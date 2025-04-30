Tayvan, TSMC’nin yeni teknolojilerine yurtdışına çıkış yasağı getirdi

Yeni teknolojiler Tayvan’da kalacak
Yeni düzenlemelerin merkezinde, “N-1” kuralı yer alıyor. Bu kural, şirketlerin en gelişmiş yarı iletken üretim teknolojilerini ihraç etmelerini yasaklıyor. Bunun yerine, yalnızca yerel olarak mevcut olan teknolojinin bir nesil gerisinde kalan teknolojiler yurtdışındaki tesislerde kullanılabilecek. Yani TSMC, Tayvan’da 2nm üretimi yaparken başka ülkelerde 3nm üretimi yapabilecek.
Başbakan Cho Jung-tai, TSMC'nin ABD'de planladığı genişlemeyi doğrudan etkileyecek ve şirketin en son yeniliklerinin Tayvan sınırları içinde kalmasını sağlayacak bu politikayı onayladı. Yeni düzenlemelerin bu yılın sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Atılan bu adımın amacı ise oldukça net: Tayvan’ın teknolojik üstünlüğünü sürdürmek ve artan jeopolitik gerilimler ile küresel yarı iletken sektöründeki rekabet ortamında ulusal güvenliği korumak. Eğer Tayvan, yarı iletken endüstrisinde en gelişmiş teknolojileri barındıramazsa ve bu ayrıcalığı kaybederse Çin'in işgal tehdidi daha da artabilir.
TSMC, şu anda N3P işlem düğümüyle sektörde lider konumda. Ancak şirket, bu yılın sonlarına doğru bir sonraki nesil N2 işlem düğümünü kullanarak çip üretmeye başlamayı planlıyor. 2026’nın sonlarına doğru ise şirket, N2P ve A16 süreçlerini devreye alacak.
Yatırımlar da kontrol altında
Yeni düzenlemelere göre, yurtdışına yatırım yapmak isteyen şirketler, önceden onay almak zorunda kalacak ve onaysız yatırım yapmaları durumunda 50.000 Tayvan Doları ile 1 milyon Tayvan Doları (yaklaşık 30.800 Amerikan Doları) arasında para cezaları ile karşılaşabilecekler. Tekrarlayan veya ciddi ihlallerde ise, ulusal güvenlik veya ekonomik kalkınma risklerinin göz ardı edilmesi durumunda ceza 10 milyon Tayvan Dolarına (yaklaşık 308.000 Amerikan Doları) kadar çıkabilecek. Bu cezalar önemli olsa da, TSMC gibi büyük oyuncuların bu düzenlemelerden etkilenmesi pek olası gözükmüyor. Zira TSMC, ABD operasyonlarına 165 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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