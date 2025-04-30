TSMC, A14 sürecinde High-NA EUV teknolojisini kullanmayacak

TSMC, High-NA EUV’ye hemen geçmeyecek
TSMC Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin Zhang, sempozyumda yaptığı açıklamada, A14 üretiminde mevcut 0.33-NA EUV makineleriyle yola devam edeceklerini belirtti. Zhang, “2 nanometreden A14'e kadar, yüksek-NA kullanmamıza gerek yok, ancak işleme adımlarında benzer karmaşıklığı sürdürebiliriz. Her teknoloji neslinde, maske artışlarını minimize etmeye çalışıyoruz. Bu, maliyet verimli bir çözüm sunmak için çok önemli” diyor.
Ancak bu karar, rekabetin kızıştığı çip pazarında TSMC’nin teknolojik açıdan geri kalabileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor. Rakiplerinden Intel Foundry, ASML’nin geliştirdiği ve her biri yaklaşık 380 milyon dolar olan High-NA EUV makinelerine milyarlarca dolarlık yatırım yaptı ve firma, kendi 14A sürecinde bu makineleri kullanmaya başlayacak. IBM araştırmalarına göre bu makinelerle yapılan bir tekli pozlama işlemi, geleneksel Low-NA EUV'ye kıyasla 2.5 kata kadar daha pahalıya mal olabiliyor. Buna rağmen Intel ve bazı DRAM üreticileri, en kritik katmanlarda bu ileri teknolojiyi tercih ederek işlemci performansında çıtayı yukarı çekmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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