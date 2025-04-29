Tayvan'dan sıkı denetim: TSMC'ye ihracat sınırı geliyor

TSMC yatırımlarını doğrudan etkileyebilir
Kaçıranlar için TSMC'nin elindeki en ileri süreç N3P olarak biliniyor, ancak yıl sonunda N2 adı verilen daha gelişmiş üretim hattı devreye alınacak. Asıl belirsizlik ise 2026 itibarıyla başlayacak N2P ve A16 üretimlerinde. Hükümet, bu süreçleri ihracat yasağı kapsamına alacak mı, yoksa bir geçiş süreci mi tanıyacak, henüz net değil.
Eğer bir yatırımın Tayvan’ın ulusal güvenliğine zarar verdiği, ekonomik kalkınmayı olumsuz etkilediği ya da ciddi iş gücü sorunları yarattığı tespit edilirse, hükümet onayı iptal edebilecek. Başka bir önemli nokta da, yeni politika ile birlikte daha önce yalnızca yönetmeliklerle yürütülen yatırım kısıtlamaları artık doğrudan yasaya bağlanıyor ve ihlaller için para cezaları kesilecek.
Aslına bakacak olursak, TSMC’nin ABD’ye yönelik 165 milyar dolarlık yatırım planı göz önüne alındığında, bu cezaların mali anlamda şirketi zorlaması pek olası değil. Ancak yeni yasanın yatırım onaylarının tamamen iptal edilmesi gibi daha sert yaptırımlara da zemin hazırladığını söyleyelim.
Şu an için Tayvan Ekonomi Bakanlığı, yasanın uygulama tarihinin ancak alt düzenlemeler revize edildikten sonra, altı ay içinde duyurulacağını duyurdu. Bu da, en erken uygulamanın 2025'in sonlarında başlayabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla durumun ne olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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