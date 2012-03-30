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Nvidia: Windows 8 tabletler, Android tabletlerden daha iyi olacak!

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia'nın CEO'su Jen-Hsun Huang The New York Times'ta yer alan söyleşisinde Tablet dünyasının geleceği ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuş. 199$ fiyat seviyesindeki Tegra 3 tabletlerin bu yaz satın alınabilir olacağını söyleyen Huang, Android konusunda ise karamsar görünüyor.
Android'in tablet versiyonunun henüz tam olgunlaşmadığını düşünen başarılı yönetici, Windows 8'in tabletlerde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğinin altını çiziyor. Zira Huang'a göre Android veya IOS fark etmeksizin pazarda yer alan tabletlerden birini satın alan kullanıcılar, günün sonunda ofis ve outlook gibi uygulamalar için Windows yüklü bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorlar. Windows 8 yüklü tabletler ise bilgisayar bağımlılığını en aza indirmek için iyi bir başlangıç olacak. Tabi Tegra ve Windows 8'in çok iyi bir ikili olacağı da Huang'ın aktardıkları arasında.
Aslında Nvidia'nın Android tabletler hakkındaki düşüncelerine katılmamak elde değil. Apple'ın yeni iPad sunumunda da özellikle üzerinde durduğu konu Android Marketteki yazılımların Tabletler için optimize edilmiş versiyonlarının hala yeterli sayıda olmamasıydı.
Google, Android 4.0 ile cep telefonu ve tabletler arasındaki farklılıkları en aza indirmeye çalışmış olsa da şu ana kadar piyasaya sürülen Android 4.0'lı tablet ve cep telefonlarının sayısına baltığımızda Android 5.0'ın lanse edildiği tarihte dahi yazılım geliştiricilerinin ilgisini çekecek miktarda yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü işlemcilerle donatılmış cihazın son kullanıcılara ulaştırılması mümkün görünmüyor. 
Bu süreçte yazılım geliştirme kitleri ve kullanıcı deneyimi konusunda eli oldukça güçlü olan Windows 8, tablet pazarını domine edebilir. 
Firmanın 199$ seviyesindeki Tegra 3 tablet öngörüsüyse Amazon'un Kindle Fire'ının satış fiyatı düşünüldüğünde çok ta uzak bir ihtimal gibi görünmüyor. 

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Whisper911 7 yıl en beğenilen
windows küllerinden doğuyor bence
1-) windows 8 ile çok büyük bir atılım yapıldığından bahsediliyor. Çok ciddi değişiklikler ve yenilikler olduğu açıklanmıştı. Epey kasmışlar bu sefer ki win 7 de gayet iyi denebilir.
2-)win mobile pazarına yeniden başlıyor. Mango ile yepyeni bir tarz ve gayet güzel çalışan bir işletim sistemi yapmışlar. Eksikleri olabilir lakin yağ gibi çalıştığı bir gerçek alt donanım cihazlarda bile.
3-)win yaygın kullanımda olduğu için mobil ile yaptıkları uygulama, senkron v.b. işlemler çok daha basit ve etkin olabilir. İnsanlar zaman içinde mobile yönelebilirler. Ayrıca win 8 mobil güncellemesi de oldukça iyi gelecek gibi. Bir avantajları da sanki cihazların güncellemesi androide göre daha başarılı . Yani olan tamamen markaların vicdanına kalmıyor.
4-)Kabul etmek lazım ki i padler android tabletlere göre çok daha güzel akıcı, stabil çalışıyor. Android hala aşırı donanım kullanma ve kasılma olayını tamamen çözemedi. Ancak windows mobile öyle değil. Mango olan cihazlara bakın yağ gibi donanımlar kötü olsa bile. . Şimdi tabletde öyle olacak belli ki bu büyük bir avantaj.
Her ne şekilde olursa olsun kesin olan bir şey işletim sistemlerinin patlama yaptığıdır. symbian işkencesinden kurtuluşumuzun nice yıllarına ;)...
Şimdi bir çok kişi eksi ye basacak... Bende iyi bir android kullanıcısıyım ve hatta ilk android kullananlardanım , uzun süredir kullanıyorum. Bazı gerçekleri kabul etmek gerekiyor.
windows küllerinden doğuyor bence1-) windows 8 ile çok büyük bir atılım yapıldığından bahsediliyor. Çok ciddi değişiklikler ve yenilikler olduğu açıklanmışt...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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sas_sas 6 yıl
Keske Android laptoplara da uygulanabilse. Kimse Windows OS kullanmazdı.
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ilkerinanç 6 yıl
he envidya he.. arm işlemcilere gelecek ya windows8,birbirlerine yalaklanıp dururlar şimdi...
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Faux Carnival 6 yıl
Skydrive ile cloud'a cok iyi giris yapti Microsoft. Konsoldaki liderligini de kullanarak Windows 8, Xbox ve Windows Phone ile harikalar yaratmaya basladi bile. Hizmetlerini butun kanallardan sunacak ve hepsi birbiri ile sync icinde olacak.

Bir arkadasin dedigi karsilastirma videosu gercekten etkileyici:

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Public_Enemy 6 yıl
windows mobile kullanmak talihsizliğine ulaşmış biri olarak , microsoft'un mobil platform'da beni tekrar windows kullanmaya ikna etmesi için şapkadan tavşan filan çıkarması lazım.
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Guest-E7308EAF1 6 yıl
microsoft yazılımdaki tecrübesini donanım deviyle birleştirmesi iki taraf içinde en dogru karar kanımca
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DH Misafiri 7 yıl
ya arkadaş buneee..şöyle adam gibi bi tablet alacaktım asus+ducking insanın kafasını allak bullak ediyonuz.Şimdi alacam iki gün sonra çıkacak elimizde mi patlayacak?Ne yapacaz Allah Allah yaaa.Herşeyi bikenara bırakıp hiçbi teknoloji kırıntısı olmayan biyer bulup orda yaşayacam artık.Her dakka bişi icat ediyolar.
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fcdazlak 7 yıl

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Orod-Dain 7 yıl
Bir sonraki telefonum Android olur yine diyordum ama Wp7 telefonların ne kadar stabil çalıştığını görünce vazgeçtim. Wp8 telefonların çıkması çok gecikmezse herhalde ben de geçerim.
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mymaxmy 7 yıl
biz daha symbiandan android'e geçemedik maşallah millet aya çıkmış :D
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fcdazlak 7 yıl

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byrd 7 yıl
Bencede daha iyi olacaktır Android daha uygulama kapatmayı beceremiyor. iki uygulamaya basın ardından task killera basmanız gerekiyor.
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Tube Screamer 7 yıl
İpad 1. Nesil kullandim, cihaz tam bir sörf cihazi ancak eksigi gedigi cok. Su anda gtab 8.9 kullaniyorum ios ile karsilastirinca daha eglenceli fakat flash destekliyor olmasina ragmen flash.performansi bence iyi degil, yazilimdan oturu cift cekirdek olab cihaz bile bazen kagni gibi kaliyor. Android telefon yaziliminda com basarili bulmama ragmen.tablet versyonlari bi o kadar kotu.

Bilgisayarimda win8 yuklu ve gayet.guzel keza win7 ile de.cok mesuttum. Eger mickrosoft tablette.bu isi basarirsa kimse tutamaz kanisindayim. Ama alirsam Samsungun w8li tabletlerini almam keza yazilim destegi samsuungun berbat otesi.

Yillardir guzel bir windowslu tablet wn.buyuk hayalim umarim w8 bu hayalimi gercwkletirirde baska yerlwre bakmam.

Not: cepten yaziyorum hatalari affedin.
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Gladiotürk 7 yıl
Ne zaman olacak mahsuuuttttt? o olacak bu olacak ömür bitti arkadaş! Çıksında kullanalım artık..
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DemirKipi 7 yıl
Windows Phone, Android'in yavaşlığından ve saçma sapan hatalarından, gereksiz ram ve işlemci tüketiminden bıkmış ve kararlı bir işletim sistemi isteyen kullanıcılar için en iyi seçenek olacaktır. Yeni Android ile daha çok performans beklerken yerlerinde saymaları Google'ın pek de doğru yolda gitmediğinin kanıtıdır.
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jovanovic 7 yıl
Windows'un son çırpınışları...
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Mialonde 7 yıl
Nvidia, Apple, Microsoft, Intel... Hepsi aynı yolun yolcusu. Google'ı şu an yetersiz görüyor olabilirsiniz fakat Google şu an Android işletim sistemiyle bir çok telefon ve tablet ürününde tatmin edici bir seviyede çalışıyor. Hem üstelik ücretsiz dağıtılması ve kişiselleştirebilmesi de cabası. Ben şahsen işletim sistemine bir dünya para sayıp da kendi zevkime göre kişiselleştiremeyeceksem isterse win 15 çıksın tegra 50 'yi kullansın hiç umrumda olmaz.
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