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Nvidia Tegra 4 ve Project Shield oyun konsolu video ön inceleme

6 yıl
6,3b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yeni nesil mobil işlemcisi Tegra 4 ile performans liderliğine oynuyor. Hem yeni işlemci hem de bu işlemcinin güç verdiği oyun konsolu Project Shield'ı sizler için inceledik. Tegra 4'ün performansı, Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 işlemcileriyle karşılaştırma sonuçları ve yeni nesil oyun konsolu Project Shield'ın tüm detayları bu videomuzda.
 

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Fx_57,5 6 yıl en beğenilen
videoların yükleme saatinden anlaşılıyorki tüm gün yorulp gece de bize ulaştırmak için çalışıyorsunuz.emeğe saygı helal size :)
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M@U 6 yıl
Nvidia net biçimde ekosistemini oluşturuyor. PC, mobil, araç, sunucu...

Bir de o performans değerleri doğruysa, Nvidia bu sefer işi kotarmış demektir. Tegra 3'le yapamadığı çıkışı, Tegra 4 ile yapması muhtemel. Ama elbette neticeyi görmek gerek.
Nvidia net biçimde ekosistemini oluşturuyor. PC, mobil, araç, sunucu...Bir de o performans değerleri doğruysa, Nvidia bu sefer işi kotarmış demektir....
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freefalcon 6 yıl
Abicim böylesine güçlü cihazları ve akıcılığı görünce elimizdeki telefon ve tabletlerden soğuyoruz resmen..
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galatyus 6 yıl
bi commoder 64 (böylemidi) değil
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netstat 6 yıl
nvidia bırak tegrayıda orta segment ekran kartı yap
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Fifaboy 6 yıl
içine istediğimiz oyunu atabılıp oynayacakmıyız yokksa bılgısayar mı gerekıyor ılla tam olarak hıc bısey anlamadım..
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qua1912 6 yıl
Nvidia şaşırtmaya devam eder umarım.
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Un Kurabiyesi 6 yıl
Bu konsol fiyatı ne kadar olcak ve ne zaman çıkıcak?
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teornek 6 yıl
Gerçekten başarılı çalışmalar yapmış geleceği bayağı bi açık helal olsun ne diyelim
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Guest 6 yıl
araç ekranı çok güzel ama malesef otomobil firmaları maliyeti 100$ ancak olacak bir yapı için milyarlarca para istiyor.
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OverClocK1ng 6 yıl
nVidia 10 saat oyun oynatıyor dediyse 6-7 saat falan anca oynatır her halde...
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IBreak4LoveI 6 yıl
Cihaz özellikleri ve performansı itibari ile güzel ama şekli biraz kaba gibi geldi bana hani eski tetris oynanan cihazlar gibi bir şekli var böyle bir şey ile sokakta veya toplu taşıma araçlarında pek rahat kullanılmaz.
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blizzard3 6 yıl
gorunusu cok kotu ya dısarıya felan cıkılmaz millet bakar mal kolla dısarı cıkmıs diye ama vita gibi olsaydı emin olun ben bile alabilirdim :)
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Foxbat 6 yıl
Güzel cihaz ama iş yapmaz. Sadece Shield değil PSP ve 3Ds gibi tüm el konsollarının da tabletler ve akıllı cepler karşısında bir şansı yok bence.
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HectorBarbossa 6 yıl
Tegra 4 lü telefonlar 2014 den önce çıkarsa ben HTC One dan yada S4 den vazgeçeceğim. Telefonda oyun benim için önemli. Bilgisi olan var mı?
Bu arada video çok güzel olmuş teşekkürler.
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