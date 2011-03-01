Nvidia, TegraZone'u resmi olarak duyurdu; Tegra 2 optimizasyonlu oyunlar bir arada

Nvidia, Tegra platformu için hazırladığı TegraZone uygulama mağazasını kullanıma açtı. Tegra 2 platformu hem akıllı telefon hem de tablet bilgisayarlarda kullanılan Nvidia, TegraZone ile kullanıcılara, Android Market'in içerisinde kaybolmadan Tegra 2 yani çift çekirdekli optimizasyonlu oyunlar ve uygulamalar sunmaya başlıyor.
Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan Tegra 2 tabanlı Android cihazlar için yazılım desteğine de büyük önem veren firma, Tegra Zone çatısı altında zengin içerik sunmayı planlıyor. Dört çekirdekli Tegra 3 platformu için yakın zamanda örneklendirme çalışmalarına geçeceği belirtilen şirket, geliştiricilerle yakın iş birliğine giderekTegra 2 tabanlı cihazlar için;
* Daha fazla gerçeklik: Geometri detaylarının arttırılması, yüksek çözünürlüklü kaplamalar, karmaşık shader tasarımları, ışık ve gölgeler,
* Daha fazla interaktivite, Ekranda daha fazla sayıda karakter ve bağımsız animasyona yer verme
* Daha fazla ilgi çekici: İleri yapay zeka işlem, karmaşık düyna ve oyun yönetimi
* Geliştirilmiş oyun deneyimi: Daha fazla sayıda seviye ve oyun karakterlerinin kullanımı için daha fazla ekipman
* Daha iyi oyun oynama ve geliştirilmiş alışverişi deneyimi.
TegraZone uygulama mağazası şu oyunlarla ile açıldı;
* Samurai II: Vengeance,
* Dungeon Defenders: First Wave Deluxe HD,
* Galaxy on Fire 2 THD,
* Backbreaker THD,
* Fruit Ninja THD,
* Vendetta Online,
* Monster Madness,
* Hardwood Solitaire IV,
Şu an için portal görevi gören ve Tegra 2 optimizasyonlu oyunları bir araya getiren TegraZone uygulama mağazasının ilerleyen zamanlarda ayrıcalıklı uygulamalara sahip olup olmayacağını ise zaman gösterecek.
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Fruit Ninja oyunu ile ilgili bir video izlemiştim. Tegra 2 optimize edilmiş oyun ilk oyuna göre çok çok detaylı bir görüntüye sahipti.
Selam
sende tegra 2 li cihaz mı var. Ben daha piyasaya çıkmadı diye biliyorum.
Bu yeni oyunlar tek çekirdek cihazlarda çalışacak mı acaba?
Edit: googla da arasam apk larini bulabilirim gibime geliyor =)