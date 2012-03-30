Nvidia: Windows 8 tabletler, Android tabletlerden daha iyi olacak!

Nvidia'nın CEO'su Jen-Hsun Huang The New York Times'ta yer alan söyleşisinde Tablet dünyasının geleceği ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuş. 199$ fiyat seviyesindeki Tegra 3 tabletlerin bu yaz satın alınabilir olacağını söyleyen Huang, Android konusunda ise karamsar görünüyor.

Android'in tablet versiyonunun henüz tam olgunlaşmadığını düşünen başarılı yönetici, Windows 8'in tabletlerde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğinin altını çiziyor. Zira Huang'a göre Android veya IOS fark etmeksizin pazarda yer alan tabletlerden birini satın alan kullanıcılar, günün sonunda ofis ve outlook gibi uygulamalar için Windows yüklü bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorlar. Windows 8 yüklü tabletler ise bilgisayar bağımlılığını en aza indirmek için iyi bir başlangıç olacak. Tabi Tegra ve Windows 8'in çok iyi bir ikili olacağı da Huang'ın aktardıkları arasında.

Aslında Nvidia'nın Android tabletler hakkındaki düşüncelerine katılmamak elde değil. Apple'ın yeni iPad sunumunda da özellikle üzerinde durduğu konu Android Marketteki yazılımların Tabletler için optimize edilmiş versiyonlarının hala yeterli sayıda olmamasıydı.

Google, Android 4.0 ile cep telefonu ve tabletler arasındaki farklılıkları en aza indirmeye çalışmış olsa da şu ana kadar piyasaya sürülen Android 4.0'lı tablet ve cep telefonlarının sayısına baltığımızda Android 5.0'ın lanse edildiği tarihte dahi yazılım geliştiricilerinin ilgisini çekecek miktarda yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü işlemcilerle donatılmış cihazın son kullanıcılara ulaştırılması mümkün görünmüyor.

Bu süreçte yazılım geliştirme kitleri ve kullanıcı deneyimi konusunda eli oldukça güçlü olan Windows 8, tablet pazarını domine edebilir.

Firmanın 199$ seviyesindeki Tegra 3 tablet öngörüsüyse Amazon'un Kindle Fire'ının satış fiyatı düşünüldüğünde çok ta uzak bir ihtimal gibi görünmüyor.