Nvidia: Windows 8 tabletler, Android tabletlerden daha iyi olacak!

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia'nın CEO'su Jen-Hsun Huang The New York Times'ta yer alan söyleşisinde Tablet dünyasının geleceği ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuş. 199$ fiyat seviyesindeki Tegra 3 tabletlerin bu yaz satın alınabilir olacağını söyleyen Huang, Android konusunda ise karamsar görünüyor.
Android'in tablet versiyonunun henüz tam olgunlaşmadığını düşünen başarılı yönetici, Windows 8'in tabletlerde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğinin altını çiziyor. Zira Huang'a göre Android veya IOS fark etmeksizin pazarda yer alan tabletlerden birini satın alan kullanıcılar, günün sonunda ofis ve outlook gibi uygulamalar için Windows yüklü bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorlar. Windows 8 yüklü tabletler ise bilgisayar bağımlılığını en aza indirmek için iyi bir başlangıç olacak. Tabi Tegra ve Windows 8'in çok iyi bir ikili olacağı da Huang'ın aktardıkları arasında.
Aslında Nvidia'nın Android tabletler hakkındaki düşüncelerine katılmamak elde değil. Apple'ın yeni iPad sunumunda da özellikle üzerinde durduğu konu Android Marketteki yazılımların Tabletler için optimize edilmiş versiyonlarının hala yeterli sayıda olmamasıydı.
Google, Android 4.0 ile cep telefonu ve tabletler arasındaki farklılıkları en aza indirmeye çalışmış olsa da şu ana kadar piyasaya sürülen Android 4.0'lı tablet ve cep telefonlarının sayısına baltığımızda Android 5.0'ın lanse edildiği tarihte dahi yazılım geliştiricilerinin ilgisini çekecek miktarda yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü işlemcilerle donatılmış cihazın son kullanıcılara ulaştırılması mümkün görünmüyor.
Bu süreçte yazılım geliştirme kitleri ve kullanıcı deneyimi konusunda eli oldukça güçlü olan Windows 8, tablet pazarını domine edebilir.
Firmanın 199$ seviyesindeki Tegra 3 tablet öngörüsüyse Amazon'un Kindle Fire'ının satış fiyatı düşünüldüğünde çok ta uzak bir ihtimal gibi görünmüyor.
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1-) windows 8 ile çok büyük bir atılım yapıldığından bahsediliyor. Çok ciddi değişiklikler ve yenilikler olduğu açıklanmıştı. Epey kasmışlar bu sefer ki win 7 de gayet iyi denebilir.
2-)win mobile pazarına yeniden başlıyor. Mango ile yepyeni bir tarz ve gayet güzel çalışan bir işletim sistemi yapmışlar. Eksikleri olabilir lakin yağ gibi çalıştığı bir gerçek alt donanım cihazlarda bile.
3-)win yaygın kullanımda olduğu için mobil ile yaptıkları uygulama, senkron v.b. işlemler çok daha basit ve etkin olabilir. İnsanlar zaman içinde mobile yönelebilirler. Ayrıca win 8 mobil güncellemesi de oldukça iyi gelecek gibi. Bir avantajları da sanki cihazların güncellemesi androide göre daha başarılı . Yani olan tamamen markaların vicdanına kalmıyor.
4-)Kabul etmek lazım ki i padler android tabletlere göre çok daha güzel akıcı, stabil çalışıyor. Android hala aşırı donanım kullanma ve kasılma olayını tamamen çözemedi. Ancak windows mobile öyle değil. Mango olan cihazlara bakın yağ gibi donanımlar kötü olsa bile. . Şimdi tabletde öyle olacak belli ki bu büyük bir avantaj.
Her ne şekilde olursa olsun kesin olan bir şey işletim sistemlerinin patlama yaptığıdır. symbian işkencesinden kurtuluşumuzun nice yıllarına ;)...
Şimdi bir çok kişi eksi ye basacak... Bende iyi bir android kullanıcısıyım ve hatta ilk android kullananlardanım , uzun süredir kullanıyorum. Bazı gerçekleri kabul etmek gerekiyor.