayları bu videomuzda.
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Bir de o performans değerleri doğruysa, Nvidia bu sefer işi kotarmış demektir. Tegra 3'le yapamadığı çıkışı, Tegra 4 ile yapması muhtemel. Ama elbette neticeyi görmek gerek.