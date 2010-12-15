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Nvidia'nın Tegra 2 platformu 2011'de çıkacak tabletlerin yarısında kullanılabilir

8 yıl
12,2b
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2
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Ocak ayında yapılan Tüketici Elektroniği fuarında, 2010 yılının tablet bilgisayarların yılı olacağını dile getirmişti. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle geride bırakmak üzere olduğumuz yıl, tabletlerden ziyade iPad'in yılı oldu ve üreticisi Apple, son çeyreğe kadar pazarda rakipsiz olmanın avantajlarını kullandı.

Samsung'un Galaxy Tab modeli gibi yeni çözümlerle birlikte tablet bilgisayarlarda marka ve model çeşitliliği artarken, asıl mücadelenin 2011 yılında yaşanması bekleniyor. Dünya devi pek çok üretici tablet bilgisayar pazarına adım atmak için yeni yılı beklerken, Digitimes'ın konuyla ilgili son haberine göre Tegra 2 platformu 2011'de sıçrama yapabilir.

Digitimes'ın, dizüstü bilgisayar üreticilerindeki kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, 2011 yılında piyasaya sürülecek tablet bilgisayarların yarısında Nvidia'nın Tegra 2 platformuna yer verilebilir. Uzakdoğulu üreticiler iPad haricinde, 30-40 milyon tablet satılacağını öngörürken bu yaklaşık 20 milyon Tegra 2 satışı yapılacağı anlamına geliyor.

Acer, Asus, MSI, Toshiba, Motorola, HTC ve hatta kendi işlemcisini tasarlayıp üretebilen Samsung'un bile Tegra 2 tabanlı tüketici elektroniği çözümleri sunacağı belirtiliyor. Apple'ın iPad ile elde ettiği yüksek satış başarısıyla birlikte üreticilerin Android/ARM çözümlerine karşı daha fazla ilgi duymaya başladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Tegra 2'nin üreticiler arasında bu kadar popüler olmasının ise önemli nedenleri bulunuyor. Bu nedenlerden ilki, GeForce mimarisini temel alan entegre grafik işlem birimi sayesinde yüksek grafik performansı sunulması. Nvidia'nın açıklamalarına göre Tegra 2, Adobe Flash ve 3D grafik hızlandırma konusunda pazarın en güçlü çözümü durumunda.

Performansın yanında Tegra 2 platformunu yaygınlaştırmak isteyen Nvidia'nın, fiyatlarda indirime gittiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Üreticilerin Tegra 2 platformuna adaptasyon konusundaki en büyük sıkıntıları maliyetler idi ve görünen o ki bu sorun da aşılmış gibi ancak Nvidia'nın, Tegra 2 için üreticilere, en az 100 bin adetlik satış limiti koyduğu da iddia edilen detaylar arasında yer alıyor.

ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini temel alan Tegra 2 platformu, son olarak Anandtech'in testlerinden, sınıfındaki en güçlü platform olarak çıkmıştı.


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Like a Sir 8 yıl
lG star tegra platformunu kullandı ve galaxy s in 55 puan aldığı testten 150 puan civarı alıyor pclbs da görmüştüm haberini
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Buzmavisi 8 yıl
İyi de samsung'un fps yi 60 ile sınırladığını duymuştum. Tabii ki o kadar olsun.
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