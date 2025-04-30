Büyük yarı iletken savaşı yaklaşıyor: Intel, yeni yol haritasını paylaştı

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Intel, yarı iletken üretiminde TSMC ile arasındaki mesafeyi kapatmak için agresif bir yol haritası açıkladı. Şirketin yaptığı yeni duyuruya göre, 14A üretim süreci 2027’de risk üretimine girecek; 18A sürecinin yeni performans odaklı türevleri olan 18A-P ve 18A-PT ise sırasıyla 2026 ve 2028 yıllarında sahneye çıkacak. Bu gelişmeler, TSMC'nin 2028'e yönelik A14 üretim planına karşılık Intel'in iddialı bir karşı hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Intel büyük oynuyor

Intel'in yeni CEO'su Lip Bu-Tan, şirketin çip üretim birimindeki gelişmeleri aktarmak için Intel Foundry Direct 2025 etkinliğinde sahneye çıktı. Tan, Intel’in bir sonraki nesil 14A (1.4nm eşdeğeri) sürecini öncü müşterilerle birlikte geliştirmeye başladıklarını duyurdu. Halihazırda birkaç müşteri, bu yeni süreç için test çiplerini “tape-out” aşamasına taşımış durumda. 14A sürecinde, Intel’in güç iletimini arka taraftan gerçekleştiren teknolojisinin gelişmiş bir versiyonu olan PowerDirect de yer alacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan, Intel’in 18A sürecinde de önemli ilerlemeler kaydedildi. Şirketin 2024 içinde hacimli üretime geçmeyi planladığı bu süreç, şu anda “risk üretimi” aşamasına ulaşmış durumda. Intel aynı zamanda, bu sürecin yüksek performans odaklı bir varyantı olan 18A-P'yi üretim hattına sokmuş durumda.

Daha da önemlisi, Intel şimdi de 18A mimarisinin yeni bir uzantısı olan 18A-PT varyantını geliştiriyor. Bu varyant, şirketin dikey yonga yığma teknolojisi olan Foveros Direct 3D’yi destekliyor ve hibrit bağlantılarla birlikte geliyor. Bu sayede, Intel artık çipleri birbirinin üstüne yerleştirebilecek.

Foveros Direct 3D teknolojisi, Intel’in rekabet gücünü doğrudan artıran bir hamle olacak. Zira bu teknoloji, rakip TSMC'nin halihazırda AMD’nin 3D V-Cache ürünlerinde kullandığı yönteme denk bir bağlantı yoğunluğu sunacak.

Intel 14A ile High-NA EUV devreye giriyor

Tam Boyutta Gör Intel’in 18A sonrası planladığı 14A süreci, şirketin üretim yol haritasındaki en iddialı adımlardan biri olacak. Her ne kadar Intel, 14A için kesin bir takvim açıklamamış olsa da, hazırlıklar çoktan başladı. Intel’in açıklamasına göre, 14A süreci, sektör genelinde High-NA EUV litografi teknolojisini kullanan ilk üretim süreci olacak. Bu, Intel’in üretim teknolojisinde bir “ilk” gerçekleştirmeye hazırlandığını gösteriyor. Rakip TSMC’nin benzer sınıftaki A14 (1.4nm) süreci için 2028 yılı hedeflenirken, Tayvanlı üretici bu süreçte High-NA teknolojisini kullanmayacak. Dolayısıyla Intel’in elinde bir teknoloji üstünlüğü olacak, uzunca bir sürenin ardından.

Intel, öncü müşterilerine 14A için tasarım kitlerinin (PDK) erken sürümlerini çoktan iletti. Bu kit, yeni nesil işlemcilerin tasarlanması ve doğrulanmasında kritik rol oynayan veri setleri, tasarım kuralları ve belgeleri içeriyor. Şirketin açıklamasına göre, şimdiden birçok müşteri 14A süreci üzerinde çip üretimi yapma niyetini bildirdi.

Tam Boyutta Gör 14A sürecinde, Intel’in önceki nesil PowerVia teknolojisinin gelişmiş bir versiyonu olan PowerDirect kullanılacak. Bu yeni nesil güç iletim sistemi, her bir transistörün kaynak ve dren (source/drain) uçlarına doğrudan özel bağlantılarla güç aktarımı sağlıyor. Bu yapı, iletim direncini en aza indirirken güç verimliliğini de üst düzeye çıkarıyor.

TSMC halihazırda N2 süreci için bir arka tarafa güç dağıtım çözümü kullanmıyor. Super Power Rail (SPR) adının verildiği bu yöndeki bir çözüm 2026 sonunda üretime girecek A16 olarak adlandırılan 1.6nm sınıfı süreçte kullanılacak. İlginç bir şekilde TSMC A14 sürecinin de yine arka taraf güç dağıtım mimarisini kullanmayacağı belirtiliyor.

Bu arada Intel, bu yeni süreçle yüzde 15–20 oranında performans artışı ve yüzde 25–35 oranında enerji tasarrufu sağlanacağını belirtiyor.

Intel 18A-PT: Foveros Direct 3D ile yeni dönem

Intel’in 18A süreci, tek bir versiyonla sınırlı kalmayacak. Intel, farklı kullanım senaryolarına özel geliştirdiği çeşitli 18A varyantlarıyla bu süreci daha esnek ve ölçeklenebilir bir aile hale getiriyor. Bu varyantlar, sürecin sonuna eklenen farklı takılarla tanımlanıyor ve belirli performans ya da tasarım gereksinimlerini karşılamak için optimize ediliyor.

Tam Boyutta Gör Bu varyantlardan en yenisi olan 18A-PT, performans odaklı 18A-P varyantının tüm verimlilik ve hız avantajlarını sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Intel’in Foveros Direct 3D hibrit bağlama teknolojisini de entegre ediyor. Bu gelişmiş teknoloji, yongaları birbirinin üstüne yığmayı mümkün kılıyor. Intel’in bu yöntemi, TSV (through-silicon vias) kullanarak çiplerin dikey olarak bağlanmasını sağlıyor. Bu bağlama işlemi için hedeflenen bağlantı aralığı Intel’in ilk hedefi olan 10 mikronun oldukça altına düşerek 5 mikrondan da küçük bir seviyeye ulaşmış durumda. Aralık değeri küçüldükçe yoğunluk artıyor, yoğunluk arttıkça da performans yükseliyor.

Rakip AMD ise TSMC’nin SoIC-X hibrit bağlama teknolojisini kullanarak L3 çipletlerini X3D işlemcilerinde üst üste yerleştiriyor. Bu teknolojinin bağlantı aralığı şu anda 4.5 ila 9 mikron arasında değişiyor. TSMC, 2027 yılı itibarıyla bu aralığı 3 mikrona kadar indirmeyi planlıyor.

Intel’in yeni nesil sunucu platformlarından Clearwater Forest, Foveros Direct 3D paketleme teknolojisini kullanan ilk ürün olacak. Bu üründe kullanılan temel yonga Intel’in Intel 3-T süreciyle üretilirken, üzerine yığılan hesaplama yongaları Intel 18A süreciyle gelecek. Genellikle TSV’ler yalnızca temel yongaya entegre edilir; ancak Intel’in bu yapısıyla artık 18A üzerine de başka yongalar (örneğin SRAM önbellek) dikey olarak yerleştirilebilecek. Bu, yalnızca fiziksel alan tasarrufu değil, aynı zamanda bant genişliği ve gecikme konularında da ciddi kazanımlar anlamına geliyor. Intel’in bu süreç teknolojisi ile yalnızca üretim değil, aynı zamanda gelişmiş paketleme alanında da TSMC’ye meydan okumaya hazırlandığı açık.

Intel 18A artık son dönemeçte

Tam Boyutta Gör Intel’in 1.8nm eşdeğeri olan 18A süreci artık risk üretim aşamasına girmiş durumda. Bu, Intel’in düşük hacimli ilk üretim partilerini çalıştırmaya başladığı anlamına geliyor. Şirketin yüksek hacimli üretimi ise 2025 sonuna doğru başlayacak. Hangi işlemcilerin üretime geçtiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, zamanlama açısından bakıldığında Panther Lake işlemcilerle örtüştüğü görülüyor. Bu serinin yıl sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.

Intel Panther Lake işlemciler için geri sayım: Detaylar netleşti 1 gün önce eklendi

İlk 18A üretimi Intel’in Oregon’daki tesislerinden çıkacak. Ancak şirket, Arizona’daki tesislerinde de bu süreci test ettiğini ve 18A wafer’larının (yonga plakaları) başarıyla üretim hattından geçtiğini doğruladı. Intel18A, sektörde PowerVia arka taraf güç iletim ağı (BSPDN) ile birlikte RibbonFET gate-all-around (GAA) transistör mimarisini ticarileştiren ilk süreç olma özelliğini taşıyor.

TSMC’nin 2nm sınıfındaki rakip süreci N2, benzer bir zaman aralığında yüksek hacimli üretime geçecek. N2 süreci, Intel’in RibbonFET’ine benzer şekilde GAA transistörleri içeriyor; ancak PowerVia benzeri bir çözüm barıdnırmıyor. Sektördeki son teknik sunumlara göre, Intel’in 18A süreci genellikle daha hızlı ve daha düşük güç tüketimli olarak tanımlanıyor. Öte yandan, yoğunluk (transistör başına düşen alan) ve muhtemelen maliyet konusunda TSMC’nin hala önde olduğu belirtiliyor.

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Intel, yeni ve agresif yarı iletken yol haritasını paylaştı