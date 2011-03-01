Nvidia, TegraZone'u resmi olarak duyurdu; Tegra 2 optimizasyonlu oyunlar bir arada

Nvidia, Tegra platformu için hazırladığı TegraZone uygulama mağazasını kullanıma açtı. Tegra 2 platformu hem akıllı telefon hem de tablet bilgisayarlarda kullanılan Nvidia, TegraZone ile kullanıcılara, Android Market'in içerisinde kaybolmadan Tegra 2 yani çift çekirdekli optimizasyonlu oyunlar ve uygulamalar sunmaya başlıyor.

Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan Tegra 2 tabanlı Android cihazlar için yazılım desteğine de büyük önem veren firma, Tegra Zone çatısı altında zengin içerik sunmayı planlıyor. Dört çekirdekli Tegra 3 platformu için yakın zamanda örneklendirme çalışmalarına geçeceği belirtilen şirket, geliştiricilerle yakın iş birliğine giderekTegra 2 tabanlı cihazlar için;

* Daha fazla gerçeklik: Geometri detaylarının arttırılması, yüksek çözünürlüklü kaplamalar, karmaşık shader tasarımları, ışık ve gölgeler,

* Daha fazla interaktivite, Ekranda daha fazla sayıda karakter ve bağımsız animasyona yer verme

* Daha fazla ilgi çekici: İleri yapay zeka işlem, karmaşık düyna ve oyun yönetimi

* Geliştirilmiş oyun deneyimi: Daha fazla sayıda seviye ve oyun karakterlerinin kullanımı için daha fazla ekipman

* Daha iyi oyun oynama ve geliştirilmiş alışverişi deneyimi.

TegraZone uygulama mağazası şu oyunlarla ile açıldı;

* Samurai II: Vengeance,

* Dungeon Defenders: First Wave Deluxe HD,

* Galaxy on Fire 2 THD,

* Backbreaker THD,

* Fruit Ninja THD,

* Vendetta Online,

* Monster Madness,

* Hardwood Solitaire IV,

Şu an için portal görevi gören ve Tegra 2 optimizasyonlu oyunları bir araya getiren TegraZone uygulama mağazasının ilerleyen zamanlarda ayrıcalıklı uygulamalara sahip olup olmayacağını ise zaman gösterecek.