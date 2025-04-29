Dimensity 9500 özellikleri sızdı: 4 Milyonluk AnTuTu hamlesi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör MediaTek Dimensity 9500 ile ilgili detaylar lansman öncesinde netleşmeye başladı. Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite 2 modelini eylül ayında tanıtması beklenirken, Dimensity 9500'ün de benzer bir zaman diliminde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Son olarak güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, işlemcinin teknik özelliklerini paylaştı.

Dimensity 9500 özellikleri sızdırıldı

Aktarıldığı kadarıyla Dimensity 9500, TSMC’nin gelişmiş N3P (3nm) üretim süreci ve tamamen büyük çekirdeklerden oluşan ARM çekirdek mimarisini temel alacak. Kaynağa göre yapılandırma, 1 Travis çekirdeği, 3 Alto çekirdeği ve 4 Gelas çekirdeğinden oluşuyor. Bu noktada Travis ve Alto yeni Cortex-X9 mimarisine dayanırken, SME (Scalable Matrix Extension) desteği ile geliyor.

Gelas ise yeni nesil A7 serisinin bir parçası olarak tanımlanıyor. Kıyaslamak adına Dimensity 9400'ün Cortex-X4 çekirdekleriyle tanıtıldığını hatırlatalım. Öte yandan yeni işlemci, 16MB L3 ve 10MB SLC önbellekle birlikte geliyor. Bellek tarafında 10.667 Mbps hızında dört kanallı LPDDR5x RAM desteği sunulurken, depolama tarafında dört hatlı UFS 4.1 desteği bulunacak.

Grafik tarafında ise yeni nesil Immortalis-Drage GPU ile karşılaşacağız. Bu yeni mikro mimarinin ışın izleme performansını artıracağı ve güç tüketimini azaltacağı iddia ediliyor. NPU 9.0 ise 100 TOPS seviyesinde yapay zeka işleme gücü sunabilir.

MediaTek Dimensity 9400+ tanıtıldı: İşte özellikleri 2 hf. önce eklendi

Kağıt üzerinde Dimensity 9500'den beklentiler oldukça yüksek. Dimensity 9400, AnTuTu testlerinde yaklaşık 2,84 milyon puan almıştı. Dimensity 9500’ün ise bu skoru önemli ölçüde geçerek 4 milyon seviyesini aşacağı belirtiliyor. Bu fark, yalnızca MediaTek’in önceki nesline karşı değil, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Elite 2’ye karşı da güçlü bir konum elde edebileceğini gösteriyor.

Son olarak Digital Chat Station, MediaTek’in yeni bir 8 serisi işlemci üzerinde çalıştığını da paylaştı. Dimensity 8450 olarak adlandırılan bu modelin teknik detayları henüz belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Dimensity 9500 özellikleri sızdı: 4 Milyonluk AnTuTu hamlesi