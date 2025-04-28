Intel Panther Lake işlemciler netleşiyor: Cougar Cove ve Darkmont mimarileri doğrulandı

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Tam Boyutta Gör Intel'in yeni nesil Panther Lake platformu için hazırlıkları hız kazandı. Önümüzdeki dönemde resmiyet kazanacak işlemciler hakkında, PCI ID listelerinde yeni bilgiler keşfedildi. İşte yeni mimarinin çekirdek kombinasyonları ve daha fazlası...

Intel Panther Lake işlemciler netleşiyor

Panther Lake işlemcilerin, performans çekirdeği (P-Core) tarafında Cougar Cove, verimlilik çekirdeği (E-Core) tarafında ise Darkmont mimarisine ev sahipliği yapacağı kesinleşti. Hatırlanacağı üzere Darkmont çekirdekleri ilk olarak Clearwater Forest Xeon işlemcilerde tanıtılacaktı. Ancak Intel'in planlarında bir değişikliğe gidildiği ve Darkmont'un masaüstü ile mobil segmentlere de erkenden entegre edildiği gündemde.

İşlemcilerin grafik tarafında ise Xe3 "Celestial" mimarisi bulunacak. Bu gelişmeyle birlikte Panther Lake serisinin, özellikle mobil segmentte rekabetçi bir konuma ulaşması bekleniyor. Ayrıca Panther Lake, Intel'in tamamen kendi üretim süreci olan 18A (1.8nm sınıfı) teknolojisine sahip ilk işlemcileri olacak.

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Bu üretim süreci, yalnızca Panther Lake için değil, Intel Foundry Services (IFS) programının da geleceği açısından oldukça kritik. AI bölümünde ise yeni mimari, Intel’in 5. nesil yapay zeka motorlarını, yani NPU (Neural Processing Unit) teknolojisini içerecek. Açıklanan değerlere göre, toplamda 180 TOPS seviyesinde bir yapay zeka işleme gücüne ulaşabilecek. Son olarak, LPDDR5X 6800/7467/8533 MT/s ve DDR5 6400/7200 MT/s hızlarında çalışacak belleklerle uyumlu olacak.

Sızdırılan bilgilere göre Panther Lake-H serisinde şu yapılandırmalar bulunuyor:

PTL-H SKU #1: 4 P-Core + 8 E-Core + 0 LP-E Core + 4 Xe3 grafik çekirdeği (45W)

4 P-Core + 8 E-Core + 0 LP-E Core + 4 Xe3 grafik çekirdeği (45W) PTL-H SKU #2: 4 P-Core + 8 E-Core + 4 LP-E Core + 12 Xe3 grafik çekirdeği (25W)

4 P-Core + 8 E-Core + 4 LP-E Core + 12 Xe3 grafik çekirdeği (25W) PTL-H SKU #3: 4 P-Core + 8 E-Core + 4 LP-E Core + 4 Xe3 grafik çekirdeği (25W)

Panther Lake-U serisinde ise:

PTL-U SKU #1: 4 P-Core + 0 E-Core + 4 LP-E Core + 4 Xe3 grafik çekirdeği (15W)

Intel Panther Lake çıkış tarihi

Panther Lake işlemcilerinin, 2025 yılının ikinci yarısında resmiyet kazanması ve hacimli üretimin 2026 yılına taşınması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda, Panther Lake işlemcileri daha fazla detayla birlikte görmeye başlayabiliriz.

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