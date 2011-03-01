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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, TegraZone'u resmi olarak duyurdu; Tegra 2 optimizasyonlu oyunlar bir arada

8 yıl
12,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, Tegra platformu için hazırladığı TegraZone uygulama mağazasını kullanıma açtı. Tegra 2 platformu hem akıllı telefon hem de tablet bilgisayarlarda kullanılan Nvidia, TegraZone ile kullanıcılara, Android Market'in içerisinde kaybolmadan Tegra 2 yani çift çekirdekli optimizasyonlu oyunlar ve uygulamalar sunmaya başlıyor.

Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan Tegra 2 tabanlı Android cihazlar için yazılım desteğine de büyük önem veren firma, Tegra Zone çatısı altında zengin içerik sunmayı planlıyor. Dört çekirdekli Tegra 3 platformu için yakın zamanda örneklendirme çalışmalarına geçeceği belirtilen şirket, geliştiricilerle yakın iş birliğine giderekTegra 2 tabanlı cihazlar için;

* Daha fazla gerçeklik: Geometri detaylarının arttırılması, yüksek çözünürlüklü kaplamalar, karmaşık shader tasarımları, ışık ve gölgeler,
* Daha fazla interaktivite, Ekranda daha fazla sayıda karakter ve bağımsız animasyona yer verme
* Daha fazla ilgi çekici: İleri yapay zeka işlem, karmaşık düyna ve oyun yönetimi
* Geliştirilmiş oyun deneyimi: Daha fazla sayıda seviye ve oyun karakterlerinin kullanımı için daha fazla ekipman
* Daha iyi oyun oynama ve geliştirilmiş alışverişi deneyimi.

TegraZone uygulama mağazası şu oyunlarla ile açıldı;

* Samurai II: Vengeance,
* Dungeon Defenders: First Wave Deluxe HD,
* Galaxy on Fire 2 THD,
* Backbreaker THD,
* Fruit Ninja THD,
* Vendetta Online,
* Monster Madness,
* Hardwood Solitaire IV,

Şu an için portal görevi gören ve Tegra 2 optimizasyonlu oyunları bir araya getiren TegraZone uygulama mağazasının ilerleyen zamanlarda ayrıcalıklı uygulamalara sahip olup olmayacağını ise zaman gösterecek.


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Python 8 yıl
peki arada fark varmı aynı oyunun normal versiyonu ile deneyenler varmı acaba ?
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doganreis 8 yıl

NIKEmRe

peki arada fark varmı aynı oyunun normal versiyonu ile deneyenler varmı acaba ?


Fruit Ninja oyunu ile ilgili bir video izlemiştim. Tegra 2 optimize edilmiş oyun ilk oyuna göre çok çok detaylı bir görüntüye sahipti.
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blindness 8 yıl
Nihayet, aletlerimizi kullanabilen oyunlar çıkıyor.
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sejder 8 yıl

blindness

Nihayet, aletlerimizi kullanabilen oyunlar çıkıyor.


Selam

sende tegra 2 li cihaz mı var. Ben daha piyasaya çıkmadı diye biliyorum.

Bu yeni oyunlar tek çekirdek cihazlarda çalışacak mı acaba?
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damn2u 8 yıl
Diyorlardı ya bu donanımlara uyumlu yazılım mı var diye? İşte onuda adım adım yapabiliyorlarmış demekki, her şey sabır/zaman gerektiriyor.
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Faux Carnival 8 yıl
Güzel oldu gerçekten Tegra Zone. Konuyla ilgili Engadget'ın bir videosunu görmüştüm birkaç saat önce: viddler.com/...
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NDS 8 yıl
Gorunce direk galaxy s e indirip baktim oyunlar pahali baya :(

Edit: googla da arasam apk larini bulabilirim gibime geliyor =)
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